Pavel přebírá fialovskou rétoriku, tvrdí Havlíček. Premiér novoroční projev ocenil

Projev hlavy státu má být důstojný, státnický a spojující. Přesně takový měl na Nový rok prezident Petr Pavel, zhodnotil premiér Petr Fiala (ODS). Ocenil shodu na pozitivní vizi do budoucna. Také další koaliční politici ocenili pozitivní ráz a obsah Pavlova projevu. Opozičním politikům chyběla kritika vlády, kritizovali i důraz na zavedení eura.

Pavel v projevu řekl, že považuje za zásadní, aby vláda, která vzejde z letošních sněmovních voleb, zaručila, že bude Česká republika nadále bezpečná, svobodná, s fungujícími zákony, vymahatelností práva i férovým prostředím pro život i podnikání. Podotkl také, že skutečný stav České republiky není ani zdaleka tak špatný, jak si někdy myslíme na základě záměrně šířených negativních nálad. Prezident se také, stejně jako loni na Nový rok, vyjádřil pro zavedení eura.

"Projev hlavy státu má být důstojný, státnický a spojující - a přesně takový ho měl prezident Petr Pavel. Oceňuji také, že se shodujeme na pozitivní vizi do budoucna. Nesmíme se nechat zastrašit těmi, co jen šíří negativní náladu. Čeká nás rok rozhodnutí, kdy naši zemi můžeme opět posunout o kus dál," uvedl Fiala.

První místopředseda opozičního hnutí ANO Karel Havlíček napsal, že se s Pavlem shodne na potřebě daleko více se vymezit vůči narůstajícím lžím a polopravdám. "Jsem rovněž názoru, že marketingová hesla a obecné fráze v poslední době zastírají nebývalou nekompetenci," uvedl. Projev šel ale podle něj na ruku vládě, prezident podle něj přebírá "fialovskou rétoriku poučování jiných a premiérovo manipulativní tvrzení o dobrém hospodářském stavu Česka."

"Správně připomněl, že dosažení německých platů není reálné. Mylně ale vzbudil naději, že s eurem bychom měli větší šanci jich dosáhnout. Nemá to na to vliv a prezident by neměl vzbuzovat plané naděje," dodal Havlíček.

Novoroční projev prezidenta Petra Pavla byl státnický, důstojný a především spojující, uvedla na síti X předsedkyně Sněmovny a koaliční TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. "Oceňuji optimistický obsah a důraz na víru v občany a jejich schopnosti posunout naši zemi kupředu. Velmi cenný je apel na účast ve volbách a odmítnutí politiky lží," uvedla Pekarová Adamová.

Šéf lidovců Marek Výborný také ocenil pozitivní ráz i obsah projevu. "Nenechat se otrávit záměrně šířenými dezinformacemi je úkol pro nás všechny. Je zřejmé, že i pan prezident vnímá nebezpečí šíření atmosféry strachu," sdělil.

"Zdá se, že projevy prezidentovi i premiérovi píše stejně 'postižený' člověk, který je slepý, hluchý a odtržený od reálného světa a nahradil ho paranoiou," uvedl šéf SPD Tomio Okamura. Prezident si podle něj pochvaluje ekonomickou kondici Česka, dojem, že je na tom země ve srovnání s jinými vyspělými zeměmi hůře, přiznává jen záměrně šířeným negativním náladám.

"A slovo mír se prý stalo předmětem takového marketingového deformování. Nepochybně - lidé jako Fiala nebo rozvědčík Pavel si myslí, že mají na slovo mír patent a každý kdo je proti jejich harašení zbraněmi, proti jejich podpoře válce, každý kdo je proti vyhazování stamiliard do chřtánu zbrojařům, deformuje podle nich slovo mír," podotkl Okamura.

Senátor a předseda hnutí Přísaha Róbert Šlachta v tiskové zprávě kritizoval hlavu státu za to, že podle něj znovu zneužila novoročního projevu k tlačení agend přijetí eura. "Jsem zklamaný, že i když prezident připustil, že naše země má problémy, ani slovem se nezmínil, že za jejich neřešení může právě současná Fialova vláda, které svými rozhodnutími pomáhá," uvedl.

Předsedkyně SOCDEM Jana Maláčová míní, že Pavel měl využít prostor a zkritizovat vládu, pokud myslí vážně, že je hlasem všech občanů. Místo toho lakoval stav země narůžovo, podotkla na síti X.

Šéfovi vládního hnutí STAN Vítu Rakušanovi se líbilo, že Pavel ukázal respekt ke všem lidem i k Česku. "Že stejně jako my, Starostové, považuje za zásadní vyrovnávat rozdíly mezi regiony, tedy to, aby se v naší zemi žilo dobře všem, bez ohledu na to, kde vyrůstají, kde chodí do školy, kde bydlí," napsal. Ocenil, že v projevu zazněl důraz na funkční řešení problémů, ne plané sliby a zavírání očí před realitou. "Sdílím i pohled na přijetí eura jako cestu k prosperitě. A osobně mě velmi potěšilo a zaujalo i to, že prezident přímo oslovil děti a mladé lidi," dodal Rakušan.

Podle předsedy opozičních Pirátů Zdeňka Hřiba přednesl Pavel dobrý projev, nesouhlasí ale s tím, že celková ekonomická situace není špatná. "Opak je pravdou - naše ekonomika stagnuje, zatímco lidé čelí rostoucím cenám bydlení, problémům ve školství a chaosu ve veřejných financích," uvedl. Souhlasí s prezidentem v tom, že by se měli lidé dívat hlavně do budoucnosti.

Předsedkyně KSČM Kateřina Konečná míní, že Pavel obešel skutečné problémy. Na síti X zmínila nedostupné bydlení, extrémní drahotu, stagnující ekonomiku drcenou neschopností ministrů "čtyřdemolice" nebo nejdražší energie v EU.