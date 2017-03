Starosta Prahy 5 zřejmě končí, odvolat ho chce jeho vlastní strana. Nezvládá úřad, vysvětluje TOP 09

před 54 minutami

Zastupitelé Prahy 5 za TOP 09 se rozhodli, že odvolají z čela radnice svého starostu Radka Klímu. Jsou nespokojeni s tím, jak úřad osmdesátitisícové městské části pod jeho vedením funguje. Vystřídat by jej měl dosavadní radní Pavel Richter. Změnu ale musí potvrdit zastupitelstvo. Jeho termín ještě není znám. Nebylo by to poprvé, kdy by Klíma v čele radnice padl, zastupitelé jej odvolali už v minulém volebním období. Přesto se znovu stal starostou.

Praha - Dosavadní starosta Prahy 5 Radek Klíma s největší pravděpodobností skončí v čele radnice. Rozhodli o tom na čtvrteční schůzce zastupitelé TOP 09, jejichž je předsedou. Podle nich nezvládá svou funkci.

"Základní důvod je nespokojenost z hlediska stavu úřadu, jakým způsobem úřad uvnitř funguje," potvrdil informaci Aktuálně.cz radní za TOP 09 Radomír Palovský. Fungování dosavadní koalice ve složení TOP 09, ANO, ODS, lidovců a Demokratů Jana Kasla prý ale není ohroženo a změna je s vedením jednotlivých klubů projednána.

"Zástupci všech koaličních klubů podepsali prohlášení, že trváme na zachování koaliční smlouvy. A podle ní je post starosty v kompetenci TOP 09," potvrdil radní za Demokraty Jana Kasla Tomáš Homola.

Klímu má v čele radnice nahradit dosavadní radní Pavel Richter. Sám Klíma nebral telefon a ani nereagoval na SMS. Jeho pravděpodobný nástupce Richter nechtěl průběh čtvrteční schůzky komentovat. "Nic vám k tomu neřeknu. Na shledanou," řekl.

Kdy se změna uskuteční, ještě není jasné. Městská část zatím nesvolala jednání zastupitelstva, které musí změnu v čele radnice odsouhlasit.

Klíma patří mezi vlivné členy TOP 09 v hlavním městě. Na podzim neúspěšně kandidoval na předsedu strany v Praze a tento týden ho kolegové zařadili na šesté místo kandidátky do Poslanecké sněmovny. Pořadí ještě musí potvrdit vedení strany.

Už jednou padl

Je to přitom už poněkolikáté, co se jeho starostovské křeslo houpe. A již jednou nedobrovolně svůj post musel opustit.

Klíma byl zvolen starostou páté městské části v dresu TOP 09 již na podzim 2010, kdy vystřídal kritizovaného Milana Jančíka (ODS). Nepřežil ale ani dva roky a zastupitelstvo jej odvolalo, když se tamní TOP 09 rozpadla a část založila hnutí Uzdravme naši politiku. Klíma tehdy za svým vyhazovem viděl "neochotu krýt praktiky na hraně zákona". Jeho kritici ale tvrdili, že není schopen úřad řídit.

V dalších volbách v roce 2014 byl ale znovu zvolen starostou - byť jeho TOP 09 skončila až na druhém místě, dokázal si vyjednat podporu vítězného hnutí ANO a zelených.

Přestál pokus o puč

Jenže i během tohoto volebního období se pod ním několikrát vážně zakymácela židle. Poprvé již po necelém roce, když se novou koalici bez Klímy snažil vyjednat předseda tamních zelených Lukáš Budín, který chtěl TOP 09 vyměnit za ODS.

Klíma tehdy musel například vysvětlovat, jak zvládá splácet měsíčně 77 tisíc korun. A poté, co uvedl, že jeho příjmy i díky podnikání dosahují 300 tisíc korun, musel zase vysvětlovat, jak zvládá podnikání s prací na radnici.

Nakonec svoji pozici ustál - ale zeleným za to přibyl jeden post v radě. Celou revoltu tehdy z pozadí koordinoval bývalý Jančíkův radní Jan Skalický, který dělal Budínovi poradce.

Loni v dubnu se pak koalice na Praze 5 rozpadla znovu, tentokrát z iniciativy TOP 09. Ti vypověděli koaličním smlouvu zeleným a místo nich vzali do vedení ODS.

Klíma například podporoval plány instalovat na Smíchovské náplavce ruské kolo po vzoru Londýna. Doufal, že přiláká do své městské části davy turistů.

