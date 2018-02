Většina poslanců ANO nepodpoří odvolání Okamury. Nespojujme Lety s politickým bojem, vyzval Pelikán

před 2 hodinami

Odvolání Okamury navrhli lidovci kvůli jeho výrokům o protektorátním táboře pro Romy v Letech u Písku.

Praha - Většina poslanců hnutí ANO nesouhlasí s návrhem na odvolání Tomia Okamury (SPD) z funkce místopředsedy sněmovny. Po jednání klubu to v úterý novinářům řekl jeho předseda Jaroslav Faltýnek. Odvolání Okamury navrhli lidovci kvůli jeho výrokům o protektorátním táboře pro Romy v Letech u Písku. Ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) v souvislosti s Okamurovými výroky uvedl, že vhodnější reakce než odvolání šéfa SPD z vedení sněmovny by bylo zavedení významného dne, který by připomínal oběti romského holokaustu.

Lidovecký návrh podporují Piráti, TOP 09, STAN i velká část poslanců ODS a ČSSD. Poslanecký klub ANO podle Faltýnka nepřijal žádné závazné stanovisko a šéf klubu to neočekává ani před hlasováním. Podle něj ale velká většina poslanců ANO s návrhem na odvolání Okamury nesouhlasí a nebude podporovat ani zařazení tohoto bodu na program nejbližší schůze sněmovny.

Pelikán Okamuru v minulosti za jeho výroky o letském táboře kritizoval, podle něj je nepřípustné zlehčovat utrpení lidí, kteří byli zabíjeni jen pro svou rasu. V úterý ale odvolání předsedy SPD z vedení sněmovny nepodpořil. "Já si myslím, že to není důstojné, abychom toto téma spojovali s nějakým politickým bojem a s odvoláváním někoho z nějakých funkcí," řekl.

Pelikán prohlásil, že by považoval za důstojnější k obětem z letského tábora, kdyby sněmovna místo odvolání Okamury zavedla památný den připomínající oběti romského holokaustu. Navrhne, aby tento den připadal na 2. srpna, kdy se připomíná výročí zabití poslední skupiny romských vězňů v plynových komorách nacistických koncentračních táborů.

Okamura v lednu řekl, že tábor v Letech nebyl oplocený a byl v něm volný pohyb. Později se omluvil za vyjádření, že tábor nebyl oplocený, uvedl však, že ho většinou nikdo nehlídal a lidé v něm se mohli volně pohybovat. Vyjádření kritizovala pražská židovská obec i Muzeum romské kultury, které v něm spatřují popírání holokaustu.