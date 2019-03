Vláda nepodpoří změnu výsluh policistů, mohla by způsobit vlnu výpovědí

před 1 hodinou

Změny ve výsluhách policistů podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) nehrozí. Vláda v pondělí zaujala odmítavé stanovisko k novele o služebním poměru, kterou připravil poslanec KSČM Zdeněk Ondráček. Kritici návrhu tvrdí, že snížení výsluh by vedlo k masivnímu odchodu příslušníků bezpečnostních sborů ze služebního poměru. Přes odmítavý postoj vlády by se návrhem měla zabývat Sněmovna, není nicméně jasné, kdy se dostane na program některé ze schůzí dolní komory. Skupina poslanců v čele s Ondráčkem navrhla, aby se do příjmů příslušníků, z něhož se výsluhy vypočítávají, nezahrnovaly odměny a příplatek za službu v zahraničí.

Vláda dnes přijala nesouhlasné stanovisko k novele zákona 361/2003 o služebním poměru příslušniků bezp. sborů z pera posl. Ondráčka. Žadné změny ve výsluhách tedy nehrozí... — Jan Hamáček (@jhamacek) March 11, 2019