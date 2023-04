Pavel: Istanbulskou úmluvu přijměme co nejdřív. Prezident v Bruselu kritizoval vládu

Podle prezidenta Petra Pavla je chyba, že Česko dosud neratifikovalo Istanbulskou úmluvu proti sexuálnímu a domácímu násilí na ženách. Země se podle něj také měla připojit k žalobě Evropské komise na Maďarsko kvůli zákonu, který diskriminuje skupinu LGBT lidí. Tato a další lidskoprávní témata otevíral při své třídenní návštěvě Bruselu, kde se setkal s vedením Evropské unie i NATO.

Od naší zpravodajky - Pavel se tím postavil do opačných pozic než vláda Petra Fialy (ODS) v otázkách podpory nejzranitelnějších skupin obyvatel. "Řídím se hlavním principem a to jsou rovné podmínky pro všechny. Týká se to manželství stejného pohlaví, týká se to adopce dětí stejnopohlavními páry, týká se to násilí proti jakékoli skupině," řekl Pavel.

"Jsem pro to, abychom ratifikovali Istanbulskou úmluvu v co nejkratší době. Není jediný skutečný důvod, proč bychom se tomu měli vyhýbat," uvedl prezident na dotaz online deníku Aktuálně.cz a Hospodářských novin.

Podobně kriticky zmínil, že se Fialova koalice nepřidala k žalobě na Maďarsko kvůli zákonu, který zakazuje mluvit o homosexualitě na školách před mladistvými do 18 let. Evropská komise vyhodnotila zákon jako diskriminační a poslala Maďarsko k soudu. Přidalo se k ní patnáct členských států, nejvíc v historii EU.

"Můj osobní názor je, že jsme se měli připojit. Na to, co vedlo vládu k tomu, že se toho zřekla, se musím premiéra zeptat," řekl Pavel v Bruselu.

Vládní mluvčí Václav Smolka dříve uvedl, že se tak koalice dohodla, protože Česko bude předsedat visegrádské čtyřce a chtělo si vůči Maďarsku udržet neutralitu. Roční vedení V4 ale začíná až v červenci a k žalobě se státy přidávaly nyní v dubnu. Žádný ministr Fialovy vlády veřejně postoj kabinetu nezdůvodnil.

Téma, které rozděluje vládu

Prezident dodal, že se chce o obou tématech bavit s premiérem a chce je vnášet do veřejného prostoru. "V nejbližších deseti dnech budu mít schůzku s premiérem a s předsedou Senátu. Zeptám se jich, co brání tomu, aby byla bezodkladně ratifikována Istanbulská úmluva," řekl prezident.

"Budu obě témata také zmiňovat. Protože pokud se to téma bude diskutovat veřejně, tak se k němu politici musí otevřeně postavit," dodal.

Česko Istanbulskou úmluvu podepsalo v roce 2016, vláda ji ale zatím neposlala k ratifikaci do parlamentu. Strany současné koalice jsou v názoru na úmluvu ostře rozdělené. Zatímco liberální Piráti nebo hnutí STAN za dokumentem stojí, ministři za lidovce a ministerstvo kultury Martina Baxy (ODS) žádají další odklad ratifikace, informoval Deník N.

Dokumentu se v Česku chopila dezinformační scéna, která například tvrdí, že jejím přijetím se budou v zemi zřizovat internační tábory pro děti, kde se z nich budou vychovávat homosexuálové. Legislativní rada Fialovy vlády to označila za smyšlenosti. Sdělila, že úmluva a český právní řád jsou v souladu a její ratifikaci nic nebrání.

Setkání s politiky i dětmi

Petr Pavel měl během tří dní v Bruselu schůzky s klíčovými představiteli Evropské unie a Severoatlantické aliance. Hlavními tématy byly a jsou vojenská a politická podpora Ukrajiny a obecně bezpečnost Evropy. "Cílem mojí návštěvy je dát najevo, že Česko má koordinovanou zahraniční politiku, která je do značné míry opřená o EU a NATO," řekl.

V Bruselu není nový český prezident nováčkem. Strávil tu dohromady přes deset let života, nejprve na zastoupení ČR při EU a poté jako šéf Vojenského výboru Severoatlantické aliance.

Kromě schůzek s vedením EU a NATO si udělal čas i na Čechy v Bruselu, před nimiž vysekl poklonu belgické metropoli coby vstřícnému mezinárodnímu prostředí. "Lidé tu spolu mluví tak, jak bychom se měli bavit i u nás," řekl Petr Pavel ve čtvrtek večer v Pražském domě.

Kromě krajanů se šel podívat za českými dětmi do zdejší Evropské školy a vedl debatu s třicítkou zástupců bruselských think-tanků. V pátek dopoledne ho čeká debata se stálým předsedou Evropské rady Charlesem Michelem a šéfkou Evropského parlamentu Robertou Metsolaovou.

Původně se měl Pavel sejít i s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou, s níž se zná z doby, kdy působila jako ministryně obrany v německé vládě. Von der Leyenová se ale na poslední chvíli omluvila. Narodilo se jí první vnouče, a odjela tak narychlo domů.