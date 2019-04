ANO kleslo na 29,5 procenta, preference mohla poškodit rošáda ministrů, tvrdí Median

před 23 minutami

Sněmovní volby by podle dubnového volebního modelu agentury Median vyhrálo hnutí ANO se ziskem 29,5 procenta. Od března hnutí zhruba jeden procentní bod ztratilo. Na druhém místě je se 14,5 procenty ODS o půl procentního bodu před piráty. ČSSD by získala o jeden procentní bod více než v březnu. Na čtvrté místo by jí stačilo 9 procent hlasů. Hnutí SPD kleslo na 7,5 procenta a komunisté na 6,5 procenta. Do sněmovny by proniklo ještě nutí STAN, mimo dolní komoru by zůstali KDU-ČSL a TOP 09.

Zisk hnutí ANO se podle agentury stabilizoval pod třicetiprocentní hranicí. "Průzkum Median se z většiny konal v období, kdy se spekulovalo o výměně ministrů dopravy a průmyslu a obchodu. Zhruba čtvrtina respondentů odpovídala již v době, kdy policie zveřejnila návrh na trestní stíhání premiéra Babiše a kdy odstoupil ministr spravedlnosti Kněžínek," vysvětluje agentura možné důvody pro mírný pokles preferencí. Model byl vypracován na základě průzkumu, který se uskutečnil od 23. března do 24. dubna mezi 1011 respondenty. Hlasovat by z nich přišlo 61 procent. Účast by tedy byla o něco nižší než při sněmovních volbách. Nejvyšší volební potenciál má podle agentury dlouhodobě hnutí ANO. V případě zisku všech voličů, kteří jeho volbu vážně zvažují a nevylučují účast, by útočilo na zisk okolo 33 procent. Zisk přesvědčených voličů by mu pak stačil na 21 procent. Volební potenciál pirátů se pohybuje na hranici 20 procent, u ODS na 18 procentech. ODS má o něco větší jádro přesvědčených voličů než piráti. Anomálií jsou starostové, kteří mají pouhých 1,5 procenta skalních voličů, potenciálně by ale mohli získat až 11 procent hlasů.