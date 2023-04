Musíme být pružnější a rychlejší jako v Polsku, řekl Pavel mezi ruinami textilky

Prezident Petr Pavel je na návštěvě v Libereckém kraji. Cestu zahájil ve Frýdlantském výběžku v areálu bývalé továrny na textil, z níž chce investor udělat místo pro rekreaci. "Je tady skvělý projekt, který může přinést místu i regionu nové příležitosti, ale naráží na stavební řízení," řekl Pavel. Podle něj v nedalekém Polsku postupují mnohem rychleji.

Prezident Petr Pavel měl jako první větší zastavení při středeční návštěvě Libereckého kraje místo, kde v minulosti stála velká továrna s názvem Textilana. Zaměstnávala přes 1500 lidí, jenže kvůli nedostatku zakázek už před lety skončila. Těžké stroje nyní dokončují demolici nevyužívaných objektů.

Prezident se tak procházel už jen po ruinách. Z továrny, která mimo jiné dodávala barevné šátky do Ruska, zůstala jen jedna polozbořená budova, u které se Pavel zastavil a stejně jako na předchozích návštěvách v krajích mluvil hlavně o naději.

"Ten pohled může působit velmi depresivně, na druhou stranu je demolice předzvěstí a příslibem velmi zajímavého projektu, který by výrazně pomohl městům i celému regionu," uvedl Pavel. Investor má zájem plochu využít pro rekreační bydlení a služby s tím spojené, naráží ale na problémy s administrativou. Město přitom projekt podporuje.

"Je tady skvělý projekt, který může přinést nejenom místu, ale i regionu příležitosti pro bydlení, vzdělávání, kulturu, sport a další vyžití, množství pracovních příležitostí, a naráží to na stavební řízení. Myslím, že kdekoliv máme projekt, který nabízí mnohem více výhod než nevýhod, tak bychom měli být mnohem pružnější a reagovat rychleji. Klasickým příkladem je tady nedaleké Polsko, které řeší tyto problémy mnohem rychleji než my," uvedl Pavel.

"Rozdíl vidím v nápadech a odhodlání"

Prezidentova návštěva v krajích je v pořadí čtvrtá a počtvrté se bránil tomu, aby nějaký kraj označoval za zaostalý nebo čistě problémový. I tentokrát spíše poukazoval na přednosti, na to, co se daří a co je příslibem pro budoucnost.

"V tomto kraji můžeme vidět často protiklady. Na jedné straně úžasné inovace, technologický pokrok, například v nanotechnologiích, na druhé straně vyloučené lokality, které si svými problémy nijak nezadají s regiony tří strukturálně postižených regionů, které jsme navštívili předtím," připomněl Pavel svou návštěvu Karlovarského, Ústeckého a Moravskoslezského kraje.

"Rozdíl, který tady vnímám, je nejenom v nápadech, které tady mají, odhodlání se tomu věnovat, ale také v tom, že tady mají celou řadu dobrých příkladů, které se týkají právě třeba práce i s vyloučenými lokalitami, práce s nepřizpůsobivými občany, kde se jim daří některé věci posouvat kupředu," dodal prezident.

Místní lidé si život v pohraničí vesměs pochvalovali, nejčastěji mluvili o krásné přírodě, zároveň ale upozorňovali, že hodně lidí zde má sociální problémy, a navíc se těžko hledá lépe placená práce v dostupné vzdálenosti. S koncem Textilany totiž skončila i největší místní firma, které se počtem zaměstnanců nemůže nikdo rovnat.

Ředitelka základní školy v Novém Městě pod Smrkem na Liberecku Michaela Smutná říká, že při své práci se denně setkává s rodinami, které jsou v těžké sociální situaci, ale zároveň mnohdy nemají snahu pracovat na zlepšení. "Jsem už vyčerpaná a unavená, 27 let pracuji na tom, aby se dětem dařilo co nejvíce," popisuje Aktuálně.cz s tím, ze některé děti sotva dokončí základní školu.

Začali jsme tam, kde je nejhůř, říká hejtman

Nálada při návštěvě prezidenta, kterého doprovází jeho žena Eva a hejtman Martin Půta, ale byla slavnostní. Mnozí lidé prezidentskému páru tleskali, někteří se snažili k nim co nejvíce přiblížit. Petr Pavel sice spěchal, ale s několika lidmi prohodil pár slov, vyfotil se a kývl také na pořízení selfie. V kraji se zdrží až do večera, kdy má v Liberci besedu s občany.

Podle hejtmana Půty je Frýdlantský výběžek místem, kde je v kraji nejvyšší nezaměstnanost, nejnižší HDP na obyvatele a mnoho dalších problémů. "Já jsem se po zkušenostech i z návštěv minulého pana prezidenta rozhodl, že ukazovat mu to, co v kraji funguje, sice můžeme, ale protože jedno z témat pana prezidenta Pavla byla pomoc regionům, které jsou na tom ekonomicky a ze všech dalších ukazatelů nejhůř, tak začínáme právě v Novém Městě pod Smrkem," řekl Půta.

Bude rád, když bude prezident nositelem pomoci regionům. "Bez zásadní podpory těchto regionů budeme v dalších letech přihlížet tomu, jak se z nich dál stěhují lidé, že je tam méně a méně obecně dostupných veřejných služeb od lékařů, školství a všeho dalšího. A já si skutečně nemyslím, že by Česká republika měla za dalších 20 roků vypadat jako pětimilionová aglomerace kolem Prahy a potom venkov, ve kterém se z velké části lidem žije podstatně hůř," dodal.

Pavel: Ruští představitelé řekli mnoho lží

Prezident při návštěvě Liberecka reagoval také na slova ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova. Ten v úterý řekl, že činnosti "normálního politického představitele" neodpovídá Pavlův výrok, který zpochybnil zájem Číny na míru na Ukrajině. Pavel připomněl, že mnoho výroků ruských představitelů z posledních let byly buďto lži, nebo překroucená fakta či zavádějící informace. Lavrovova slova proto podle něj nemá smysl komentovat.

Pavel v rozhovoru s bruselským webem Politico řekl, že mír na Ukrajině v tuto chvíli není v zájmu Číny, protože válka jí umožňuje nutit Rusko k ústupkům. Peking podle něj v souvislosti s konfliktem sleduje pouze vlastní zájmy a "každý den" si z vývoje odnáší ponaučení.

"Je to výrok takového typu, který nemá nic společného s působením normálního politického činitele," řekl v úterý Lavrov.

"Zrovna z úst ministra zahraničí Ruské federace, která se posledních několik let vůbec nechová jako normální stát, to zní opravdu zajímavě," poznamenal Pavel. Lavrovova slova dále nechtěl komentovat, za svými výroky si prezident stojí. "Mnoho z toho, co říkali v posledních letech představitelé ruského státu, byly buďto přímé lži, nebo překroucená fakta a zavádějící informace, takže nemá smysl to komentovat," dodal.

Ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) označil v úterý Lavrova za klauna. "Výroky klauna Lavrova na adresu našeho prezidenta Petra Pavla jsou k smíchu. Rusko je teroristický stát a jeho vedení patří před mezinárodní tribunál," uvedl na Twitteru na adresu země, která před více než rokem rozpoutala válku na Ukrajině.

Čína s Ruskem udržuje čilé diplomatické vztahy i poté, co ruské jednotky loni v únoru zaútočily na Ukrajinu. Čína se ve veřejných prohlášeních k ruské invazi na Ukrajinu sice staví spíše na ruskou stranu, k přímé vojenské či finanční podpoře zatím ale nesáhla, přestože Moskva ji vykresluje jako svého spojence. Čínský prezident Si Ťin-pching se od začátku ruské invaze na Ukrajinu 24. února 2022 setkal s ruským prezidentem Vladimirem Putinem dvakrát.