Osobnosti vyzývají k přesunu afghánských spolupracovníků české armády ze země

Veteráni, vojáci, organizace prosazující ochranu lidských práv a řada osobností veřejného života vyzvali otevřeným dopisem vládu, aby neprodleně spustila program na přesun afghánských spolupracovníků české armády z Afghánistánu. Kabinet projednávání materiálu v pondělí přerušil, podle ministra obrany Lubomíra Metnara (za ANO) by se k němu měl po zapracování připomínek vrátit na příštím zasedání.

Signatáři dopisu upozorňují na to, že bezpečnostní situace v Afghánistánu se v souvislosti s odchodem spojeneckých vojsk rychle zhoršuje. "Hnutí Tálibán nabývá na moci a obsazuje stále větší území. Afghánští tlumočníci a další spolupracovníci české mise a jejich rodiny jsou v přímém ohrožení života z důvodu spolupráce s Armádou ČR," stojí v dopisu.

Iniciativa uvádí, že celá řada spolupracovníků české armády se obrací na veteránské i lidskoprávní organizace v Česku se žádostí o pomoc kvůli obavám o vlastní život a své rodiny. "Jsme přesvědčení, že je povinností ČR dostát svým lidskoprávním a bezpečnostním závazkům a nabídnout afghánským spolupracovníkům a jejich rodinám, kteří několik let poskytovali našim vojákům a civilním pracovníkům neocenitelné služby, bezpečné útočiště před pronásledováním," napsali autoři dopisu.

"Na naši organizaci se obrací se žádostí o pomoc samotní tlumočníci, ale i veteráni, kteří jsou chováním českého státu velmi zklamáni. Je nepřijatelné, abychom nepomohli lidem, kteří měli v rukou životy našich vojáků," uvádí Miroslava Pašková, předsedkyně veteránského Spolku Vlčí máky.

"Transparentní speciální program je jedinou cestou, jak se mohou spolupracovníci české mise dostat do České republiky. Česká ambasáda s nimi v tuto chvíli nijak nekomunikuje a v srpnu bude dokonce konzulární oddělení uzavřeno. Žádost o vízum se tlumočníkům nepodařilo podat a bez specifického programu by zřejmě byla stejně zamítnuta," doplňuje Magda Faltová, ředitelka Sdružení pro integraci a migraci.

Připojili se Iva Janžurová, Jiří Suchý nebo Petr Pavel

Za jediné řešení pokládají neprodlené spuštění transparentního přesidlovacího programu. Doplnili, že Česko s podobnou situací má zkušenosti a disponuje nástroji, jak záležitost efektivně řešit. "Jedná se o zásadní věc, která nesnese odkladu, neboť později již nemusí být tito lidé naživu," stojí v dopisu. Organizace jsou připravené poskytnout příchozím své služby a na celém programu se na území Česka aktivně podílet.

Otevřený dopis směřovaný vládě, poslancům a senátorům podepsali mimo jiné bývalý vysoký představitel NATO a české armády Petr Pavel, bývalý ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD), někdejší mluvčí Charty 77 Dana Němcová, biskup Václav Malý, rabín Karol Sidon či herci Iva Janžurová, Jiří Suchý a Ondřej Vetchý. Připojili se rovněž vojáci, veteráni a organizace podporující veterány a cizince či Amnesty International.

Kabinet se programem zabýval v pondělí, Metnar dostal za úkol do příštího zasedání zapracovat připomínky. Ministři s ohledem na tajnou povahu materiál odmítají blíže komentovat. Podle Respektu se má plán týkat nejčastěji tlumočníků, dohromady s rodinami zhruba 50 až 60 lidí. Úterní Právo hovořilo o 30 Afgháncích a jejich rodinách. Podle listu většinou nestojí o azyl v Česku, ale preferují jiné země s větší afghánskou komunitou. Česko zvažuje, že by jim tak místo azylu mohlo nabídnout finanční dar, případně diplomatickou pomoc při přestěhování do jiné země, napsal týdeník.