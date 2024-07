Být, či nebýt v CHKO? Starostka se bojí omezení, místní "opičáren" a McDonaldu

Na sever odtud jsou hranice s Německem, na východ chráněná krajinná oblast Labské pískovce a na jihozápad už brzy chráněné Krušné hory. Obec Petrovice a její okolí ale má podle současných plánů zůstat osamělým trojúhelníkem, který žádná ochrana nečeká. Místní nechápou proč. Bojí se, že se obce zmocní developeři a žádají, aby i tato oblast byla chráněná. Starostka tomu ale nakloněná není.

Začínají prázdniny, vrchol turistické sezony v Česku. Trojice poutníků s dalmatinem na cestě populární Severní stezkou Českem prochází pod rušnou dálnicí D8. Na obou stranách tunelu je krajina stejně malebná. Táhnou se tu široké pastviny a louky, po kterých jsou rozeseté balíky sena, výhledu dominuje vrch Špičák. Zdejší zachovalou krajinu chce vláda ochránit, plánuje vyhlásit novou chráněnou krajinnou oblast (CHKO) Krušné hory.

Ta má ale zahrnout jen stranu jižně od dálnice, severní se ochrana netýká, ukázaly mapy, které zveřejnila Agentura ochrany přírody a krajiny. Nové chráněné území zahrne plochu od západočeských Kraslic po více než sto kilometrů vzdálenou oblast Labské pískovce, kde se dvě CHKO střetnou nedaleko Tisé.

Vynechají ale drobné území zahrnující tisícihlavou obec Petrovice a její okolí. "Vznikne tady takový podivný nechráněný trojúhelník," říká Martina Kárová, architektka a představitelka místního Spolku přátel Slatiny, pojmenovaného podle místního potoka.

Jeho členové jen stěží hledají důvody, proč tato část chráněna nebude. Mimo zůstanou místní chlouby, jako je prameniště Petrovického potoka nebo Mordová rokle. "Území je součástí soustavy Natura 2000, je tam ptačí oblast, přírodní park Východní Krušné hory i evropsky významné lokality. Objektivně není žádný důvod tuto oblast nechránit," míní Kárová.

"Charakter území je úplně stejný jako za dálnicí. Není to tam o nic víc hodnotné než tady," doplňuje ji Jana Moravcová, obyvatelka části Petrovic Krásný Les a ředitelka ekologické neziskové organizace Beleco.

"Pro navrhovanou chráněnou krajinnou oblast Krušné hory, která je svým územím největší, bylo snahou hledat logické vedení hranice tak, aby byla snadno identifikovatelná nejen v katastru nemovitostí, ale i v terénu. Severní hranici území tvoří dálnice a ta je tímto logickým ohraničením," odůvodňuje vymezení Lucie Záhorová z Agentury ochrany přírody a krajiny.

Rozšíření oblasti jsou ale otevření. Podle ředitele agentury Františka Pelce si ochranu zaslouží i krajina za dálnicí. "My jsme o tom jednali na místě, máme s paní starostkou korektní jednání. Nabyl jsem dojmu, že tam o to není zájem," uvedl Pelc v červnu na semináři k chráněným územím v Poslanecké sněmovně.

"Zhrozila jsem se, že nás tam chtějí zahrnout"

Starostka Petrovic Zuzana Hůlová potvrzuje, že rozšíření chráněné oblasti blíž k Petrovicím nenavrhovala. Naopak. "Ze začátku jsem se zhrozila, že nás tam chtějí zahrnout," přiznává. Zdůrazňuje, že i podle současného návrhu má být chráněna zhruba polovina území Petrovic, například vesnice Krásný Les. "A jak se dívám na mapu, tak si nejsem jistá, jak moc bychom s tím měli ještě pohnout," doplňuje.

Vyhlášení CHKO přímo na území obce a v jejím blízkém okolí si nepřeje. Bojí se, že by to přineslo omezení a zbrzdilo rozvoj. "Není to žádoucí. Mohlo by to ohrozit podnikatele," říká.

Vyhlášení chráněné oblasti skutečně přináší určité změny. Odborníci například kontrolují, zda nové stavby nenarušují krajinný ráz. Posuzování se ale liší podle toho, v jaké ze čtyř zón ochrany má záměr stát. Zastavěné oblasti obvykle patří do kategorie s nejvolnějšími pravidly.

Lesníci a zemědělci zase v oblasti mají dodržovat přírodě blízké způsoby hospodaření. Možné újmy jim pak hradí stát. I zde se ale pravidla liší jak napříč zónami, tak mezi jednotlivými chráněnými oblastmi. "Osobně nemám problém, kdyby se to týkalo části u Slatiny, Mordové rokle, Špičáku. I tam jsou ale zemědělské pozemky," podotýká Hůlová.

McDonald a kasino

Právě o těsné okolí Petrovic se spolek bojí nejvíce. Obec od 90. let svou polohou blízko hranic láká podnikatele a developery. Při průjezdu obcí na řidiče ze všech stran křičí cedule "Travel free shop" cílící na německé turisty, vietnamské stánky se sádrovými trpaslíky nebo několik kadeřnictví a nehtových studií.

A mnozí podnikatelé by v tomto stylu rádi pokračovali. Před deseti lety se například soukromý investor snažil u dálnice postavit velké překladiště a parkoviště náklaďáků právě v místě pramenné louky Slatiny. Záměr ale neprosadil.

Neúspěšná byla i snaha jiného developera o stavbu zábavního a obchodního centra na polích jižně od Petrovic. "To byl úlet. Hned za našimi domy chtěli na dvaceti hektarech stavět McDonald, kasino, herní zónu," říká Martina Kárová. Stavět se mělo na nejkvalitnější třídě zemědělské půdy, což se nesmí, plán tak zkrachoval.

Jenže místní se bojí, že se podobné pokusy budou opakovat. Ke Krušným horám se v posledních letech obrací větší pozornost turistů. To s sebou nese příležitosti, v některých obcích ale místním vadí příliš rozsáhlá výstavba apartmánových komplexů a dalších developerských projektů.

"Rádi bychom předešli náročnému řešení dalších podobných kauz a začlenění do CHKO by nám v tom pomohlo. Nehledě na to, že by to obci mohlo pomoci dosáhnout na mnohem víc dotačních titulů i jejímu celkovému rozvoji," říká Kárová.

"Lidé, kteří vyrazí na Stezku Českem, jsou rádi, že to není žádná masařina. Nechceme, aby tady z toho byla turistická opičárna," říká Moravcová. Naráží na místa, jako je Dolní Morava nebo Lipno, kde místní poslední roky trpí pod náporem masivního turismu. Došlo k tomu i proto, že neleží v chráněné oblasti.

"Právě CHKO by měla mít zpracovanou koncepci turistického ruchu, která jej pomůže korigovat," říká Moravcová. Zástupkyně spolku dodávají, že by rády naplánovaly pro obyvatele akce, kde jim vysvětlí změny, které by vyhlášení chráněné oblasti přineslo.

Mapku jsem dostala pozdě, říká starostka

Vedení obce vyčítají i to, že v Petrovicích dosud neproběhla žádná veřejná diskuse o tom, zda by se měly stát součástí CHKO, nebo ne. To uznává i místostarosta Jan Domecký. Ten je sice dlouholetým zastupitelem, do vedení obce se ale dostal až minulý měsíc. "Mohlo se to řešit dříve z obou stran. Neměli jsme ale dost informací. Teď není za pět minut dvanáct, ale za 30 sekund dvanáct," říká.

Starostka Hůlová se hájí tím, že mapu finálního návrhu CHKO dostala od ochranářů teprve před dvěma týdny. "Říkali, že to připravují, tak jsem čekala. Došlo ale k nějakému prodlení. Vzhledem k tomu, že se to předtím teprve připravovalo, tak jsem opravdu nehlásala každou informaci občanům," říká starostka s tím, že lidé mohou přijít diskutovat na nejbližší schůzi zastupitelstva.

Obec nyní na popud občanů jedná se státem o možném rozšíření chráněné oblasti. "Chci si nejdřív vyjasnit přínosy a omezení. Jsem si ale vědom, že tady máme zajímavé lokality, které by bez problému mohly být zahrnuty do CHKO," uvádí místostarosta Domecký. Ochranu by chtěla obec získat například pro osadu Nakléřov, kde plánuje postavit rozhlednu. Chtěla by na to získat dotace právě díky CHKO.

"Záměr zástupců obce Petrovice jsme obdrželi a nyní ho posuzujeme. Upřesněný návrh vedení hranic CHKO Krušné hory pak budeme s obcí konzultovat," uvedla za Agenturu ochrany přírody a krajiny Lucie Záhorová.

Ministerstvo životního prostředí ve čtvrtek oznámilo, že záměr prohlášení Krušných hor za CHKO vyhlásí ještě letos v létě. S většinou obcí už se dohodla. Vláda se ve svém programovém prohlášení zavázala, že do konce svého funkčního období na podzim roku 2025 připraví k tomuto kroku podklady.

Spolek přátel Slatiny doufá, že ochrana přijde co nejdříve. "Lidé už se v minulosti víckrát vyjádřili pro to, že chtějí žít na venkově, kde je klid a hezké okolí. A ne že budou mít za okny McDonald," říká Martina Kárová.

