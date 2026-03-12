Ostravanka naletěla podvodníkům, přišla o pět milionů korun

Seniorka z Ostravy se nechala zlákat podvodníky k domněle výhodným investicím. Přišla ale o pět milionů korun. Kriminalistům se v této souvislosti podařilo zadržet dva muže, kteří plnili roli kurýrů a od podvedené ženy převzali peníze. Po hlavních pachatelích, kteří pravděpodobně operovali z ciziny, kriminalisté dál pátrají, uvedla ve čtvrtek mluvčí moravskoslezské policie Eva Michalíková.
Žena seniorského věku z Ostravy-Hrabůvky o peníze přišla ve dvou fázích. Nejprve se loni v létě nechala prostřednictvím podvodné reklamy, kde figurovali známí politici, zlákat k investici. Postupně podvodníkům předala více než tři miliony korun. Podruhé ji kontaktovali počátkem letošního roku. Oznámili jí, že jejich prostřednictvím vydělala 250 tisíc v kryptoměně, ale že musí nejprve zaplatit poplatky za převod z kryptoměny na české peníze. „Seniorka uvěřila, zřídila si další půjčku okolo dvou milionů korun,“ uvedla Michalíková.
Důchodkyně pak postupně ve třech případech předala peníze kurýrům, kteří si pro ně podle instrukcí přijeli. Po třetí předávce začala mít pochybnosti a kontaktovala policii. Při čtvrté předávce policisté muže na místě zadrželi. „Zjistili jsme, že obálky přebral (kurýr) ve dvou případech. Jedná se o cizince, který skončil ve vazbě,“ uvedla mluvčí. Kriminalisté podle ní pátrali po druhém kurýrovi. Nakonec podle Michalíkové zjistili, že to byl čtyřiašedesátiletý důchodce, který také naletěl podvodníkům. Slibovali mu přivýdělek, když převezme a doručí zásilku.
„Uvedl, že jej přes aplikaci WhatsApp kontaktoval neznámý muž. Nabídl mu brigádu. Následně dle instrukcí jel na uvedenou adresu, kde převzal obálku s penězi, kterou pak předal další osobě,“ řekla mluvčí. Dodala, že tohoto trestného činu je možné se dopustit i z nedbalosti. Tedy aniž by tušil, že jde o podvodně získané peníze.
Seniora i druhého, o 30 let mladšího kurýra policisté obvinili z legalizace výnosů z trestné činnosti. V případě odsouzení mladšímu hrozí osmiletý trest. Ten totiž podle policie věděl, že jde o podvod. Důchodce může ve vězení strávit pět let.
ŽIVĚ Je rozhodnuto: Sněmovna schválila celý státní rozpočet
Sněmovna schválila státní rozpočet na letošní rok se schodkem 310 miliard korun. Jde o první rozpočet, který předložila koaliční vláda ANO, SPD a Motoristů v čele s Andrejem Babišem (ANO). Poslanci během závěrečného schvalování přidali mimo jiné 800 milionů korun na podporu sportu. Koaliční většina odmítla v dílčích hlasováních všech více než 100 opozičních návrhů na přesuny peněz.
Nejlepší výměna, jakou kdy uvidíte. Lidé se chytali za hlavu, vyřízený Djokovič nemohl vstát
Jack Draper a Novak Djokovič odehráli v Indian Wells jeden z nejúžasnějších zápasů poslední doby. Tenisoví odborníci i média referují o nevšední bitvě v kalifornské poušti jako o "instantní klasice". Brzy už devětatřicetiletý Srb nakonec padl nejtěsnějším rozdílem v tie-breaku rozhodující sady, přesto se o jeho hře mluví v superlativech. Zejména nad jednou z výměn se rozplývá celý svět sportu.
„Ani litr ropy USA a sionistům.“ Írán zasáhl dva tankery, ropa prudce zdražuje
Globální ceny ropy prudce vzrostly navzdory závazkům Spojených států a dalších zemí o uvolnění zásob. Bejrútem a Teheránem otřásly ve čtvrtek vzdušné útoky a v Perském zálivu po útoku íránských lodí hoří irácké tankery.
Čínská armáda vyklidila vzdušný prostor kolem Tchaj-wanu, o důvodu se spekuluje
Po celé roky čínská armáda nechávala přelétat své vojenské letouny prakticky denně v blízkosti Tchaj-wanu. Na konci února s tím ale na téměř dva týdny prakticky přestala a analytici netuší proč, napsal zpravodajský server The New York Times (NYT).
Česko a Maďarsko upírají lidem právo na obhájce, míní advokátka soudu EU
Generální advokátka Soudního dvora EU Tamara Ćapetaová doporučila, aby soud konstatoval porušení unijního práva ze strany Česka a Maďarska: podle ní obě země umožňují policejní výslechy podezřelých či obviněných bez přítomnosti advokáta, což odporuje směrnici zajišťující obhájce už při výslechu. Stanovisko není závazné, soud k němu ale často přihlíží.