Policie vyšetřování Babišova Čapího hnízda tento týden neuzavře, už podruhé si prodlužuje termín

před 21 minutami

Policie požaduje další čas na vyšetřování kauzy dotací pro Čapí hnízdo ministra financí Andreje Babiše, Aktuálně.cz to potvrdila mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Štěpánka Zenklová. Je to už podruhé, kdy se verdikt vyšetřovatelů odkládá. Už na konci loňského roku bylo zřejmé, že policie nestihne uzavřít vyšetřování dotací pro Čapí hnízdo k předem avizovaném datu. Teď se ukázalo, že to nestihla ani v "prodlouženém" termínu do konce března. Vyšetřování pokračuje dál.

"Končí termín, ale ještě se to bude prodlužovat," řekla redakci mluvčí městského státního zastupitelství Štěpánka Zenklová. Proč se případ zkomplikoval a jak dlouho se ještě případ protáhne nechtěla komentovat.

První termín skončil policii se závěrem loňského roku, už tehdy ale muselo státní zastupitelství oznámit, že policie potřebuje více času. Ta se k opakovanému prodlužování vyšetřování odmítla vyjádřit. "Nikdy nekomentujeme dopředu, co budeme v rámci jednotlivých trestních řízení dělat. Zároveň také nekomentujeme, zda využijeme některého z oprávnění, daných nám zákonem," uvedl mluvčí Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy. Dodal, že na podrobné informace má právo pouze ten, kdo je účastníkem trestního řízení.

Prověřovat, jak farma Čapí hnízdo ze skupiny Agrofert Andreje Babiše získala padesátimilionovou dotaci, začala policie už na konci roku 2015. Dotační program byl určen pro malý nebo středně velký podnik, který alespoň dva roky podniká v cestovním ruchu. Nic takového ale Agrofert nesplňoval.

Andrej Babiš od samého počátku jakékoliv pochybení nebo dokonce úmysl získat neoprávněně dotaci odmítá a že s ním v podstatě ani nemá nic společného. "Protože se projekt netýkal byznysu Agrofertu, nechtěl jsem ho jako Agrofert realizovat, a tudíž jsem se s ním nechtěl zabývat a nezabýval jsem se jím," uvedl před tokem v rozhovoru pro Aktualne.cz.

Babišovou kauzou se vloni v březnu také zabývala na své mimořádné schůzi Sněmovna. Tam ministr financí vysvětloval poslancům, že Čapí hnízdo v té době vlastnili jeho příbuzní - dvě dospělé děti a bratr partnerky Moniky. Zároveň podezření z dotačního podvodu vyšetřuje bruselský Úřad pro boj s podvody (OLAF).

autor: Martin Ťopek