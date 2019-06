Až 25 tisíc policistů bez nových bot. Kvůli chybě v zakázce si je musí sehnat sami

Policisté si mohou kupovat nové boty do konce srpna, vedení jim proplatí nákup do výše 1200 korun (ilustrační snímek). | Foto: Lukáš Bíba

V těchto dnech mohou lidé potkávat v obchodních centrech výrazně víc uniformovaných policistů než obvykle. Především v odděleních s obuví. Kvůli chybě v administraci zakázek se výrazně zpozdila soutěž na dodávku letních polobotek. Policejní prezidium reagovalo vydáním pokynu, že pokud chtějí příslušníci nové letní boty, musí si je koupit sami. Opatření se může týkat až 25 tisíc policistů. Podle informací Aktuálně.cz je to vůbec poprvé, co policisté kvůli výpadku v zakázce musí v tak velké míře improvizovat.

Původně chtěla policie odbavit zakázku v průběhu jara, aby letní obuv pro policisty poslala na sklady včas. Nabídku od dodavatele byla připravena přijmout do 25. března. Jenže v Národním elektronickém nástroji, což je elektronický systém pro administrování zakázek fungující při ministerstvu pro místní rozvoj, došlo k technické chybě. V důsledku toho se organizace soutěže dramaticky posunula, letní polobotky se zajistit nepodařilo.

"Dodávky letních polobotek na oděvní výdejny se nepodaří realizovat před začátkem letního období letošního roku. (…) Policisté zařazení v normě ’S’ budou mít možnost samostatného nákupu letních polobotek v běžné prodejní síti," stojí v opatření policejního prezidia, které má deník Aktuálně.cz k dispozici. Původně byla policie připravena vydat za 30 tisíc nových párů bot 34,8 milionu korun.

Výpadek v zakázce se dotkl výrazné většiny sboru. Do výstrojní normy S náleží všichni uniformovaní policisté vykonávají službu v terénu. Dohromady jde o 25 012 příslušníků. Pokud kdokoliv z nich bude potřebovat novou letní obuv, musí si ji pořídit sám. "Policista zakoupí v běžné prodejní síti letní polobotky, které musí být v černé barvě, uzavřené, se šněrováním, bez výrazných ozdobných prvků nebo výrobních značek," stojí v pokynu.

Pro některé policisty je opatření komplikace

Vydané peníze za nákup policie svým lidem uhradí ve chvíli, kdy příslušníci doloží účtenku. Náklady ale sbor příslušníkům uhradí do výše 1200 korun. Pokud si policista vyhlédne boty vyšší částky, rozdíl si musí pokrýt sám. Nejdůležitější policejní odborová centrála, Nezávislý odborový svaz Policie České republiky, s povděkem kvituje, že navzdory výpadku v zakázce dostali policisté alespoň tuto možnost.

"U veřejných zakázek na policejní výstroj dochází ke zdržení, zejména díky odvolání neúspěšných uchazečů. Díky tomu trpí policejní sklady nedostatkem, na což si policisté stěžují. V tomto případě jde o výjimku, šlo o chybu systému veřejných zakázek na jiném ministerstvu, tedy mimo náš resort, a policie věc vyřešila nejlepším možným způsobem," uvedl pro Aktuálně.cz předseda odborů Milan Štěpánek.

Smazání souborů K výpadku v Národním ekonomickém nástroji došlo 15. února letošního roku. Chyba spočívala v tom, že došlo ke smazání několika důležitých souborů, především z dokumentace ke stovkám zakázek. Výpadek se dotkl dohromady téměř tří desítek institucí, vedle Policie ČR mezi nimi byly třeba Správa hmotných rezerv, školy či řada samospráv ze Svazu měst a obcí České republiky.

Ačkoliv zmínil občasné zdržení v tendrech, takový výpadek, jenž se v důsledku může dotknout až 25 tisíc lidí, se u policie nestal. Ačkoliv předseda Štěpánek sice opatření policejního prezidia chválí, na jednotlivých územních odborech vzbuzuje rozporuplné reakce. Policisté poukazují na různé komplikace.

"Každá věc, která policisty nutí dělat něco ’navíc', jako si jít kupovat někam boty, kde je musí hledat, hlídat, aby byly vhodné k uniformě, platit a pak ještě vše administrativně řešit, je zatěžující," sdělil Aktuálně.cz pod zárukou anonymity jeden z policejních důstojníků z regionů. "Potíže to přináší i služebním funkcionářům, kteří musí každý takto zakoupený pár obuvi posoudit a schválit k proplacení," poznamenal jiný.

Nákupy do konce srpna

Někteří jsou nespokojení s výší částky, kterou jim sbor proplatí. "Jediná negativní věc, že se odečte 1200 z konta a kvalitní boty jsou tak okolo 1500 korun. Bylo by třeba vhodné připsat jednorázově 1500 bodů," všímá si další důstojník.

Kupovat si je mohou do 31. srpna, potom už by měla být znovu vyhlášená zakázka vysoutěžená. Na základě rámcové smlouvy má mít sbor zajištěné letní polobotky do roku 2021.

Průběžná čísla, kolik policistů mezitím následovalo opatření prezidia, nejsou zatím k dispozici. "Tuto informaci prozatím nemáme, vyhodnocení opatření proběhne až po jeho skončení, tedy v září 2019," sdělil Aktuálně.cz mluvčí policejního prezidia Jozef Bocán.

Od výpadku v Národním elektronickém nástroji, kde se zakázka administruje, dává ministerstvo pro místní rozvoj ruce pryč. Pochybení jde podle něj za provozovatelem systému, firmou Tesco SW. "Došlo k znedostupnění části dokumentace v systému. Je stále přítomna, nicméně není možné ji napárovat k jednotlivým veřejným zakázkám. Resort uplatňuje smluvní sankce v maximální míře vůči provozovateli," vysvětlil mluvčí ministerstva Vilém Frček.