Jsme unavení z krizí, skutečný stav Česka ale není tak špatný, řekl prezident Pavel

Skutečný stav Česka není ani zdaleka tak špatný, jak si někdy myslíme na základě záměrně šířených negativních nálad. V novoročním projevu to řekl prezident Petr Pavel. Přesto uznal, že Česko v některých oblastech hospodářsky dlouhodobě zaostává a reálné mzdy rostou pomalu. Zmírnění nerovností mezi regiony je podle prezidenta jednou z nejdůležitějších výzev.

Pavel se také, stejně jako loni na Nový rok, vyjádřil pro zavedení eura. Tentokrát nepřímo, když podotkl, že by českou budoucí prosperitu podpořilo, kdyby se platy vyplácely v evropské měně.

Česko má podle prezidenta na rozdíl od mnoha míst štěstí, že není přímým dějištěm války ani rozsáhlého lidského utrpení. Naopak je zajištěno silnou bezpečnostní sítí Severoatlantické aliance a řadou dalších mezinárodních záruk, podotkl. "Našim názorům a postojům se v zahraničí dostává prostoru i respektu. Mnoho lidí je spokojeno se životy, které žijí," řekl.

Při pohledu na nadcházející události ale rozumí tomu, že mnozí cítí obavy. "Jsme vyčerpaní ze strachu, který šíří probíhající války. Jsme unavení z krizí. Zklamaní z nenaplněných očekávání. Plní starostí ze životních nákladů, které v předcházejících letech prudce rostly," poznamenal.

Podle prezidenta se také zpochybňují hodnoty, které se považovaly za neměnné. "Jsme pod tlakem, abychom si vytvářeli vyhraněné názory k celé řadě společenských otázek, podstatných i nepodstatných. Jsme pod tlakem velkých emocí," řekl.

Celková ekonomická situace ale podle Pavla není špatná. "A i kdybychom ještě za několik let neměli stejné platy jako v Německu, jistě by naši budoucí prosperitu podpořilo i to, kdyby byly, stejně jako v Německu, vypláceny v evropské měně," konstatoval. Premiér Petr Fiala (ODS) v listopadu řekl, že pokud jeho vláda bude po volbách pokračovat další čtyři roky, budou v Česku výdělky jako v Německu.

Pavel je přesvědčený o tom, že pro další roky si lze sebevědomě vytvářet optimistické plány. Utvrzuje se v tom při setkáních s občany. Vnímá ale i to, že se ne všem daří dobře a že čtvrtina lidí žije v hospodářsky a sociálně ohrožených územích. "A i když to neznamená, že každý čtvrtý čelí vyloučení nebo chudobě, znamená to, že velké části naší společnosti se přímo dotýká špatný stav těchto území," podotkl. Zmírnění nerovností mezi regiony je podle prezidenta jednou z nejdůležitějších výzev.

Nadále bude usilovat o to, aby byl slyšet hlas těch, kteří nemají dobré podmínky k životu, tolik možností najít dobré bydlení, dobrou práci, lékaře nebo školu, přislíbil. "Budu nadále využívat všechny ústavou mi dané nástroje, aby při řešení vaší situace převládala vstřícnost a ochota politických stran hledat rozumnou shodu. Ta je pro dlouhodobá strukturální řešení nezbytná," dodal. Za důležité proto považuje cesty do regionů, i do nejmenších obcí a vesnic.

Mohlo by vás zajímat: Děláme to dobře, ale lidé nám nerozumí? Politická výmluva, říká marketérka (10. 12. 2024)