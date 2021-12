Plaga prázdniny neprodlouží. Školy to dělají samy, některé už ale volno vyčerpaly

Děti nyní tvoří až třetinu všech nových případů covidu. Řada škol se potýká s tím, že část žáků a učitelů končí v karanténě. Navzdory tomu se však ministerstvo školství nechystá prodlužovat vánoční prázdniny, po čemž volají například odbory. Některé školy tak alespoň na poslední týden před Štědrým dnem vyhlašují ředitelská volna. Jiné však takovou možnost nemají, protože je již vyčerpaly.

Vánoční prázdniny začnou letos žákům 23. prosince. Školské odbory ale vyzvaly ministerstvo školství, aby je prodloužilo tak, aby poslední školní den v tomto roce připadl na pátek 17. prosince. Podle předsedy odborů Františka Dobšíka je to nezbytné k zastavení šíření nákazy koronaviru ve školách.

Údaje Ústavu zdravotnických informací a statistiky ukazují, že právě děti a mladiství do 19 let tvoří až třetinu všech nově nakažených. Například ve věkové skupině od šesti do jedenácti let se jenom za posledních sedm dnů nakazilo zhruba každé třiačtyřicáté dítě v tomto věku.

Dobšík tvrdí, že na některých školách již mají problém s tím, že velká část učitelů a žáků je buď nakažená, nebo je v karanténě. Ministerstvo školství přesto trvá na svém a prodloužit žákům o tři dny prázdniny nechce.

"Bez dalších opatření, jako je omezení volnočasových, sportovních a dalších aktivit v ostatních sférách společnosti, které snižují počet sociálních kontaktů, to nedává smysl. Pokud je tedy situace natolik vážná, že vyžaduje podobná opatření, nevyhlašují se formou vyhlášky prodlužující prázdniny, ale prostřednictví mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví," říká mluvčí Aneta Lednová.

Prodloužit prázdniny se ale nechystá ani ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch. Jedním z argumentů je i skutečnost, že by rodiče mezi zdravotníky museli zůstat doma s dětmi, což by zasáhlo už tak dost vytížené nemocnice, které kvůli rostoucím počtům pacientů s koronavirem musí odkládat neakutní péči.

Delší vánoční prázdniny naopak podporuje liberecký hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj) nebo moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák (ANO). "Rozhodnutí ministra Plagy mě poměrně překvapilo, proto jsem uvítal výzvu školských odborů z konce minulého týdne, aby bylo rozhodnutí přehodnoceno," říká Vondrák. Plošně prodloužit prázdniny však kraje nemohou, takovou pravomoc má pouze ministerstvo.

Některé školy se tak rozhodly vyhlásit alespoň ředitelské volno. "Měli jsme v karanténě na střídačku i tři, čtyři třídy. Momentálně je klid před bouři. Teď nemáme žádnou, ale čekáme, kdy se opět něco objeví," říká ředitel pražské Smysluplné školy Jan Korda, který svým žákům prázdniny prodloužil o 21. a 22. prosinec. V případu zájmu dětí je však připravený zajistit provoz družiny.

Další školy by rády sáhly k podobnému kroku, ale již nemohou. Zákon totiž umožňuje ředitelům vypsat mimořádné volno jen pětkrát ve školním roce. Někteří tak učinili, když prodlužovali volno žákům okolo předcházejících svátků, například 17. listopadu či 28. října. Už tehdy byla epidemická situace na školách nepříznivá.

A zbývající volno si "šetří" pro jiné mimořádné události. "O ředitelském volnu neuvažujeme. V současné době máme vyčerpány dva dny a minimálně tři dny potřebujeme na přijímací zkoušky a maturity," říká ředitel českobudějovického biskupského gymnázia Martin Maršík.

Prodloužit prázdniny požadují i další ředitelé. "V tuto chvíli vyhlášení ředitelského volna neplánuji. Uvítala bych ale s ohledem na nepříznivou covidovou situaci ve škole prodloužení zimních prázdnin ze strany ministerstva školství," říká ředitelka přerovského gymnázia Jana Blahoslava a střední pedagogické školy Romana Studýnková.

Jiní ředitelé se však domnívají, že v jejich případech nemá smysl prázdniny prodlužovat, protože nakažených žáků a učitelů mají jen minimum. Petr Veselý, který vede Střední školu grafickou Brno, si navíc myslí - podobně jako ministerstvo školství -, že prodloužení prázdnin by bez zavedení dalších opatření nemělo smysl. "Na střední škole nelze doufat, že by jej žáci využili k domácí přípravě. Spíš se promísí v nákupních centrech s žáky jiných tříd i škol," říká ředitel Veselý s tím, že volno tedy vyhlašovat neplánuje.

Budoucí ministr školství Petr Gazdík (STAN) má na prodloužení prázdnin opačný názor než jeho dosluhující předchůdce Robert Plaga (za ANO). Kdy však do úřadu nastoupí, dosud není jasné. Vzhledem k pohovorům s kandidáty na ministry, které vede prezident Miloš Zeman před jejich jmenováním, lze očekávat, že k tomu dojde nejdříve ke konci příštího týdne.

"Nejde to vyhlašovat na poslední chvíli. Už by nešlo vyhovět požadavku epidemiologů, aby děti odjely na prázdniny otestované. Byl bych to schopný zařídit, kdyby prezident jmenoval novou vládu, ale nevím, kdy to nastane," odpovídá Gazdík na otázku, zdali by zimní prázdniny prodloužil, kdyby byl jmenovaný ještě před nimi.

S dosluhujícím ministrem Plagou se alespoň domluvil, že budou žáci před prázdninami otestováni. Podle bývalého národního koordinátora očkování Mariána Hajdúcha toto opatření dává smysl. "Velmi často má populace v průběhu Vánoc obrovskou mobilitu. V loňském roce jsme se stali svědky toho, jak moc je to rizikové. Testováním lidí před svátky snižujeme pravděpodobnost toho, že roznesou nemoc dál," vysvětluje Hajdúch.

Zatím však není jasné, kdy k testování dojde. Ministr školství v demisi Plaga řekl, že to pravděpodobně nebude poslední den před prázdninami ve středu, nýbrž už v pondělí, aby stihly včas přijít výsledky testů. Definitivně se o tom rozhodne až na pondělním jednání vlády.

VIDEO: Dopouštíte se apartheidu, napsal právník do škol