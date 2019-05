Ondráček na Ukrajině slavil výročí Doněcké republiky. Dělá ostudu, říká Petříček

Poslanec KSČM Zdeněk Ondráček v sobotu navštívil Dny Doněcké lidové republiky. Na oslavách pátého výročí od jejího vyhlášení byl přivítán prezidentem samozvané republiky Denisem Pušilinem a byl představen jako delegace České republiky. Ukrajinská ambasáda již chystá protestní nótu. Ministr zahraničí Tomáš Petříček Ondráčkovo chování označil za "ostudu".

Ze zatáčky vyjede černý automobil, který má na kapotě vlaječku Česka a Doněcké lidové republiky. Moderátor oznamuje, že přijíždí delegace České republiky. Vůz zastaví, vystoupí z něj poslanec KSČM Zdeněk Ondráček a zdraví se s Denisem Pušilinem. Poté zazní česká státní hymna.

Pušilin stojí v čele samozvané republiky, kterou neuznal žádný ze států Evropské unie. Jde o ukrajinské území, na kterém si proruští povstalci založili vlastní stát. Právě v sobotu slavili pětileté výročí, kterého se kromě Ondráčka účastnil třeba premiér mezinárodně neuznané republiky Abcházie Valerij Bganba, slovenský poslanec a předseda stran Hlas ľudu Peter Marček nebo šéf rovněž neuznané Luhanské lidové republiky Leonid Pasečnik.

"Milí přátelé, jsem rád, že vás můžu přivítat v Doněcké lidové republice, zvláště dnes při našem pátém výročí. Je to pro nás opravdu důležitý svátek. Vždy jsme cítili podporu spřátelených států," řekl Pušilin.

Ondráček si za návštěvou Doněcku stojí a za chybu to nepovažuje. "Přivezl jsem tam humanitární pomoc. Česká vláda tam dodává zbraně, já tam dodávám hračky. Kdo z nás je větší dobytek, nevím. To si posuďte vy," řekl Aktuálně.cz Ondráček. Mluvčí ministerstva zahraničních věcí Michal Bucháček popřel, že by Česko na území separatistů zbraně dodávalo.

Na cestu poslance se chystá reagovat také Ukrajina, která si na Ondráčka bude stěžovat. "Velvyslanectví Ukrajiny připravuje nótu, kterou zašle ministerstvu zahraničních věcí České republiky, o tom, že český politik navštívil nezákonně prozatímní okupované území Ukrajiny. Stejně tak jsme postupovali i v minulých případech," řekla Aktuálně.cz mluvčí ukrajinské ambasády Tetiana Okopna.

"Ukrajinské velvyslanectví mě nezajímá, ať si nótu klidně podá," reagoval Ondráček na informaci o postupu ambasády.

Jeho chování odsoudil již ministr zahraničí Tomáš Petříček. "Poslanec Ondráček dělá ostudu České republice. Na této cestě oficiálně ČR nezastupoval. Kromě videa s tímto 'úspěchem' nevím, jaký byl cíl jeho cesty," uvedl na Twitteru.

Porušení zákonů

Jeho resort dlouhodobě českým občanům důrazně doporučuje, aby se jakýchkoliv cest na území Doněcké a Luhanské oblasti vyvarovali. Upozorňuje také na to, že podle ukrajinských zákonů je absolutně zakázáno vstupovat na území, která nejsou pod kontrolou Ukrajiny, bez speciálního povolení.

"Cizí státní příslušníci a osoby bez státní příslušnosti, již poruší pravidla pro vstup na dočasně okupované území Ukrajiny a jeho opuštění, ponesou odpovědnost, což znamená především pokutu a zákaz vstupu na území Ukrajiny. Porušovatelé pravidel se rovněž vystavují také riziku trestního stíhání," řekl mluvčí resortu Bucháček.

Předseda STAN Vít Rakušan již oznámil, že bude chtít, aby se Ondráčkovou cestou zabýval zahraniční výbor sněmovny. "Minimálně chci otevřít diskuzi o tom, jakým způsobem poslanci našeho parlamentu mají reprezentovat naši republiku. Je otázkou, jestli když se jedná o jejich soukromou aktivitu, jestli by měli vystupovat s titulem poslance Parlamentu České republiky, nechat si tam hrát českou hymnu a podobně," řekl Aktuálně.cz Rakušan.

"Užitečný idiot"

Cestu Ondráčka odsuzuje i analytik Institutu pro politiku a společnost Roman Máca, který na poslancovu návštěvu upozornil. "Plní roli užitečného idiota, když se tam na vlastní pěst vydává a všechno je prezentováno jako oficiální cesta české delegace a že tam jede jménem České republiky," řekl Máca.

Zároveň zdůraznil, že Česko oficiálně podporuje územní celistvost Ukrajiny a Ondráčkova návštěva může oslabit česko-ukrajinské vztahy. "Naopak to přispívá k úsilí států a pseudostátů, které se chovají nepřátelsky právě vůči Česku a uskupení, ve kterých jsme ukotveni," dodal Máca.

Návštěvu komunistického poslance kritizoval na Twitteru také předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. "Tohle se blíží vlastizradě. Ústavní činitel, který přísahal na zákony České republiky, jedná v přímém rozporu se zahraniční politikou státu a v zájmu cizí moci," napsal Kalousek.