Jermanová je zpět z mateřské. Středočeská hejtmanka se do práce vrací po šestinedělí

Dostavba “dé trojky” je pro nás Středočechy velkou prioritou. I proto jsem iniciovala memorandum našeho kraje spolu s krajem Jihočeským, Ministerstvem dopravy a Ředitelstvím silnic a dálnic, aby byla tato stavba hotová co nejdříve. Každý, kdo tudy jezdí dobře ví, jak nám dálnice uleví. Proto jsem minulý týden jela velmi ráda do Českých Budějovic na slavnostní zahájení stavby dalšího úseku dálnice D3, kam mě pozvala společně s Emičkou Jihočeská hejtmanka Ivana Stráská. Za náš kraj mohu říci, že všechny stavby připravované KSÚS SK doznaly výrazný posun v investorské přípravě. Ať už jsou to stavby, jako je první etapa obchvatu Jesenice, Severního obchvatu Jílového u Prahy, druhé etapy Vestecké spojky, mimoúrovňové křižovatky u exitu 4 na D1, či stavby, které bude hradit kraj. Zároveň v souvislosti s dostavbou dálnice D3 zajistíme zpracování projektové dokumentace na vybudování vodárenského systému/přivaděče v koridoru dálnice D3, který zajistí připojení obcí v okolí stavby budoucího úseku D3 na skupinové vodovody vedoucí ze Želivky.