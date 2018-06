Šlechtová je v izolaci, Metnar nabídku nedostal. Babiš si láme hlavu, koho posadí na obranu

Vztahy ministryně obrany Karly Šlechtové a premiéra Andreje Babiše se zhoršily natolik, že je její pozice v chystané vládě ohrožená. Nahradit ji může nynější ministr vnitra Lubomír Metnar, český velvyslanec při NATO Jiří Šedivý či šéf Vojenského zpravodajství Jiří Beroun.

Praha - Souběžně s odkrýváním jmen ministrů vznikající vlády hnutí ANO a ČSSD s podporou komunistů se rýsuje zřejmě největší rébus, před kterým stojí premiér Andrej Babiš: koho usadit do neklidného křesla ministra obrany.

Zdá se prakticky jisté, že v něm neponechá sebevědomou Karlu Šlechtovou, kterou do něj usadil loni v prosinci. Ambiciózní žena s vášní pro sociální sítě, která se s vervou pustila do radikálního přebudování resortu, si postupně znepřátelila mnoho možných spojenců. Včetně toho nejcennějšího - samotného Babiše.

Když Lidové noviny, deník z Babišova svěřeneckého fondu, ministryni v květnu spočítaly poměrně banální útraty za VIP salonky na letištích, Babiš ji rychle zkritizoval za plýtvání. Následovala eskalace vztahů, která probleskla i na veřejnost.

"Až mě premiér nebude potřebovat, jsem si jistá, že mi to řekne," udržuje si přesto Šlechtová naději, že ministryní zůstane.

Vše ale nasvědčuje tomu, že ztratila svého hlavního přímluvce, prezidenta Miloše Zemana. Už přes dva týdny u něj marně žádá o audienci. "Termín zatím nemám," připustila ve čtvrtek v rozhovoru pro Aktuálně.cz. Prezident navíc přes mluvčího Jiřího Ovčáčka vzkázal, že obsazení obrany je plně v kompetenci Andreje Babiše. Tomu může proaliančně vystupující Šlechtová krom jiného komplikovat získání hlasů komunistů pro hlasování o důvěře.

Favoritem, který se do ministerského křesla nabízí, je současný šéf resortu vnitra Lubomír Metnar. Dva zdroje blízké ministerstvu obrany jej pro Aktuálně.cz popsaly jako muže, který má vhled do chodu bezpečnostních složek a který už prokázal svou loajalitu. Navíc není známo, že by s ním měl mít problém Zeman nebo komunisté - a vnitro uměl vést klidně, což by Babiš mohl ocenit.

Metnar byl před listopadem 1989 krátce příslušníkem Pohotovostního pluku SNB, nicméně není známo, že by se účastnil zákroků proti demonstrantům. Při prezidentských volbách Metnarem řízené vnitro rozptylovalo "dezinformaci", že prezident postupuje do druhého kola automaticky. Sám Metnar tvrdil, že Zeman byl vystaven více dezinformacím než jeho hlavní soupeř Jiří Drahoš, jemuž řetězové e-maily vyčítaly i satanismus nebo podíl na plánu vyvraždit miliardy lidí.

Metnar nicméně ještě ani v pátek dopoledne nebyl s nabídkou vést obranu osloven. Není také jasné, zda by ji přijal. Neoslovení může znamenat mnohé - například to, že Andrej Babiš má na obranu jiné favority, které se snaží zlákat přednostně.

Už do své první vlády se Babiš pokoušel naverbovat českého velvyslance při NATO Jiřího Šedivého. Zkušený diplomat s nepochybnou odbornou erudicí už jednou ministrem obrany byl, resort vedl v prvním kabinetu Mirka Topolánka v letech 2006-2007. Ve vládě opírající se o podporu komunistů by mohl hrát roli prozápadní tváře, která Babišovi v sestavě chybí. Ani u Šedivého ale není zřejmé, zda by nabídku vyměnit prestižní velvyslanecké místo za ministerský post v Babišově vládě přijal. "Nabídku jsem nedostal," řekl v úterý Aktuálně.cz.

Spekuluje se také o současném šéfovi Vojenského zpravodajství Jiřím Berounovi. Ten by však podle lidí z jeho okolí nabídku nepřijal, chce i nadále stát v čele vojenské tajné služby. V armádních kruzích má nicméně pověst ambiciózního muže.

Spíše okrajově se pak skloňuje jméno současného náměstka na ministerstvu obrany Jakuba Landovského. Ten na ministerstvu zastupuje ČSSD. Šéf sociální demokracie Jan Hamáček ale odmítá možnost, že by Landovský v čele resortu stanul. V takovém případě by totiž ČSSD musela vyměnit ministerstvo zahraničí za obranu, což Hamáček nechce připustit.

Babišovi by přenechání resortu sociálním demokratům - nebo nestraníkovi - umožnilo vyhnout se šrámům na reputaci, které ministrům obrany hrozí prakticky pravidelně. Armáda se v příštích letech chystá pořizovat techniku za bezmála sto miliard, navíc není jasné, jakým tempem poroste její rozpočet a zda nebudou muset ministři nepopulárně slevovat z předešlých slibů.