Hradní ochranku převezme blízký bývalého ředitele, ten odešel kvůli nedůvěře od Pavla

V Útvaru pro ochranu prezidenta České republiky podle zjištění Aktuálně.cz dochází ke změnám na klíčových postech. Do jeho čela míří Radim Kincl, náměstek bývalého ředitele. Veřejnosti je nejvíce známý tím, že se během covidových restrikcí účastnil oslavy v pražském arcibiskupství. Naopak v ochrance hlavy státu skončil vedoucí jednoho z klíčových oddělení.

Na střeše Arcibiskupského paláce v areálu Pražského hradu se předloni 27. dubna konala oslava pro tehdejšího arcibiskupa Dominika Duku. Proběhla den poté, kdy měl primas český narozeniny. Účastnil se jí i tehdejší ředitel Útvaru pro ochranu prezidenta České republiky Martin Baláž. Po boku měl svého náměstka Radima Kincla.

Ačkoliv šlo o oslavu, oba policejní důstojníci se jí se souhlasem nadřízených účastnili z pracovních důvodů. Během akce však neměli nasazenou ochranu dýchacích cest, jak nařizovaly tehdejší vládní restrikce proti šíření epidemie nemoci covid-19. Kvůli tomu dostali v kázeňském řízení pokutu.

Ředitel Baláž skončil ve funkci letos 30. dubna. Důvodem byla nedůvěra, kterou mu vyjádřil nový prezident Petr Pavel. Nyní působí u policie na jiném služebním místě. Podle zjištění Aktuálně.cz na základě dvou zdrojů ze sboru se má stát jeho nástupcem zmíněný náměstek Kincl. U policie slouží jako plukovník.

Čtyři roky náměstkem

Po odchodu Baláže se na ředitelský post vyhlásilo nabídkové řízení. Je otevřené policistům, kteří působí ve stejné či vyšší tarifní třídě. Plukovník Kincl byl jediným přihlášeným. V konkurzu obstál. Policejní prezidium v čele s Martinem Vondráškem je připravené ho do funkce jmenovat. Oficiálně však změnu nekomentuje.

"Pakliže se cestou nabídkového řízení vhodný kandidát nenajde, je vyhlášeno výběrové řízení, kam už se mohou hlásit uchazeči zařazení v nižší tarifní třídě, k čemuž v tomto případě dosud nedošlo. Předpokládáme, že s výsledkem nabídkového řízení seznámíme veřejnost 15. května," řekl Aktuálně.cz mluvčí prezidia Jozef Bocán.

Plukovník Kincl byl po rezignaci ředitele Baláže pověřený řízením útvaru, po očekávaném jmenování policejním prezidiem se stane řádným šéfem prezidentské ochranky. Do jejího vedení se vypracoval v březnu 2019. Tehdy převzal post náměstka po plukovníku Vladimíru Machovi. Kincl získal místo ve výběrovém řízení.

Původně působil v Ochranné službě Policie České republiky, jež se stará o bezpečnost ústavních činitelů, jako jsou premiér, ministři či diplomaté. Odpovídal za jejich ochranu během přepravy. Poté sloužil v kanceláři policejního prezidia za úřadování Tomáše Tuhého, odkud se vrátil do ochranné služby. Následně zamířil do prezidentské ochranky.

Zásah u FAMU kvůli tibetské vlajce

V Útvaru pro ochranu prezidenta České republiky naopak končí major Pavel Dalešický, rozhodl se odejít do civilu. V prezidentské ochrance působil jako vrchní komisař. Řídil oddělení osobní ochrany, což je služebně jedna z nejnáročnějších částí útvaru. Zajišťuje krátkodobou ochranu prezidenta při jeho pohybu v terénu.

"Otázky směřující k průběhu služebního poměru konkrétních policistů nám bohužel nepřísluší jakkoliv komentovat," odpověděl mluvčí prezidia Jozef Bocán na dotazy redakce ohledně odchodu Dalešického ze služby. Podle informací Aktuálně.cz měl důstojník blízko k někdejšímu hradnímu protokoláři Vladimíru Krulišovi.

Major Dalešický se podílel na rozporuplných opatřeních policie při pražské návštěvě čínského prezidenta Si Ťin-pchinga v březnu 2016. Příslušníci během ní opakovaně zasahovali vůči lidem, kteří proti pobytu hlavy čínského komunistického režimu protestovali. Dalešický poslal policisty do budovy FAMU, na jejímž balkoně byla vyvěšená tibetská vlajka.

"Tento postup byl v rozporu s instruktáží i s naplněním účelu vyhodnocení rizik pro zajištění bezpečnosti chráněné osoby," popsalo jeho pochybení vnitřní šetření policie. Dalešický se hájil tím, že kolem budovy FAMU měl čínský prezident projíždět. V blízkosti objektu se navíc pohybovali čínští aktivisté s tyčemi, u nichž se obával, že by je vlajka Tibetu mohla vyprovokovat.

"Necítím důvěru"

Změny v prezidentské ochrance nastaly po zvolení Petra Pavla letos v lednu. Oproti zvyklostem ho obratem místo útvaru začala strážit zmíněná ochranná služba. Důvodem byla Pavlova nedůvěra k řediteli Balážovi, který byl úzce spojený s tehdejším vedoucím hradní kanceláře Vratislavem Mynářem a protokolářem Krulišem.

"Být chráněnou osobou znamená mít kolem sebe lidi, kteří jsou s vámi téměř 24 hodin, sedm dní v týdnu. Jsou tak blízko, že vidí celý váš život. K takovým lidem musíte mít důvěru. A já musím říct naprosto jednoznačně, že minimálně k části útvaru pro ochranu prezidenta teď důvěru necítím," řekl Petr Pavel tři dny po zvolení časopisu Reflex.

V únoru Aktuálně.cz informovalo, že Pavel si do ochranky přivedl tři příslušníky Vojenské policie, s nimiž se zná ze svého předchozího působení v armádě. Nejprve dočasně nastoupili do ochranné služby, po inauguraci Pavla se zařadili do Útvaru pro ochranu prezidenta republiky. Ředitel Baláž oznámil plánovaný odchod z útvaru 7. února.

Loni v květnu se stal generálem, povýšil ho tehdejší prezident Miloš Zeman. Návrh podal ministr vnitra Jan Hamáček. Baláž se se Zemanem poznal v říjnu 2016 při jeho návštěvě ve Zlínském kraji, kde policista působil. "Ptal se na kauzu metanol, přes policejního prezidenta pak přišlo oslovení a nabídka na tuto pozici," řekl před třemi lety Deníku N.