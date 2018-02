Okamura mě informoval o schůzce s Válkovou, komentoval Babiš setkání s předsedou SPD

před 2 hodinami

Helena Válková jednala ve čtvrtek s Okamurou o některých ústavních změnách.

Praha - Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura se v pondělí krátce sešel s premiérem v demisi Andrejem Babišem (ANO). Informoval ho o schůzce s poslankyní Helenou Válkovou (ANO) z minulého týdne, konstatoval Babiš. Válková jednala s Okamurou ve čtvrtek o některých ústavních změnách.

"Jednali jsme o výsledku, co projednával s Válkovou, zítra (v úterý) máme poslanecký klub, tak se ke mně objednal," uvedl Babiš. Bez bližších podrobností dodal, že schůzka trvala 15 minut. Úterní jednání poslaneckého klubu ANO je naplánováno na 11:00. Poslanci by měli jednat právě o tom, o čem se bavili zástupci SPD a ANO minulý týden.

Válková po čtvrtečním jednání s Okamurou uvedla, že hnutí ANO má velký zájem na tom, aby prošly některé ústavní změny. Nezáleží podle ní na tom, s kým na nich bude spolupracovat. Z návrhů SPD má podle ní i v rámci ANO kladnou odezvu například přímá volba starostů a hejtmanů. Pokud by klub ANO ve Sněmovně nechtěl se změnou čekat na vládní předlohu, mohlo by se vycházet z návrhu SPD, který dostal v lednu neutrální stanovisko vlády.

SPD si od ústavní novely slibuje mimo jiné větší odpovědnost přímo volených starostů a hejtmanů ke spravovanému majetku. Přímá volba starostů a hejtmanů by podle Okamury měla zajistit, že zvolené strany neobejdou vítěze voleb při sestavování městských nebo krajských rad.

Neshoda panuje mezi SPD a ANO v otázce novely trestního zákoníku, s kterou přišla SPD. Podle ní by byla trestná i podpora a propagace ideologie, která potlačuje práva a svobody nebo hlásá nenávist, nejen podpora a propagace takového hnutí. Také tato předloha má neutrální stanovisko menšinového kabinetu Andreje Babiše (ANO). Podle Válkové trestní předpisy není nutné měnit, Okamura kvůli konkrétním případům nesouhlasí.

Hnutí ANO a SPD, doplněná ještě o KSČM a Piráty, už minulý týden jednala o zavedení obecného referenda. Subjekty se shodly na tom, že plebiscit by měl být závazný. Rozdíly zůstávají v názorech na to, jaký počet občanů by měl dostat možnost hlasování vyvolat a čeho všeho by se mohlo týkat. Válková ve čtvrtek zopakovala, že ANO nechce připustit hlasování mimo jiné o vystoupení z Evropské unie.