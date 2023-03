Prezident Pavel dostal v Ostravě dřevěné hodinky, první dáma knihy a karafu

Pražské tramvaje se kvůli opravám trati a výměně kolejových oblouků zastaví mezi zastávkou Podolská vodárna a obratištěm Sídliště Modřany. Provoz se přeruší od soboty 1. dubna. Od úterý 9. května začnou opět jezdit tramvaje mezi Podolskou vodárnou a Nádražím Braník. Na trase z Braníka na konečnou v Modřanech pak vozy nebudou jezdit až do čtvrtka 15. června. ČTK to dnes sdělila mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.

Pražský dopravní podnik (DPP) zavede během první etapy náhradní autobusovou dopravu X2, X17 a X92, ve druhé etapě jen X17 a X92.

"Jsou to všechno nezbytné opravy dožívajících kolejnic a oblouků, které musíme zrealizovat do zahájení druhé etapy rekonstrukce Barrandovského mostu v polovině května a do zprovoznění nové tramvajové tratě, kterou stavíme do Libuše," uvedl technický ředitel DPP Jan Šurovský.

Podnik začne od sobotního rána opravovat koleje na několika místech v Modřanské ulici a v ulici Generála Šišky. U zastávky Přístaviště pak vymění opotřebené oblouky. V úseku od odbočky do smyčky Nádraží Braník do zastávky Černý kůň vymění kromě kolejnic také pražce. Stejné opravy se uskuteční mezi Čechovou čtvrtí a Poliklinikou Modřany, kde jsou ještě původní kolejnice z roku 1995. "Kromě toho DPP zrekonstruuje trolejové vedení v úseku od Polikliniky Modřany po smyčku Levského/Sídliště Modřany," uvedla mluvčí.