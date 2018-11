Policie vyšetřuje volební podvody v několika obcích. Mezi podezřelými je i starosta

Tuzemská policie prověřuje několik případů možné manipulace při nedávných komunálních volbách, podle dostupných informací zatím však nikoho neobvinila. K nejzávažnějším pochybením došlo v obci Chlístovice na Kutnohorsku, kde soud dokonce volby v jednom okrsku nařídil opakovat kvůli jejich úmyslnému zmanipulování. Mezi podezřelými je i dosluhující starosta Jaroslav Douda.

Krajský soud v Praze konstatoval mimo jiné, že při volbách v jednom ze dvou okrsků malé obce se sedmi sty obyvateli registrovala komise hlasy nejméně sedmi lidí, kteří tvrdí, že vůbec nevolili, nebo v obci v době voleb prokazatelně nebyli. Volit měla například i žena, po které v současnosti pátrá policie a jejíž místo pobytu neznají údajně ani rodinní příslušníci.

"Ačkoli soud nemůže s jistotou prokázat, za kolik nevoličů bylo hlasováno a kterým kandidujícím subjektům tyto hlasy připadly, není pochyb o tom, že došlo k zásadnímu zatemnění výsledku voleb, neboť výsledky zjištěné okrskovou volební komisí č. 1 neprokazují spolehlivě vůli voličů," uvedl v usnesení soud, který poukázal i na to, že se kvůli zastření volebního podvodu falšoval seznam voličů - a to tak amatérsky, že na něm byla omylem uvedena i již mrtvá žena.

Riziko přenosné urny

Manipulaci v Chlístovicích mají podle soudu na svědomí dvě členky okrskové komise, které chodily s přenosnou urnou. Jejím prostřednictvím smějí podle pravidel volit jen ti, kdo si dopředu tuto přenosnou urnu vyžádali. Ukázalo se však, že ženy umožnili volit nejen řadě osob, které náhodně potkaly, ale také si některé voliče podle všeho vymyslely.

V podezření, že se volby pokusil ovlivnit či zastřít podvody při nich, je i dosluhující starosta Jaroslav Douda. Ten obec řídí s malou přestávkou od roku 1986. A v čele kandidátky KSČM i nyní opět vyhrál volby.

Dva bratři, kteří tvrdí, že nevolili, ale přitom je v zápise volební komise uvedeno, že se k volbám dostavili, tvrdí, že je starosta navštívil a přemlouval je, aby potvrdili, že u voleb byli.

Douda ale tvrdí, že jde o chybnou interpretaci. "Ve svém věku to nemám zapotřebí. Já jsem se jich jen ptal, jestli byli volit a jestli se jich už na to někdo ptal," říká jednasedmdesátiletý Douda, který prý navíc už bude jen řadovým zastupitelem. A odmítá i tvrzení soudu, že se falšovaly seznamy voličů. "Mám za to, že se žádné seznamy nefalšovaly, že k ničemu nedošlo," uvedl.

Právě přenosná urna, kterou nosí většinou jen dva členové komise, může podle advokátky Petry Bielinové lákat ke zneužití. A poukazuje na to, že rozdělení mandátů v Chlístovicích mohly ovlivnit pouhé čtyři hlasy.

"I z jiných obcí se ke mně tento rok donesly stížnosti na zacházení s přenosnou volební schránou," říká Bielinová, která se problematikou voleb dlouhodobě zabývá. Podle ní by podobným podvodům zamezilo to, kdyby se členové, kteří s urnou půjdou, těsně předtím losovali a dostali jen přesný počet úředních obálek a hlasovacích lístků.

Dva tisíce utečenců

To ale není jediný případ, o který se zajímá kutnohorská policie. Ta prověřuje i manipulaci v samotném okresním městě, kde se objevily dva falešné letáky, které byly namířeny proti bývalému starostovi Martinu Starému a jeho straně Město pro lidi. K autorství jednoho z nich se přiznali dva kandidáti konkurenčního STAN, jimž se prý kampaň zdála "příliš mírná". Kdo je autorem druhého falešného plakátu, na němž Starý sliboval ubytovat v Kutné Hoře dva tisíce utečenců, se ale nepodařilo zjistit.

Byť soud přiznal, že zejména druhý leták mohl výrazně ovlivnit volby, jejich výsledek ponechal v platnosti. Leták se objevil čtyři dny před volbami a ještě ten den na něj Starý a jeho strana reagovali a roznesli nové vysvětlující letáky, které informaci dementovaly.

"Tam ten jeden leták evidentně volby ovlivnit mohl, ale protože navrhovatelé měli čas na to reagovat a reagovali, tak soud volby nezrušil. Odůvodnění mi přijde přesvědčivé. Obecně využívání strachu z migrantů považuji za opravdu hodně nekalou volební praktiku a bohužel účinnou," říká Bielinová.

Sama policie sice oba případy šetří, ale nechce být konkrétnější. Uvedla pouze, že nikdo zatím nebyl obviněn. "Kutnohorští policisté se zabývají několika případy, které se vztahují k proběhlým volbám. Bohužel v současné době nemůžeme detaily jednotlivých případu sdělovat," uvedla obecně krajská policejní mluvčí Martina Fejfarová.

Za maření voleb hrozí vězení od šesti měsíců do tří let. V případech, kdy soudy podobné případy rozhodovaly, udělily většinou jen několikaměsíční podmínku.

Kupčení v Bílině

Policie prověřuje volby také na dalších místech. Například v Bílině na Teplicku se údajně s hlasy kupčilo - aspoň to u soudu, který prověřoval jejich platnost, uvedlo několik lidí. Jeden ze stěžovatelů dokonce donesl videonahrávku, kde mu to, že za hlas dostali tři sta až čtyři sta korun, potvrdilo jedenáct lidí - část z nich prý měla volit ANO, další zase bílinské sociální demokraty.

Předsedkyně jedné z volebních komisí pak upozornila policii na to, že velké množství voličů, kteří přitom nikdy volit nechodili, přišlo s předvyplněnými lístky, kde byla zaškrtnuta kandidátka nezávislých HNHRM. A že se současně údajně dávalo dvě stě korun za hlas. Soud ale nakonec volby nechal v platnosti - neprokázalo se, že by kupčení s hlasy dosáhlo tak velkého rozsahu, že by ovlivnilo volby.

Policie nicméně možné kupčení s hlasy šetří. "Kriminalisté prověřují několik podnětů, které souvisí s volbami v Bílině. V souvislosti s těmito podněty nebylo zahájeno trestní stíhání žádné osoby," uvedl mluvčí teplické policie Daniel Vítek.

Jen neuměla počítat

Možný podvod řešil soud i po přepočítání hlasů v Dobevi na Písecku, kde komise třem kandidátům jedné strany - ODS a nezávislým, přidala dvě stě hlasů, díky nimž uskupení získalo jeden mandát navíc.

"Rozdělení mandátů projevené vůli voličů neodpovídá. U volební strany číslo 3 byl úmyslně zkreslen výsledek hlasování, a to tak, že tato strana byla zvýhodněna," konstatoval Krajský soud v Českých Budějovicích, který pak znovu přerozdělil mandáty.

A právě na základě jeho verdiktu se případem začali zabývat i písečtí kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality. "Mají k dispozici vyjádření soudu, přepočítávají hlasy a zjišťují další potřebné informace," potvrzuje mluvčí písecké policie Kamila Čuřínová Ingrišová.

Sama starostka obce Jaroslava Strnadová o úmyslném podvodu pochybuje. "Zfalšováno to určitě nebylo. Ta paní, která to počítala, byla u voleb poprvé a neuměla počítat," míní. Chyba jde podle ní za předsedou komise a zapisovatelkou, protože vše mělo projít kontrolním přepočtem, který by na špatný výsledek přišel. Pravda je, že v onom případě následně chyboval v počtech i soud. Ten původně přiznal hlas sdružení KSČM a nezávislí, jehož členové na chybu upozornili - místo jednoho dostalo dva mandáty. Soud jim mandát vzápětí opět vzal a dal jej Sdružení nezávislých kandidátů.