Policie obvinila Dominika Feriho ze znásilnění, obětí je podle kriminalistů víc

Po více než tři čtvrtě roce prověřování kriminalisté začali stíhat bývalého poslance TOP 09 Dominika Feriho ze znásilnění. Podle informací Aktuálně.cz ze zdrojů blízkých vyšetřování je obětí víc. Feri měl na dívky opakovaně vyvíjet nátlak v závěrech večírků, kdy si je zval domů. Bývalý poslanec vinu odmítá. Připouští jen, že jeho chování nebylo vždy gentlemanské.

"Dne 7. března 2022 zahájil policejní orgán trestní stíhání jedné fyzické osoby pro jednání, které bylo kvalifikováno jako trestný čin znásilnění. V předmětné věci bude nadále pokračovat přípravné řízení trestní, a to ve fázi vyšetřování," sdělil Aktuálně.cz mluvčí Městského státního zastupitelství Aleš Cimbala. Více informací s ohledem na neveřejnost trestního řízení sdělit odmítl.

Aktuálně.cz však zjistilo, že policie stíhá Feriho kvůli znásilnění více dívek. Jde o jednociferný počet obětí menší než pět. Ne všem ublížil stejnou intenzitou, u některých zůstalo u pokusu. Kriminalisté přitom nadále ověřují poznatky o dalších možných obětech, aby je následně mohli k obvinění přidat, případně naopak vyloučit.

"Po devíti měsících konečně nastal posun. Prokážu svou nevinu tak jako doposud ve všech ostatních případech v této věci. Doufám, že s vámi brzo budu komunikovat jako dřív," reagoval Feri na počátek svého stíhání na sociální síti Instagram. Už dříve tvrdil, že se k některým dívkám nechoval gentlemansky. Jakékoliv násilí však popřel.

Police začala konat loni v květnu

Policie začala jednat loni v květnu, kdy na Feriho problematické chování vůči dívkám upozornily Deník N a A2larm. Shromáždil svědectví několika desítek mladých žen, s nimiž měl bývalý politik jednat urážlivě, hrubě a násilně. Incidenty se podle nich odehrály v letech 2015 až 2020, kdy byl Feri městským radním v Teplicích a později poslancem.

"Další moment, který si pamatuju, je, jak jsem se vzbudila a byla jsem nahá, on na mě sahal. (…) Ani nevím, jestli jsme měli sex. Rozhodně vím, že mi do intimních míst strkal prsty, že na mě sahal, sahal na mě několikrát za tu noc," popsala dívka vystupující jako Monika Deníku N a A2larm chvíle, kdy se měla bezvládná probrat ve Feriho bytě poté, co jí dal exposlanec napít.

Její svědectví zapadá do postupu, kterého se měl Feri v takových případech držet. Během výměny zpráv na sociálních zpráv měl dívkám nabídnout osobní setkání. Taková schůzka obvykle vrcholila u přátel, nebo právě ve Feriho bytě. Tam měl bývalý poslanec žádat sex, případně si ho podle některých dívek proti jejich vůli vymoct.

Dění ve Feriho bytě

Jak už dříve upozornilo Aktuálně.cz, posun v prověřování Feriho nastal loni na sklonku léta. Původně se podezřením ze sexuálního násilí ze strany exposlance zabývala policie pod dozorem Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1, které však kauzu po třech měsících předalo do rukou žalobců z Prahy 3, konkrétně státní zástupkyni Petře Gřivnové.

Na práci policie dohlíží státní zastupitelství, v jehož obvodu se skutky odehrály. Nejvýraznější částí Prahy 3 je Žižkov, kam se Feri roku 2015 přistěhoval a kde podle dostupných informací bydlí dodnes. V tu chvíli se pro policii stalo klíčovým zájmem dění ve Feriho bytě. Některé ženy přitom mluvily o jeho nepřijatelném chování při příležitostech jako společenské akce, večírky v barech nebo hudební festival.

Už v lednu policie podle informací Aktuálně.cz směřovala k tomu, že bývalého poslance obviní. Zásadní pro kriminalisty bylo klást důraz už jen na ty případy, které by před případným soudem obstály. "Policejní orgán provádí s maximálním nasazením úkony trestního řízení tak, aby věc byla řádně objasněna," řekla tehdy Aktuálně.cz dozorová žalobkyně Gřivnová.