Piráti usilují o legalizaci prostituce, tlačí na sněmovnu, aby změnila zákon

Piráti na čtvrtečním jednání pražského zastupitelstva navrhnou usnesení, kterým by hlavní město podpořilo pirátskou iniciativu zrušit mezinárodní úmluvu o prostituci z padesátých let. Ta brání možnosti tento fenomén legalizovat a zákonně regulovat.

Podle předsedkyně pražského výboru pro sociální politiku Evy Horákové mají Piráti připravený návrh zákonné regulace, napřed ale musí sněmovna úmluvu zrušit. "Jako krajské město chceme vydat signál do sněmovny," řekla Horáková.

Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) řekl, že prostituci nelze vymýtit a stát by se měl přestat tvářit, že neexistuje. "Sexbyznys je nejstarším řemeslem a je zbytečné tvářit se, že neexistuje, a zavírat před tím oči. Je to záležitost, která by měla být zdaněná, aby na tom nevydělávala mafie a byli chráněni i pracovníci," napsal na Twitteru.

Pirátský radní Vít Šimral dodal, že v důsledku existence prostituce v právním vakuu nejsou ženy a muži pracující v sexuálních službách nijak chráněni před zneužitím ze strany například majitelů klubů, zároveň nemají legální příjem a žijí v zóně šedé ekonomiky.

Zatím není jasné, zda zrušení úmluvy pražské zastupitelstvo podpoří. Pro bude klub Pirátů a zřejmě minimálně část opozičních zastupitelů za ANO a ODS. Praha sobě má podle Horákové stanovisko se zdržet nebo nehlasovat.

Proti se postavil šéf klubu Spojených sil pro Prahu (TOP 09 a STAN) Jiří Pospíšil. Ten uvedl, že zastupitelům TOP 09 navrhne, aby hlasovali proti. Ve světě podle něj neexistuje úspěšný model regulace prostituce, zároveň v tom vidí i etický problém. "Domnívám se, že stát nemá legalizovat a vydělávat na něčem, co je pro část společnosti eticky sporné," řekl.

Proti je také zastupitel hlavního města a starosta Prahy 7 Jan Čižinský (Praha sobě). "Organizování prostituce je trestným činem a podle mne má trestným činem i zůstat," napsal.

Sněmovna vypovězení úmluvy už dříve zamítla

Úmluva o potlačování a zrušení obchodu s lidmi a využívání prostituce druhých osob z roku 1950 je podle kritiků překonaná, její zrušení ve sněmovně navrhl předseda klubu Pirátů Jakub Michálek. Vypovězení již sněmovna v roce 2005 zamítla, o rok později pak vzhledem k platnému mezinárodnímu právu vzala zpět svůj návrh na regulaci prostituce tehdejší vláda.

V roce 2010 připravilo nový návrh hlavní město, přičemž vycházelo z normy připravené o pět let dříve. Návrh počítal s vydáváním oprávnění k prostituci obcemi a průkazy, do kterých by byly zaznamenávány zdravotní kontroly. Znovu Praha zákon bez úspěchu předkládala v roce 2014.

V Česku poskytuje placené sexuální služby podle odhadů 13 až 25 tisíc žen, víc než polovina z nich jsou přitom matky samoživitelky. Průměrný věk prostitutky je 30 let a Češky tvoří 82 procent sexuálních pracovnic. Vyplývá to z údajů neziskové organizace Rozkoš bez rizika, podle níž je ale třeba brát tyto údaje s rezervou.

