Školy dostanou peníze podle odučených hodin. Zavádíme něco, čemu nikdo nerozumí, vadí Klausovi ml.

před 1 hodinou

Poslanci schválili změnu financování mateřských, základních a středních škol. Současný systém, kdy jim stát posílal finance podle toho, kolik mají žáků, zvýhodňoval velké a hodně naplněné školy. V případě středních škol to vedlo k tomu, že ředitelé přijímali i žáky, kteří neměli vlohy k tomu, daný obor vystudovat. Od září 2018 mají školy dostávat peníze podle vzdělávacích programů, podle počtu hodin, které učitelé odučí. Optimální počet dětí ve třídě by měl být 17 dětí. Podle ministryně školství Kateřiny Valachové (ČSSD) na změně zákona nebude žádná škola tratit. První rok platnosti by měl státní pokladnu přijít na 2,5 až pět miliard korun.

Praha – Poslanci ve středu hladce schválili změnu financování mateřských, základních i středních škol. Ty budou nově dostávat peníze podle počtu hodin, které učitelé odučí, nikoli podle počtu žáků, jak je tomu dnes.

"Je to pro nás historický okamžik. Tyto změny znamenají spravedlivější a férovější financování škol. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) nás k tomu dlouhodobě vyzývala," uvedla ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD).

Pro školy má změna znamenat reálně dvě věci. Zaprvé, měly by mít dostatek peněz na učitele i v případě, že třída není naplněná. To by byla velká výhoda například pro některé obory středních škol, o něž není takový zájem.

Zadruhé by si školy mohly dovolit vyučování ve třídách s méně žáky.

Podle propočtů ministerstva by škola zvládla ufinancovat třídu optimálně se 17 žáky. Minimálně jich musí být pět.

Bojí se gymnázia i malé školy

Změny podpořily také školské asociace, které zastupují základní i střední školy, a také odbory. "Pokud se peníze rozdělují podle počtu žáků, pohřbíváme kvalitní školství," míní Pravoslav Němeček z Asociace ředitelů základních škol. Všichni ale trvají na tom, aby ministryně dodržela slib, že žádná škola nebude na změnách tratit. O to se obávají zejména gymnázia, která malým zájmem netrpí.

Aby žádná škola na změně netratila, chce je ministerstvo dotovat. To by v prvním roce fungování mělo vyjít na 2,5 miliardy až pět miliard korun. Přesto se najdou školy, zejména málo naplněné devítiletky, které se změny obávají. "Je pravda, že jsme samozřejmě znevýhodněni už teď, ale nový systém by to ještě zhoršil," bojí se starosta Kamýku nad Vltavou Petr Halada.

Nové financování škol by mělo začít v září 2018. "Tato reforma školám přinese předvídatelné, stabilní financování. Skončí tak nesmyslné udržování žáků na školách za každou cenu, přestože nedosahují dostatečných výsledků na to, aby se ve škole udrželi," míní Valachová.

To si ale nemyslí odborník na školství z ODS Václav Klaus mladší. "Rušíme jednoduchý fungující způsob a zavádíme komplikovaný systém s koeficienty a tarify, kterému nikdo nebude ani přesně rozumět," uvedl. Za experiment na regionálním školství považuje novelu poslankyně TOP 09 Anna Putnová. "Uvidíme, jak to bude fungovat, obávám se, aby to nezvedlo počet soukromých škol," uvedla poslankyně.

autor: Markéta Hronová