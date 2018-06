ČSSD jde do vlády s Babišem. Z podpory komunistů nejsem nadšený, ale je to realita, řekl Hamáček

"Jsem rád, že referendum dopadlo pozitivně a že se sociální demokracie rozhodla vstoupit do vlády s hnutím ANO," reagoval na výsledky Andrej Babiš.

Praha - ČSSD má vstoupit do vlády s hnutím ANO, kterou by měli tolerovat komunisté. Ve stranickém referendu ČSSD bylo pro menšinovou koaliční spolupráci 58,53 procenta hlasujících, 40,20 procenta bylo proti. V závěru čtvrtečního jednání předsednictva sociální demokracie to oznámil předseda strany Jan Hamáček. Do hlasování se zapojilo 11 404 lidí, což jsou necelé dvě třetiny členů.

Sociální demokracie by měla podle dohody s ANO obsadit ve vládě pět ministerských křesel. Držet by měla ministerstvo vnitra, zahraničí, práce a sociálních věcí, zemědělství a kultury. Premiér Andrej Babiš (ANO) by měl v neděli představit prezidentovi Miloši Zemanovi jména všech navrhovaných ministrů.

Hamáček potvrdil, že trvá na všech pěti kandidátech do vlády, tedy i na Miroslavu Pochem, kterého odmítá prezident Miloš Zeman jmenovat ministrem zahraničí.

Členové ČSSD rozhodli.Hamáček se Zimolou prosadili svou představu o vstupu do vlády s ANO a oba nesou plnou odpovědnost za důsledky tohoto značně riskantního rozhodnutí. Snad se nenaplní ty nejhorší obavy. — Jiří Dienstbier (@jiridienstbier) June 15, 2018

Hamáček během vyhlášení ocenil, že hlasy odevzdalo 64,74 procenta oprávněných členů ČSSD. Účast se tak podle něj přiblížila té z běžných voleb. "Pokládám to za vysoké číslo, v tomto ukazateli jsme obstáli," uvedl Hamáček. Referendum podle něj může být prospěšné nejen pro ČR, ale i pro ČSSD.

"Nejsem nadšený, ale je to realita," komentoval Hamáček skutečnost, že se vláda bude opírat o hlasy komunistů. Další varianta by podle něj byla horší - kabinet ANO s podporou KSČM a SPD Tomia Okamury.

Místopředseda Roman Onderka novinářům řekl, že byl k vzniku vlády pesimistický a jeho kraj se pro vstup do vlády nevyslovil. "Na jižní Moravě jsme pesimističtější, členové většinově hlasovali proti. Jsem ale bytostný demokrat a budu respektovat názor většiny a tak se zachovají i poslanci," uvedl. Podobně se vyjádřil i Jaroslav Foldyna z Ústeckého kraje.

Podle kuloárních informací hlasovaly v Jihomoravském kraji pro vstup do vlády okresy Blansko, Brno-venkov, Hodonín a Znojmo. Proti byly okresy Břeclav, Vyškov a výrazným poměrem také Brno-město. "Vstup ČSSD do menšinové vlády s Andrejem Babišem, podporované KSČM, je stejně pikantní, jako kdyby se týraná žena chtěla vrátit ke svému násilnickému manželovi, a ještě si k tomu přizvala tchyni," napsal už dříve na Twitteru šéf brněnské organizace Oliver Pospíšil.

Proti účasti ve vládě se postavily Plzeňský, Karlovarský, Ústecký, Královéhradecký a Jihomoravský kraj. Nejmenší podporu měla koaliční spolupráce na Ústecku, kde bylo proti účasti ve vládě 61,32 procenta hlasů. Nejvyšší podporu naopak vláda s ANO získala na Vysočině (76,53 procenta) a ve Středočeském kraji (76,28).

Máme tu tedy poprvé od roku 1989 vládu, která se bude opírat o hlasy komunistů.

Lidovci budou silnou opozicí a budou dále bojovat za rodiny, demokracii a křesťanské hodnoty. — KDU-ČSL (@kducsl) June 15, 2018

"Jsem rád, že referendum dopadlo pozitivně a že se sociální demokracie rozhodla vstoupit do vlády s hnutím ANO," reagoval na výsledky Andrej Babiš.

"Doufám, že kandidáti na ministry se se mnou setkají ještě předtím, než budou dávat různá vyjádření do médií," dodal premiér, který se s Hamáčkem sejde v sobotu, v neděli pak ponese seznam ministrů na Hrad.