Klaus Babišovým ministrem? Neshodnou se, jeden chce ve škole dril, druhý sní o kolonizaci Marsu

před 33 minutami

Ať už se Václav Klaus mladší (ODS) stane ministrem školství, nebo ne, budou jeho názory ve sněmovně hodně slyšet. Na směřování českého školství se však s nejsilnějším hnutím ANO příliš neshodnou.

Praha - Jméno vzdělávacího experta ODS a nově zvoleného poslance Václava Klause mladšího se objevilo v souvislosti s tím, že by se mohl stát novým ministrem školství. Klaus to sice odmítl: "Mně nikdo nic nenabídl", i tak ale bude mít ve sněmovně v oblasti vzdělávání důležité slovo.

Občanští demokraté ho navrhli na šéfa poslaneckého školského výboru a rozhodně je nejviditelnější osobností vyjadřující se ke vzdělávání, která se kromě bývalé ministryně Kateřiny Valachové (ČSSD) do dolní komory parlamentu dostala.

Jenže názorově se program nejsilnějšího hnutí ANO s myšlenkami Klause mladšího příliš neshoduje.

Sen Andreje Babiše je, že se děti matematiku, fyziku, chemii i kybernetiku budou učit ve společném předmětu, který se může jmenovat třeba kolonizace Marsu. Nabiflovaná teorie je na dvě věci, když ji děti nebudou umět použít, tvrdí šéf ANO. Chce to fantazii, myslet, třídit a kombinovat informace, myslí si vítěz voleb.

"Ve škole se musí střídat experti z praxe a z vědeckých center. Jen učitelé, to by bylo málo. A hlavně studenty bude taková škola zaručeně bavit. Míň memorování. Žádná otrava. Teď budou spolupracovat na projektech, takže se naučí taky dorozumět a obhájit výsledky. Takhle se dneska dělá vzdělávání," píše ve své knize O čem sním, když náhodou spím.

Pro Klause mladšího je to však spíše noční můra. Rámcové vzdělávací programy, které právě volnost v rozdělení předmětů umožnily, odsuzuje stejně jako projektovou výuku. Neuznává vzdělávání, které se soustředí na takzvané soft skills, tedy získávání dovedností, jako je komunikace či kreativita.

Asijské státy jako vzor

Učitel má podle něj především předávat vědomosti. "Ve školách se má hlavně učit. Školy jsou o vzdělávání. Nejlepší by bylo, kdyby si stát určil, co mají patnáctiletí žáci umět v češtině, matematice a cizích jazycích, a k tomu by všechny školy směřovaly," říkal Klaus v předvolebních debatách. Vzorem jsou pro něj asijské země, kde vládne velká konkurence a jejichž studenti také v mezinárodních testech dosahují nejlepších výsledků.

Hnutí ANO ve svém programu mluví o propojování teorie s praxí. Chce, aby se školy staly "atraktivním prostředím pro rozvoj užitečných dovedností a kompetencí, na ni pak budou navazovat další aktivity a formy mimoškolního a netradičního vzdělávání". Zároveň slibuje, že základní školy na prvním stupni budou děti rozvíjet co nejpřirozeněji ve stylu "škola hrou".

Důraz na zábavu ale Klaus odmítá, naopak na často kritizovaném drilu nevidí nic špatného. Bez něj se podle něj některé věci nelze naučit. "Hlavní a moderní rolí učitele je, aby vše bylo snadné a zábavné a nikoho to ani v nejmenším nestresovalo, protože i svět okolo nás je krásný a přátelský a nám všem velice nakloněný a na to se musíme ve škole dobře připravit. Blábolit o tom, že role kantora je přežitá a má být jen jakýmsi mediátorem. Jen dohlédnout na to, jak se děcka sama od sebe budou vzdělávat dle svých potřeb a schopností. To musí kantory, ty skutečné, štvát úplně stejně jako výplatní páska," píše Klaus na svém blogu.

Pravděpodobný budoucí premiér Babiš se k programové shodě s Klausem mladším nevyjádřil. "Školské programy ostatních stran jsem nijak nezkoumal, nebudu je komentovat, je to nedůstojné," uvedl Klaus mladší. Dodal jenom, že po odborné stránce je mu nejdále exministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD). "Ostatní poslanci jsou mi o něco blíže, někteří více, jiní méně," řekl.

Existují však také oblasti, na nichž se ODS s ANO zřejmě shodne, třeba v omezení administrativy ve školách nebo zvyšování platů učitelů, které měly obě strany v programu.