Policie obvinila psychiatra Cimického, stíhá ho za 29 případů znásilnění a vydírání

Pražští kriminalisté obvinili lékaře, psychiatra a sexuologa Jana Cimického za tři desítky případů znásilnění a vydírání žen. Policisté se začali jednáním Cimického zabývat poté, co loni na podzim upozornila na svou bolestnou zkušenost s ním zpěvačka Jana Fabiánová. S příběhem vystoupila, když na veřejnost pronikl záměr prezidenta Miloše Zemana udělit lékaři státní vyznamenání.

"Kriminalisté ve věci zahájili trestní stíhání konkrétní osoby pro trestné činy znásilnění a vydírání. Těchto skutků bylo podle zjištění kriminalistů 29 a odehrály se v rozmezí let 1980 až 2016," informovala v pátek pražská policie. Podle informací Aktuálně.cz jde právě o Cimického. Čtyřiasedmdesátiletého lékaře začala policie stíhat tento týden.

Po svědectví zpěvačky Fabiánové vystoupily s podobným příběhem další ženy. Veřejně promluvila třeba moderátorka České televize Martina Hynková Vrbová. Kriminalisté proto loni v listopadu vyzvali další potenciální oběti Cimického, aby je kontaktovaly na speciálním telefonním čísle.

"Jsem ráda, že se některé věci daří posunout. Vnímám to jako zadostiučinění pro mé klientky. Víc to ale nemohu a nebudu komentovat právě kvůli tomu, že je to živá věc," sdělila Aktuálně.cz k obvinění lékaře advokátka Lucie Hrdá, která zastupuje všechny ženy v případu.

Intenzivní nasazení policie

Kauza na první pohled zaujme rychlostí, s jakou ji kriminalisté zvládli objasnit. Fabiánová vystoupila loni v říjnu, v listopadu spustila policie úkony trestního řízení. Obvinění padlo po necelých pěti měsících. Pro srovnání typově podobnou kauzu sexuálního násilí v podání bývalého poslance TOP 09 Dominika Feriho policisté rozkrývali přes devět měsíců, než ho začali stíhat.

Také není obvyklé, že vyšetřovatelé dokázali doložit tolik případů s takovým časovým odstupem. K nejstaršímu skutku mělo dojít před 42 lety. Poslední se podle vyšetřovatelů odehrál roku 2016. "Není to obvyklé," poznamenala advokátka Hrdá, která se na případy sexuálního násilí vůči ženám ve své praxi specializuje.

Podle právní zástupkyně je zjevné, že v tomto případě se mu kriminalisté věnovali velmi podrobně. Přitom ne pokaždé obdobné kauzy provází takové nasazení policie. "Vždycky je to otázka toho, kolik je tomu ochotný policejní orgán věnovat," podotkla Hrdá.

"Nemohla jsem dál mlčet"

"Prohlašuji na svou čest: MUDr. Jan Cimický mě sexuálně napadl za dveřmi své ordinace, když mi nebylo ještě ani 23 let. Mlčela jsem mnoho let, protože mě tehdy moje matka varovala před důsledky zveřejnění a rizika pomsty od agresora. Nyní ovšem již nemohu dál mlčet. Protestuji tímto proti ocenění Jana Cimického prezidentem České republiky," napsala zpěvačka Jana Fabiánová loni 29. října na sociální síti.

Cimický provozuje svou soukromou praxi v Praze 8 od roku 1996, předtím byl 15 let primářem socioterapeutického a rehabilitačního oddělení v Bohnicích. Místo musel nakonec po zásahu svého nadřízeného Zdeňka Bašného opustit, důvodem bylo nepřijatelné chování Cimického vůči ženám.

"Odchod z léčebny s tím souvisel přímo. Bylo to po dvou podáních, po dvou informacích, které jsem získal a které zněly velmi věrohodně. Kolega Cimický popřel, že by to takto probíhalo, ale ty výpovědi byly obdobné, popis byl shodný, jako je popisováno teď v médiích," řekl loni Bašný v České televizi.

Aktuálně.cz se snažilo získat Cimického vyjádření k aktuálnímu posunu v jeho kauze, ale lékař má vypnutý telefon. V minulosti však popřel, že by zpěvačce Fabiánové ublížil. "Nic takového se nestalo! Jednoznačně odmítám jakékoliv nařčení. Podobnému obvinění je nemožné se bránit," napsal deníku Blesk.