Policista podle žalobce po večírku znásilnil kolegyni. Žena trpěla přes rok následky

Jeden z výše postavených pražských policistů se podle zjištění Aktuálně.cz zodpovídá ze závažného trestného činu, je obžalovaný ze znásilnění. V případě uznání viny mu hrozí až 12 let vězení. Důvodem vyšší sazby je to, že oběti způsobil těžkou újmu na zdraví. Podle státního zástupce ublížil kolegyni ze sboru. Navrhuje pro něj nepodmíněný trest.

Pod Obvodní ředitelství policie Praha I spadá centrum hlavního města, Dejvice, Letná nebo Holešovice. Zástupcem ředitele jednoho z oddělení tohoto obvodu je nadporučík Václav B. Jak zjistilo Aktuálně.cz, právě on stane před soudem kvůli jednomu z nejvážnějších deliktů spáchaných na člověku.

"Státní zástupce Městského státního zastupitelství v Praze podal obžalobu na jednu fyzickou osobu pro jednání, které bylo kvalifikováno jako zločin znásilnění. Též mohu potvrdit, že obviněný je příslušníkem bezpečnostního sboru," potvrdil redakci mluvčí pražských žalobců Aleš Cimbala.

Redakce získala obžalobu. Incidentu ze strany důstojníka předcházel vánoční večírek sboru konaný v Praze 6 týden před Vánoci roku 2021. Nadporučík Václav B. s ostatními kolegy odcházel z hospody, ve skupině byla i policistka. Šla si do bytu pro věci. Aniž by to tušila, kolega ji následoval. U ní doma ji pak napadl, píše státní zástupce.

Utrpěla posttraumatickou stresovou poruchou

"Poté, co vyšla z koupelny a šla do obýváku, kdy na sobě měla kalhoty, triko nebo halenku, ji strhl k sobě na gauč, přičemž byl také normálně oblečený, zavalil ji, začal ji v úmyslu s ní uskutečnit pohlavní styk nejprve osahávat a mačkat v oblasti prsou a hrudníku," stojí v obžalobě.

Jeho kolegyně se bránila. Snažila se ho odhazovat, několikrát ho shodila z gauče. Václav B. ji ale i přes její odpor díky fyzické převaze přemohl, povalil ji na gauč a hrubou silou se jí dotýkal na intimních partiích. Útok byl tak intenzivní, že policistka pociťovala bolest v oblasti ještě následující týden.

Důstojník podle státního zástupce po činu asi na hodinu usnul. Jeho kolegyně zůstala v prudkém šoku, který se projevil akutním zvracením nebo vytáčením náhodných telefonních čísel, pokaždé však obratem zavěsila. Když se Václav B. probral, rozloučil se a z bytu policistky odešel.

"Poškozené způsobil posttraumatickou stresovou poruchu, která ji omezuje v běžném způsobu jejího života, a to ve sféře sexuální, pracovní i sociální," popisuje obžaloba následky policistova činu, které byly aktuální ještě v lednu 2023, kdy policistka prošla znaleckým vyšetřením.

Žalobce pro něj chce pět let vězení

Kauzu vyřídí Městský soud v Praze, hlavní líčení začne 24. září. Případ má na starosti senát soudce Libora Holého. Podle informací redakce žalobce navrhuje pro policistu pětiletý trest vězení. Pro soudce to však není závazné. Pokud ho uzná vinným, trest mu uloží podle vlastního uvážení. Zpravidla se ale k návrhu žalobce přihlíží.

Případ objasnila Generální inspekce bezpečnostních sborů. Sexuální násilí v podání policistů je jedním z nejméně páchaných deliktů, mezi lety 2018 až 2022 stíhala inspekce dohromady 35 takových činů. Pro srovnání: hospodářská kriminalita mezi příslušníky čítala ve stejném období 214 případů.

Kauza sexuálního násilí mezi kolegy u sboru v hlavním městě je však podle informací redakce první takovou. Obviněný policista je obvykle postaven mimo službu do doby, než se jeho případ pravomocně uzavře. Je tomu tak i nyní. "Policista byl zproštěn výkonu služby a již nevykonává funkci zástupce vedoucího oddělení," sdělil Aktuálně.cz mluvčí sboru v Praze Jan Daněk.

Video: Policejní prezident Martin Vondrášek mluví o tom, jak se policie staví k sexuálnímu násilí (7. 8. 2023)