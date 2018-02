Parazitům sebereme balík peněz, v Letech nebyl plot. Migrace polevuje, Okamura začal "sázet" na Romy

před 3 hodinami

Tomio Okamura a jeho strana SPD stále častěji útočí na Romy. Migrační krize polevuje, proto podle politologů Okamura vytahuje stará témata.

Praha - Šéf SPD Tomio Okamura se po uklidnění migrační krize vrací ke kořenům své politické kariéry. Do popředí jeho strany SPD se opět derou témata jako omezování sociálních dávek "parazitům", které spojuje s romskou menšinou. Zlehčuje také utrpení Romů během holokaustu.

Kvůli výrokům o romském táboře v Letech míří už na Okamuru a jeho poslance Miloslava Roznera trestní oznámení. Policie také vyšetřuje tajemníka strany SPD, který podle svědků na půdě sněmovny "posílal menšiny do plynu".

Podle politologa Josefa Mlejnka se Okamura vrací k předchozím tématům. "Téma migrační krize trochu utichlo a Okamura potřebuje téma, které je tu dlouhodobě zavedené. Pokud jde o migraci, mezi stranami není moc podstatný rozdíl. Aby se zviditelnil, opět vytahuje romskou otázku, přímou demokracii a referenda. Chce mít pestřejší paletu témat, aby neměl jenom jedno," hodnotí Mlejnek.

"Romské téma se u pana Okamury vrací. Používal ho i před migrační krizí z roku 2015, kdy měl několik výroků o Letech i o rychlém růstů romské populace po druhé světové válce. Nebral v úvahu, že Romové byli téměř vyvražděni a pak se sem stěhovali převážně ze Slovenska," míní ředitel organizace Romea Zdeněk Ryšavý.

V loňských parlamentních volbách Okamurova strana SPD použila billboard s heslem: "Peníze slušným. Ne parazitům!" Od té doby neuplynul měsíc, aby se Okamura či člen jeho strany nevyjádřil nelichotivě o romské menšině.

"Správně, já nemám rád parazity. Navrhujeme zásadní přeskupení dávek, což pro stát nevyjde o moc dráž. Balík peněz od parazitujících přesměrujeme ke slušným a pracujícím," řekl Okamura loni v říjnu. V listopadu o "parazitech" mluvil na půdě sněmovny.

Podle Ryšavého Okamura za parazity označuje Romy. "Jeho voliči si to takhle překládají. To, že to jen jasně neříká, je taktika, aby ho nikdo nemohl obvinit z rasismu," tvrdí Ryšavý.

V prosinci zase SPD navrhla odebrat z rozpočtu 13 milionů korun na integraci romských dětí. Pro to hlasovali všichni poslanci Okamurovy strany, návrh ale se 47 hlasy neprošel.

O měsíc později se rozběhla kauza Lety. Nejdříve Okamura v rozhovoru pro DVTV uvedl, že tábor nebyl oplocený a lidé se v něm mohli volně pohybovat. Poté své výroky opravil. Řekl, že tam plot sice byl, ale měl díry a nikdo ho po "většinu historie nehlídal". Proti výrokům se ohradila i Židovská obec v Praze a vyzvala předsedu SPD k omluvě.

K Letům se přitom Okamura vyjadřoval už v roce 2014 a tvrdil, že tam nebyl nikdo nikdy zabit. "Lidé umírali v důsledku staroby a chorob, které do tábora přivlekli kvůli svému předchozímu kočovnému stylu života," prohlásil. Také tvrdil, že by Romové měli usilovat o svůj vlastní stát.

"My chceme stejná práva a povinnosti pro všechny české občany bez rozdílu," odpověděl Okamura na dotaz Aktuálně.cz, zda chce akcentovat romská témata na úkor migrace a islámu.

Polevující krize

Migrace navíc začíná slábnout a starý kontinent už se nepotýká s tak velkým přílivem běženců z Afriky a Blízkého východu. Ministr vnitra Lubomír Metnar Aktuálně.cz nedávno řekl, že čísla v Česku se vrací k období před vypuknutím krize. "Budu se pokaždé distancovat od zbytečného strašení lidí a šíření těchto hrozeb. Protože kvůli nim vzniká xenofobie, rozrůstá se extremismus a další podobné projevy," prohlásil.

Romské téma navíc mezi lidmi dál zjevně rezonuje. Ústav pro studium totalitních režimů (ÚSTR) ve spolupráci se Sociologickým ústavem provedl průzkum mezi lidmi, jaké mají předsudky vůči menšinám. Až 75 procent lidí označilo Romy za nesympatické.

Soužití s Romy vnímá až 74 procent dotázaných jako špatné, uvádí zase výzkum Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Oproti roku 2013 se ale situace zlepšila o čtyři procentní body.