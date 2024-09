Pavel: Pokud by kvůli povodním nebylo možné volit všude, mohly by být odloženy

Kdyby nebylo možné zajistit regulérnost voleb ve všech místech, pak by to byl asi dobrý argument pro jejich odložení, pokud by se k tomu nalezla právní cesta. Před večerní schůzí vlády to novinářům řekl prezident Petr Pavel, který se zasedání kabinetu k povodňové situaci účastní. Krajské a senátní volby se mají konat v pátek a sobotu.

O případné úpravě termínu voleb kvůli záplavám v části regionů se musí podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) rozhodnout dnes. Kdyby se volby do krajů a třetiny Senátu nakonec nekonaly, mohla by být legitimita rozhodnutí napadána, míní. Na ministerstvu vnitra vznikla pracovní skupina, která má pomoct, aby se volby konaly regulérně. O odložení voleb chce žádat vládu opavský primátor Tomáš Navrátil (ANO). Argumenty jsou podle prezidenta pro i proti odložení voleb. Zákonný termín, aby se mohlo datum změnit, podle něj vyprší dnes. "Protože dnes by musel Parlament rozhodnout. To už se zřejmě nestane. Takže určitě právníci hledají cestu, jak to vyřešit, aby to bylo v souladu se zákonem," uvedl. "Asi všichni máme zájem, aby volby proběhly nejen v souladu se zákonem, ale také regulérně, pro což dnes ne všude jsou podmínky," řekl Pavel. "Když nebudeme schopni zajistit regulérnost ve všech místech, kde by volby měly proběhnout, pak by asi byly dobré argumenty k tomu, aby byly odloženy, pokud k tomu najdeme právní cestu," dodal. Uvedl také, že si nedokáže představit, zda v povodněmi nejvíce zasažených obcích bude skutečně možné zajistit náhradní volební místnosti s veškerými náležitostmi, zda lidé, kteří by měli sedět v komisích, budou dostatečně připravení a soustředění. "To jsou věci, které asi bude muset vláda zvážit, aby rozhodla, které riziko je menší," řekl prezident. K záplavám řekl, že v některých místech jsou horší než při velkých povodních v letech 1997 a 2002. Krizový systém je ale připraven a schopen mnohem efektivněji reagovat než v minulosti, míní. Video: Tyto povodně jsou třetí nejvýznamnější, které jsme tu měli, komentuje hydrolog (16. 9. 2024) 1:00 Spotlight moment: Tyto povodně jsou třetí nejvýznamnější, které jsme tu měli, komentuje hydrolog | Video: Tým Spotlight