Generálovo speciální přání. Ostrahu Pavla zajišťují také příslušníci Vojenské policie

Zvolený prezident Petr Pavel nevyužívá služby standardní ochranky hlavy státu, jeho bezpečnost zajišťuje jiný útvar policie. Podle zjištění Aktuálně.cz ho doplnila další síla. Na ostraze se podílí Vojenská policie. U nejvyššího ústavního činitele není tento typ ochrany běžný. Tři vojenští policisté se zařadí po Pavlově inauguraci 9. března do jeho ochranky natrvalo.

Petr Pavel hned po svém zvolení odmítl ostrahu od Útvaru pro ochranu prezidenta České republiky. Řekl, že nedůvěřuje jeho vedení. Jak Aktuálně.cz upozornilo minulý týden, ředitel útvaru Martin Baláž poté vedení policejního sboru ohlásil odchod do civilu. Ze služby odejde na konci dubna letošního roku.

Na zvoleného prezidenta od první chvíle dohlíží Ochranná služba Policie České republiky, jež se obvykle stará o bezpečnost zbývajících ústavních činitelů včetně předsedy vlády, ministrů či představitelů parlamentu. Jak zjistilo Aktuálně.cz, ochranné službě s ostrahou Pavla pomáhají tři vojenští policisté.

"Můžeme potvrdit, že tři příslušníci Vojenské policie byli v souladu se společnou dohodou o součinnosti vysláni na studijní pobyt na Ochrannou službu," sdělil Aktuálně.cz mluvčí Policejního prezidia ČR Ondřej Moravčík. Náplní stáže je právě dohled na bezpečnost zvoleného prezidenta.

Pavlova žádost

Podle informací redakce ze spolehlivého policejního zdroje požádal o trojici vojenských policistů přímo Pavel. Z jakého důvodu tak učinil, není jasné. Tiskový tým zvoleného prezidenta na zaslané dotazy přes opakované žádosti nereagoval. Pavel byl sám příslušníkem armády v letech 1983 až 2018. Službu skončil jako první muž vojenské části Severoatlantické aliance.

Vojenská policie je útvar spadající pod ministerstvo obrany, vůči vojákům má pravomoc trestního orgánu. Zároveň slouží jako ochrana ozbrojených sil, vojenských objektů a dalšího majetku resortu obrany. V rizikových zemích, jako je nyní Ukrajina, hlídá české zastupitelské úřady. Ochranu civilních osob, byť v politické funkci, zajišťuje spíše výjimečně.

Tři vojenští policisté se po Pavlově inauguraci 9. března stanou součástí jeho ostrahy natrvalo. Opustí kvůli tomu stávající útvar a zařadí se do toho, jenž bude bezpečnost prezidenta zajišťovat po jeho uvedení do úřadu. Podle zvyklostí už by tento úkol měl plnit Útvar pro ochranu prezidenta.

Důvěra k ochráncům

"Předpokládám, že zvolený prezident Pavel si od Vojenské policie přivádí s sebou lidi, které zná ze svého dřívějšího působení v armádě. V minulosti si prezident Zeman nebo prezident Klaus přiváděli ochránce, které znali z doby, kdy byli premiéry," popsal Aktuálně.cz praxi Pavlových předchůdců vedoucí prezidentské kanceláře z doby úřadování Václava Klause Jiří Weigl.

Podle Weigla takové přesuny slouží k tomu, aby se chráněné osobě dopřál komfort obklopit se lidmi, k nimž má blízko. V tomto duchu o tom mluvil Pavel tři dny po svém zvolení. "Být chráněnou osobou znamená mít kolem sebe lidi, kteří jsou s vámi téměř 24 hodin, sedm dní v týdnu. Jsou tak blízko, že vidí celý váš život. K takovým lidem musíte mít důvěru," řekl časopisu Reflex.

Pavel ve stejném rozhovoru vyjádřil nedůvěru Útvaru pro ochranu prezidenta. Od jara 2019 mu velí Martin Baláž, kterého loni prezident Miloš Zeman povýšil do hodnosti generála. S vedoucím prezidentské kanceláře Vratislavem Mynářem a hradním protokolářem Vladimírem Krulišem se seznámil na podzim 2016 při Zemanově návštěvě ve Zlínském kraji.

Prezidentská ochranka Útvar pro ochranu prezidenta České republiky je specializovaný útvar policie, který trvale zajišťuje bezpečnost hlavy státu. Poskytuje ochranu i bývalým prezidentům po skončení jejich mandátu. Čítá přes 200 příslušníků.

Příslušníci útvaru chrání bydliště prezidenta a další objekty, ve kterých prezident při cestách po Česku pobývá. Přímou osobní stráž mu zajišťuje odbor ochrany chráněných osob, kde slouží třicet policistů.

Útvar se podílí i na zajištění bezpečnosti mezinárodně chráněných osob při jejich pobytu v Česku. Rovněž chrání Pražský hrad jako sídlo prezidenta a také korunovační klenoty.

"Ptal se na kauzu metanol, kterou jsme vyřešili, i na moji práci policejního vyjednávače. Přes policejního prezidenta pak přišlo oslovení a nabídka na tuto pozici," řekl předloni Baláž Deníku N. Ještě před nástupem do čela prezidentské ochranky byl v roce 2018 na Krulišově svatbě, jež se konala v penzionu Vratislava Mynáře v Osvětimanech ve Zlínském kraji.

Dohoda o součinnosti mezi sbory

Vojenská policie angažmá svých lidí v Pavlově ochrance odmítla komentovat. Mluvčí útvaru Kateřina Mlýnková odkázala na policejní prezidium. Náčelník Vojenské policie Otakar Foltýn jen v obecné rovině podotkl, že stáže jeho podřízených u jiných policejních jednotek jsou běžné. Umožňuje to dohoda o součinnosti z roku 2018.

"Že si ozbrojené složky navzájem posílají své příslušníky, je pochopitelné. Smyslem je vzájemné předávání zkušeností," uvedl plukovník, který útvaru velí od července loňského roku. Od doby platnosti zmíněné dohody proběhly stáže mezi Vojenskou policií a Policií České republiky už několikrát. Zpravidla se však netýkaly ostrahy osob.

"Namátkou například v oblasti šetření dopravních nehod či po linii služby kriminální policie a vyšetřování," podotkl mluvčí policejního prezidia Moravčík. Ochranné službě Policie České republiky velí generál Jiří Komorous, který byl osobně na místě při Pavlově příchodu do Národního muzea, kde v den volebního vítězství dal první televizní rozhovor po svém zvolení.

Jak Aktuálně.cz upozornilo minulý týden, vůči Pavlovi za jeho kritiku Útvaru pro ochranu prezidenta se vymezil Nezávislý odborový svaz Policie České republiky. Podle něj měl být zvolený prezident zdrženlivý. "Vnímáme to jako problém, z jeho strany bylo mediální vystoupení nešťastné," řekl předseda odborů Tomáš Machovič.