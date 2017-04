Městský podnik řídí střelec z ANO. Nekorektní manažer prošel Agrofertem, teď vede Pražské strojírny

před 5 hodinami

Důvodem odvolání ředitele Pražské strojírny Vladimíra Říhy bylo to, že si "žil nad poměry". Po pár týdnech se celá kauza vyjevuje i v poněkud jiných souvislostech. Ve strojírenském podniku se nyní výrazně angažuje Babišovo hnutí ANO. A to lidé blízcí prvnímu místopředsedovi Jaroslavu Faltýnkovi, jenž má přitom poměrně blízko k jedinému domácímu konkurentovi Pražské strojírny, prostějovské firmě DT-Výhybkárna a strojírna. Ta nevylučuje, že by pražský podnik koupila, pokud by byl na prodej. Říhovu ředitelskou funkci bez jakéhokoliv výběrového řízení v únoru převzal manažer Róbert Masarovič, jenž je členem hnutí ANO.

Praha - Auta za miliony a luxusní večeře. Tak ve zkratce před necelým měsícem popsaly Lidové noviny důvody, proč musel být z vedení Pražské strojírny odvolán dlouholetý generální ředitel a předseda představenstva Vladimír Říha. Audit ve firmě, která je stoprocentní dcerou pražského dopravního podniku a jejímž hlavním výrobním programem jsou výhybky, měl podle LN prokázat, že si management pod Říhovým vedením "žil nad poměry".

Co je to Pražská strojírna Firma s tradicí, která sahá do 30. let 19. století, jediným akcionářem je pražský dopravní podnik.

Původně sídlila v Karlíně, po povodních se přestěhovala do Vinoře.

Dnes má 125 zaměstnanců.

Vyrábí zejména výhybky (původně tramvajové, dnes i železniční)

Dříve dodávala výrobky téměř výhradně pražskému dopravními podniku, dnes více jak polovinu produkce exportuje. Kromě jiného i do Austrálie

Říha měl na své jméno napsáno osm služebních aut, popsal "nejkřiklavější příklad" deník, jenž donedávna patřil vicepremiérovi a šéfovi hnutí ANO Andreji Babišovi (nyní i s dalším majetkem převeden do svěřenského fondu). Neoficiálně se mluví i o velmi vysokých cestovních nákladech či nákupu drahých šperků.

Zda je ale vše tak, jak LN popsaly, nebo jde jen o zcela účelovou konstrukci, jak tvrdí Říha, nelze zatím rozsoudit. Dopravní podnik zmíněný audit nechce pustit z ruky. "Nejedná se o veřejný materiál, audit je určený pouze pro orgány společnosti Pražská strojírna," reagoval mluvčí dopravního podniku Jiří Štábl, když jej redakce žádala o poskytnutí materiálu. A další audit, tentokrát hloubkový, má být hotov až za několik měsíců.

To nic nemění na faktu, že po pár týdnech se celá kauza vyjevuje i v poněkud jiných souvislostech. Ve strojírenském podniku, usazeném na okraji metropole ve Vinoři, se nyní výrazně angažuje Babišovo hnutí.

A to lidé z okolí prvního místopředsedy Jaroslava Faltýnka, jenž má přitom poměrně blízko k jedinému domácímu konkurentovi Pražské strojírny, prostějovské firmě DT-Výhybkárna a strojírna. Ta nevylučuje, že by pražský podnik koupila, pokud by byl na prodej.

Vášnivý střelec s jadrným slovníkem

Říhovu ředitelskou funkci bez jakéhokoliv výběrového řízení v únoru převzal manažer Róbert Masarovič, jenž je členem hnutí ANO. Za tento politický subjekt sedí v havířovském zastupitelstvu i v zastupitelstvu Moravskoslezského kraje. Jde i o člověka, který dříve působil v orgánech skupiny Agrofert.

Nový ředitel je nepřehlédnutelnou postavou současné havířovské politiky. Na Twitteru se prezentuje jako chovatel včel a vášnivý střelec z ručních zbraní všeho druhu. Také jako politicky nekorektní bojovník proti neomarxismu a současné podobě Evropské unie. V souvislosti s oznámeným brexitem na konci března stoupence EU opakovaně nazval "eurom*dkami". Podobné expresivní výrazy používá na sociální síti i vůči neziskovému sektoru.

Sám sebe Masarovič v životopise líčí jako odborníka na restrukturalizaci průmyslových podniků. Ve svých referencích výslovně uvádí i Babišovy Kostelecké uzeniny, pro něž v roce 2011 dělal "mikrodiagnostiku". V letech 2012 až 2013 působil v představenstvu Babišovy přepravní firmy AGF Food Logistics (pár měsíců i jako předseda), která poskytuje služby hlavně masokombinátům ze skupiny Agrofert. Zmíněnými Kosteleckými uzeninami počínaje, společností Vodňanské kuře konče.

Masarovičovo jméno bylo opakovaně skloňováno v Havířově loni, kdy hnutí ANO opustili tři místní zastupitelé, a v důsledku toho se rozpadla radniční koalice. Darja Tomaniecová tehdy za hlavní důvody svého odchodu z ANO označila "nedodržování demokratických principů, diktátorské až StB praktiky některých členů".

Kdo takové metody používá, otevřeně neřekla, ale podle Havířovského deníku nařčení mířilo právě k Masarovičovi, proti němuž pracovníci Městské realitní agentury podepisovali petici. "Zaměstnanci popisovali situace, kdy psychicky zdeptaní lidé museli vyhledat pomoc zdravotníků," uvedl deník na Masarovičovu adresu.

Do Pražské strojírny se Masarovič dostal v prosinci loňského roku, původně jen jako člen představenstva. Počítalo se s ním údajně na post finančního ředitele, po Říhově únorovém vyhazovu se rázem stal generálním ředitelem.

Zájem prostějovské konkurence

Redakce se opakovaně pokoušela Masaroviče kontaktovat, aby vysvětlil, jak se do čela Pražské strojírny dostal, nakolik nová pozice souvisí s jeho politickým angažmá. Bez odezvy. A otázky HN nechal bez odpovědi i Faltýnek.

Zatím není ani zřejmé, co přesně Pražská strojírna pod vedením havířovského byznysmena hodlá podnikat, zda se chystá nějaká zásadní transformační změna.

"Dopravní podnik bude požadovat zefektivnění činnosti společnosti a radikální snížení nákladů, lze předpokládat, že konkrétní kroky budou realizovány po dokončení hloubkového auditu," uvádí mluvčí dopravního podniku Jiří Štábl. S otazníkem hovoří o další exportní politice, kterou Říha v posledních letech směroval hlavně na Irák, Írán, Omán a Maroko.

Přestože zdroje blízké vedení pražského magistrátu odmítají, že by Pražská strojírna mohla být na prodej, o této variantě se v pražských kuloárech stále spekuluje. V minulosti o továrnu projevoval zájem konkurenční prostějovský podnik DT-Výhybkárna a strojírna, který se s Pražskou strojírnou potkává při tendrech v Česku, na Slovensku i v dalších zemích.

Není přitom bez zajímavosti, že dlouholetý šéf prostějovské výhybkárny Bedřich Grulich působil v prostějovském zastupitelstvu společně s již zmíněným místopředsedou ANO Jaroslavem Faltýnkem (oba za ČSSD). Právě tato skutečnost může umocňovat spekulace o prodeji.

Hlavní akcionář společnosti DT - Výhybkárna a strojírna Vít Svoboda na dotaz HN připustil, že by o Pražskou strojírnu stáli, pokud by na prodej byla. "Praha je pro nás určitě zajímavá. Jestliže by po překonání nynějších ekonomických problémů dospěla situace k prodeji Pražských strojíren, tak koupi jistě zvažovat budeme," říká Svoboda.

Odmítá ale, že by k tomu chtěli využít kontaktů na Jaroslava Faltýnka, muže s bydlištěm v Prostějově. "Z Prostějova se samozřejmě s panem Faltýnkem znám, byť nijak důvěrně. My ale určitě nezavdáme příčinu k nějakému zákulisnímu lobbingu," říká podnikatel Svoboda.

autor: Jiří Pšenička

Související články