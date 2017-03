Opozice chtěla odvolat starostu Hodonína, nesešlo se ale dost zastupitelů

AKTUALIZOVÁNO před 56 minutami

Opozice chtěla odvolat hodonínského starostu Milana Lúčku, k jeho sesazení se však nesešel dostatečný počet zastupitelů. Řada z nich (včetně Lúčky) zasedání bojkotovala a nedostavila se na něj. Tamější zastupitelstvo je usnášeníschopné při přítomnosti 16 z jeho členů, dostavilo se jich však pouze 15. Opozice tvrdí, že důvodem pro odvolání je, že starosta nezvládá řízení města, podle Lúčky je však pes zakopaný ve financích na sport, které nedal dvěma opozičním zastupitelům

Hodonín - V Hodoníně se ve středu na mimořádném zastupitelstvu nesešla nadpoloviční většina zastupitelů nutná k tomu, aby se jednání uskutečnilo a projednalo navrhované odvolání starosty Milana Lúčky (zvolen za ANO).

Zastupitelstvo má 31 členů, usnášeníschopné je při přítomnosti 16 z nich. Přišlo jich ale jen 15. Část zastupitelů v čele s Lúčkou se rozhodla nepřijít. Opozice ho chtěla odvolat a zdůvodnila to tím, že nezvládá řízení města. Místostarosta Vítězslav Krabička (Změna) řekl, že ze zákona musí být do 15 dnů svoláno nové zastupitelstvo.

Starosta Lúčka řekl, že všechny problémy jsou jen zástupné. Podle něj vyvolaly krizi peníze, které město dává do sportu. Jmenoval například hokej nebo futsal. "Koaliční radní Gajošová dostala na hokej necelé dva miliony korun, přitom v minulosti dostávala od města 2,5 milionu korun," řekl Lúčka. Gajošová je šéfkou hodonínských hokejistů. Odmítla však, že by kritizovala koalici kvůli hokeji. Opoziční Ján Lahvička (KSČM) je zase prezidentem futsalu, na který město nic nedalo. Lúčka se poradí s právníky, jak postupovat při svolání nového mimořádného zastupitelstva. To řádné má být až na konci dubna.

Na zastupitelstvo přišlo zhruba 20 obyvatel města, ale chybělo skoro celé vedení radnice a někteří členové koalice. Tvoří ji ČSSD, Změna, Pozitivně pro Hodonín (lidovci a konzervativci) a nezařazení, kteří byli zvolení za ANO. Kromě Lúčky nepřišli ani místostarostové Ladislav Ambrozek (KDU-ČSL) a Jiří Janda (ČSSD). Z koalice přišli Krabička nebo radní Jana Gajošová (zvolena za Změnu). Krabička uvedl, že přišel kvůli tomu, že chodí na všechna zastupitelstva a neměl důvod nepřijít. "Některé kroky vedení města byly špatné a padá to i na mě, některé špatné nebyly. Pokud by se odvolávalo, může to potkat i mě," uvedl Krabička.

Gajošová promluvila k lidem a řekla, že současné vedení naprosto zklamalo v oblasti komunikace s obyvateli. Jmenovala také další věci, které se jí nelíbí. "Městský úřad Hodonín se destabilizuje. Za rok odešla desetina zaměstnanců, kteří rozumí svému oboru, ale nenahrazujeme je stejnou kvalitou. Nepřišla jsem stínat hlavy, ale diskutovat. Místo toho jsou tady prázdné židle," uvedla Gajošová.

Času využili někteří z přítomných obyvatel, kteří promluvili k zastupitelům. Uvedli, že s radnicí je těžké komunikovat a musejí si na komunikaci najímat právníky nebo sepisovat petice, aby je vůbec někdo poslouchal. Jeden z občanů navrhl, aby všichni zastupitelé složili mandát a vyvolali nové volby. Bývalá starostka Milana Grauová (zvolena za ANO) řekla, že rezignace na mandát by byl útěkem z boje, což nechce. "Musíme se naučit komunikovat a oprostit se od osobních antipatií," uvedla.

Svolání mimořádného zastupitelstva navrhlo 11 zastupitelů, mezi kterými byli členové hnutí ANO, KSČM a někteří další. Uvedli, že starosta Lúčka nezvládá řízení města a rozhodování koalice je často proti zájmům města a jeho obyvatel. Jiných 12 zastupitelů, mezi kterými byl Lúčka a další, však nepřišli a vyzvali ostatní zastupitele, aby se nepodíleli na destabilizaci města.

Lúčka se stal starostou v listopadu 2015, kdy nahradil tehdejší stranickou kolegyni Milanu Grauovou. Tu odvolala část zastupitelů z jejího hnutí ANO. Předsednictvo ANO pak hodonínskou organizaci rozpustilo a založilo novou. V minulém volebním období se koalice rozpadla třikrát a vystřídali se tři starostové. Jiřího Mráku (ČSSD) nahradil Igor Taptič (Nezávislí) a jeho vystřídala Grauová, která kvůli tomu odešla z ODS. Ve volbách byla lídrem ANO.

