Až 600 prostitutek se rozuteče po Praze, varuje nevěstinec, kterému hrozí zrušení

Největšímu pražskému nevěstinci, Showparku v Holešovicích, hrozí zavření. O jeho osudu už příští týden rozhodne soud. Majitelé klubu varují, že by se pak společnice přesunuly do privátů, což by podle jimi pozvaného adiktologa vedlo k horší a nebezpečnější prostituci. Město se ale brání tím, že jednoduše nemůže ze zákona uzavřít nájemní smlouvu na provozování nevěstince.

Historická Pražská tržnice v Holešovicích nabízí skutečně unikátní mix služeb, kromě obchodního giganta společnosti Alza tu sídlí například divadelní a umělecký prostor Jatka 78, Penny market nebo třeba asijský trh. A v hale číslo 18 se už také více než dvacet let nachází největší erotický klub ve městě - Showpark. Místo, kde si muži skutečně jako na tržišti vybírají ženy, které si je pak odvádějí na pokoje.

Podle Zbyňka Mately, jednatele společnosti E.R.O.C, která Showpark provozuje, ho jen za minulý rok navštívilo 160 tisíc zákazníků. Tedy více než loni přišlo na činohru v Národním divadle. Všichni tihle klienti - a také stovky žen, které v Showparku nabízejí své služby - však zřejmě brzy budou muset hledat jiné místo k setkávání.

E.R.O.C. má sice na budovu nájemní smlouvu až do roku 2025 s firmou Delta Center, která si zase celou Pražskou tržnici pronajala od města, ale přesto se Showpark bude možná muset vystěhovat. Odvolací soud má totiž příští týden rozhodnout o ukončení nájemní smlouvy, o kterou se magistrát s Delta Center soudí už od roku 2012.

Pokud k tomu skutečně dojde, podle Mately půjde o obrovskou chybu. "Těch šest set žen, se kterými spolupracujeme, jen tak nezmizí z povrchu zemského. Budou se chtít někam přesunout, a protože jsou zákazníci zvyklí na adresu Holešovic, pravděpodobně si najdou privátní prostory v okolí Showparku," říká s tím, že zdejší společnice si to rozhodně ze svých příjmů mohou dovolit.

Další ženy se podle něj přesunou ke konkurenci do centra metropole a za nimi půjdou i zákazníci. Místo jednoho, poměrně odlehlého, místa tak město podle Mately pouze problém rozprostře na větší území. Ve chvíli, kdy bojuje s nedostatkem bydlení, by se podle něj taková situace zrovna nejlépe nepodepsala ani na trhu s nemovitostmi.

Prostituce z Holešovic nezmizí, jen bude rizikovější, říká adiktolog

Souhlasí s ním i Ivan Douda, adiktolog a zakladatel nízkoprahového centra Drop In, kterého si na páteční tiskovou konferenci pozvali. "Nevím, o co se v těchto prostorách hraje. Jestli jde o peníze nebo jsou s tím místem jiné záměry, tak k tomu asi nemám co dodat. Ale jestli se moralizuje, že stát a město nemá dělat pasáka, je to věc jiná. Protože město i stát by naopak v oblasti sexuálního byznysu zkušeného, moudrého a racionálního pastýře, nikoliv pasáka, dělat měly, aby těch negativních dopadů bylo co nejméně," říká Douda.

Podle něj totiž zařízení jako Showpark soustředí problém s prostitucí na jedno místo a zajišťují alespoň nějaké standardy. "V instituci, jako je tahle, je přece jen umožněn přístup sociálních pracovníků, lékařů a také policie, nedělejme si iluze. Můžeme tak do jisté míry ovlivnit i ten personál a kvalitu toho, co se tady děje. Když se to všechno rozptýlí do kvartýrů, nebudeme mít přístup žádný. Bude to mít negativní dopad na bezpečnost i zdraví," upozorňuje Douda.

I díky podnikům, jako je Showpark, se podle něj v Česku podařilo například zabránit epidemii AIDS. Menším problémem než na privátech jsou v nich také násilí a drogy. "Doporučil bych odpovědným politikům, aby se nad tím ještě přeci jen zamysleli, aby to neškodilo lidem kolem, jejich voličům. Je laciné přijít a tvrdit, že něco vyřeším, abych nakonec zjistil, že jsem celou situaci ještě zhoršil," dodává Douda. Noví a nezkušení politici podle něj jen opakují staré chyby.

Výkonné umělkyně, nebo prostitutky?

Když Matela mluví o Showparku, nazývá ho stánkem neřesti a pro ženy, které v jeho podniku pracují, používá označení "výkonné umělkyně". Podle náměstka Pavla Vyhnánka, který má tržnici v gesci, to ale říká jen proto, že se bojí použít označení prostitutka. "Všichni víme, co se tam děje," říká náměstek.

A v tom podle něj ostatně tkví jádro celého problému. Město totiž nemůže se společností podepsat nájemní smlouvu, protože by do ní muselo napsat, k jakému účelu bude budova sloužit. A ač samotná prostituce není v Česku nelegální, na kuplířství, tedy nabízení pracovního prostředí a vybízení k prostituci, už paragraf existuje. Za tento trestný čin hrozí až čtyři roky vězení.

"Nejde tu o ideologii ani o morálku. Nechci nikoho hodnotit. Hlavní město Praha ale prostě nemůže podepsat nájemní smlouvu s někým, kdo vede nevěstinec," říká Vyhnánek. Soukromé společnosti podle něj tenhle problém obcházejí tím, že do nájemních smluv uvádějí, že je v budově nabízeno například ubytování či masáže.

To si ale město dovolit nemůže, protože by radní podle Vyhnánka v takové smlouvě se Showparkem vědomě lhali. "Řekněme navíc, že bychom to do nájemní smlouvy takhle nějak napsali a přes nějaký třetí subjekt to Showparku pronajali. Okamžitě byste mi mohl vy nebo jakýkoliv jiný občan Prahy nahlásit, že objekt není provozován v souladu se smlouvou. Na to město musí dohlížet. Nemůžeme někomu pronajmout provozovnu jako hypermarket a nechat ho tam mít autoservis," dodává Vyhnánek.

Showpark možná zamíří do centra města

Na výpovědi z nájmu pro Showpark podle něj na magistrátu panuje široká shoda mezi všemi politickými stranami. Případné problémy, které by s tím mohly být spojené, náměstek nezlehčuje, ale město je prý bude muset řešit jinými prostředky.

Pokud jde o samotný Showpark, jeho majitel už přemýšlí, jak se k případnému negativnímu rozsudku postaví. "Pravděpodobně budeme budovat větší počet menších provozoven. Už se nám začali ozývat majitelé nemovitostí z centra města s velmi atraktivními nabídkami," tvrdí Matela.

Už dnes ostatně jeden menší Showpark funguje na Praze 2 nedaleko metra I. P. Pavlova. Podle Mately však bude minimálně dvanáct měsíců trvat, než nové provozovny přivítají první klienty, a pravděpodobně nepojmou všechny společnice, které pracovaly v Holešovicích. Vybudovat podobně velký Showpark jinde by pak podle něj zabralo kolem pěti let.