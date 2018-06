Věřím, že problém Poche vyřešíme, tvrdí Babiš po schůzce se Zemanem. Spor o nový kabinet ale trvá

Prezident Zeman nemá podle Andreje Babiše problém s vládními nominacemi s výjimkou Miroslava Pocheho jako ministra zahraničí.

Praha - Podle Andreje Babiše je situace kolem vzniku nového kabinetu složitá, doufá ale, že se ji podaří vyřešit. "Problém tady byl od začátku, vy to všichni víte," uvedl premiér a šéf ANO Andrej Babiš na improvizované tiskové konferenci v Průhonicích poté, co se vrátil ze schůzky s Milošem Zemanem na zámku v Lánech.

Kromě Miroslava Pocheho nemá podle něj prezident problém s dalšími jmény navrhovaných ministrů. Vládní nominace za hnutí ANO Babiš zatím odmítl zveřejnit. Dodal jen, že na pozici ministra průmyslu nezasedne František Koníček, který měl být podle některých spekulací nástupcem Tomáše Hünera. Premiér dále počítá s tím, že o důvěře jeho druhé vlády by měla Poslanecká sněmovna hlasovat 11. července.

Zámek v Lánech, u kterého na Babiše čekala odpoledne zhruba desítka demonstrantů, opustil premiér po rozhovoru s prezidentem beze slova a nevystoupil na původně oznámeném vystoupení před médii. Jedinou fotografii z nedělní schůzky zveřejnil na svém twitterovém účtu mluvčí Hradu Jiří Ovčáček.

Ten později na Facebooku také oznámil, že prezident požádá europoslance Miroslava Pocheho (ČSSD), aby zvážil svoji kandidaturu na funkci ministra zahraničí, a usnadnil tak vznik vlády a její toleranci. Pocheho stejně jako další nominanty do vlády za ANO a ČSSD začne Zeman přijímat příští týden po návratu z návštěvy Ústeckého kraje.

Miroslav Poche v neděli podle agentury ČTK řekl, že se na schůzku se Zemanem bude připravovat tak, jako by se šel představit jako ministr zahraničí. "Doufám, že schůzka bude především o mých názorech na zahraniční politiku, směřování české zahraniční politiky, v jakém je stavu diplomatický sbor a zahraniční služba, jaké budou priority. Předpokládám, že se to jednání vyvine tímto směrem," uvedl Poche.

Kauza Poche

Na osudu europoslance Miroslava Pocheho (ČSSD) se doposud láme vznik nového menšinového kabinetu ANO a sociálních demokratů s podporou komunistů. ČSSD trvá na tom, aby mezi členy nového kabinetu Poche figuroval. Jeho kandidaturu ale odmítají jak premiér Babiš, tak komunisté i Hrad.

Předseda komunistů Vojtěch Filip v nedělním pořadu ČT Otázky Václava Moravce řekl, že pokud bude Poche ministrem zahraničí, KSČM kabinet nepodpoří. Šéf komunistů dodal, že o tom informoval předsedu ČSSD Jana Hamáčka už dříve.

Podle Hamáčka však takto kategorická informace nezazněla. Předseda sociálních demokratů v neděli v České televizi řekl, že jde o závažný problém, který je potřeba řešit. ČSSD si ale podle něj nenechá nic diktovat.

Sám Miroslav Poche v neděli zopakoval, že o stažení své nominace neuvažuje. "Tomu tlaku čelím už dva měsíce," řekl v ČT. Podotkl, že postupně na něj tlačili mluvčí Hradu Jiří Ovčáček, bývalý místopředseda ČSSD Michal Hašek a nyní předseda komunistů Vojtěch Filip.

Sociální demokraté ústy Jana Hamáčka tvrdí, že v jednáních o menšinové vládě s hnutím ANO udělali maximum a nemají kam ustoupit. Hamáček to řekl v neděli v pořadu televize Prima Partie. Nevyloučil, že by spor o personálie mohl v krajním případě znamenat konec plánu na vládu s ANO.

"Nálada v poslaneckém klubu je taková, že my jsme splnili vše, co se očekávalo," uvedl Hamáček. Odkázal přitom na připravené principy koaliční spolupráce, na kterých se jeho strana shodla s ANO. Premiér by podle nich měl respektovat personální návrhy ČSSD, řekl. "Pokud bychom ty principy porušili ještě předtím, než začneme spolupracovat, tak je to problém," konstatoval Hamáček.

Filip trvá na tom, že sociální demokraté o kategorickém odmítnutí Pocheho ze strany KSČM věděli. "Řekli jsme to panu Hamáčkovi už předtím, než bylo spuštěno referendum (ČSSD o vstupu do vlády)," řekl. Hamáček to odmítl. "Na žádném jednání nezaznělo, že by KSČM nepodpořila vládu za předpokladu, že bude pan Poche ministrem zahraničí," uvedl. Filip později oponoval, že není lhář a říká věci tak, jak jsou.

Filip uvedl, že se Poche v hlasováních v Evropském parlamentu postavil v otázkách migrace proti ČR, což KSČM vadí. "Tohle pro mě není důvěryhodný člověk," řekl na Pocheho adresu. Hamáček prezentované výhrady KSČM označil za nesmysl a účelovou věc.

Také Poche uvedené důvody odmítl. "Nemyslím si, že by měla kvůli názorům z roku 2015 padnout vláda," řekl. Výtku ke svým postojům v otázkách migrace podle svých slov neslyšel nikdy ani od europoslanců zvolených za KSČM. Filipovy argumenty používají tzv. dezinformační weby či šéf hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura, dodal. Důvody považuje za zástupné a upozornil, že ještě v pátek ho premiér Andrej Babiš (ANO) žádal o zaslání životopisu pro prezidenta.

Nekandidujte, vyzývá Babiš Pocheho

Babiš v sobotu vyzval Miroslava Pocheho, aby se kandidatury na post ministra zahraničí vzdal, protože ho odmítá nejen Zeman, ale i KSČM, bez jejíž podpory ve sněmovně kabinet vzniknout nemůže. Sociální demokraté i Poche výzvu odmítají a na nominaci trvají.

Miloš Zeman dříve prohlásil, že europoslanec zpochybňuje odmítání migračních kvót a proizraelskou politiku, což jsou dvě základní orientace zahraniční politiky.

"Pan prezident Miroslava Pocheho nikdy nejmenuje ministrem zahraničních věcí," napsal na Twitter Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček.

Spor o Miroslava Pocheho tak čím dál silněji ohrožuje budoucnost nové vlády, které otevřelo dveře vnitrostranické referendum ČSSD. Sociální demokraté si v němodhlasovali, že souhlasí se vstupem strany do Babišovy vlády. Pro menšinovou koaliční spolupráci s podporou komunistů bylo 58,53 procenta hlasujících, 40,20 procenta se vyslovilo proti.

Sociální demokracie by měla podle dohody s ANO obsadit ve vládě pět ministerských křesel. Hamáček by měl řídit ministerstvo vnitra, ministerstvo práce a sociálních věcí bývalý náměstek Petr Krčál, zemědělství šéf Potravinářské komory Miroslav Toman a kulturu olomoucký primátor Antonín Staněk.

Sněmovní hlasování o důvěře vládě by se mohlo podle Babiše uskutečnit ve středu 11. července. Komunisté by o své toleranci kabinetu měli definitivně hlasovat za dva týdny.

