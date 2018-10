Bez SPD koalice v Kladně nevznikne. Láká ji ODS i TOP 09, ale vedení stran se zlobí

Značně optimisticky začal své ohlédnutí za volbami předseda SPD Tomio Okamura. A to navzdory tomu, že v nich jeho hnutí neuspělo ani v jediném z 27 senátních obvodů a pohořelo také v mnoha velkých i menších městech. Paradoxně mu k tomu pomohla ODS a TOP 09, tedy strany, které Okamura vůbec nemusí. Zástupci těchto stran mu velmi pomohli k tomu, že se SPD po podpisu koaliční smlouvy stala součástí vedení Kladna. "Dobrá zpráva - SPD bude součástí vládnoucí koalice v prvním velkém městě – je to středočeské Kladno. A jednání právě probíhají v mnoha dalších ze 111 měst a obcí," píše Okamura.

Kladno - Kdo by se podíval na Facebook kandidáta SPD a kladenského zastupitele Jana Štrauba, moc informací by tam o jeho vizích ohledně budoucnosti města nenašel - nejsou tam téměř žádné. Naopak místo nich sdílí velmi často množství článků z proruských dezinformačních webů Aeronet, Středoevropan, Rukojmí či mnoha dalších.

Nyní se ale poněkud paradoxně stal právě Štraub a jeho kolega z kandidátky Oldřich Černý dvěma nejvíce obletovanými muži v Kladně. Oni dva totiž rozhodnou o tom, která ze dvou nejsilnějších osobností ve městě bude Kladnu vládnout - zda to bude dosavadní primátor Milan Volf z Volby pro Kladno, nebo dřívější první muž města Dan Jiránek z ODS.

Menší zlo

V této chvíli má navrch Jiránek, který už uzavřel povolební smlouvu se sdružením Kladeňáci, hnutím ANO a zmiňovaným SPD. Díky tomu si zajistil post primátora.

Ale nic ještě nemá jisté. Jeho koalice má jen těsnou většinu osmnácti křesel ve třiatřicetičlenném zastupitelstvu, navíc je Jiránek i někteří další členové koalice pod tlakem špiček stran, aby "holport" s dvěma zastupiteli SPD neuzavírali.

"Bez nich bychom ale nemohli dát koalici dohromady. Když bychom se nedomluvili s SPD, zcela jistě by to udělal současný primátor Volf, který by do své koalice přibral ještě komunisty, což by byla pro Kladno vůbec nejhorší možná varianta," tvrdí Aktuálně.cz Jiránek.

Na dotaz, zda mu nevadí, že bere k vládnutí extremistickou SPD, reaguje tvrzením, že komunální politika není o velké politice. "Obrazně řečeno, vždycky říkám, že chodník ve městě není ani levý, ani pravý. Je buď opravený, nebo rozbitý," říká Jiránek, který ale přiznává, že z vedení ODS slyší za svůj postup kritiku.

TOP 09 hrozí vyloučením

Pod ještě větším tlakem jsou ale někteří členové sdružení Kladeňáci, mezi nimiž je také člen TOP 09 Petr Hašek. Ani vedení TOP 09 se totiž nelíbí, že chce jít Hašek s dalšími členy sdružení do koalice s SPD. "Za TOP 09 mohu zcela jasně deklarovat, že náš člen vstupem do této koalice porušuje platné usnesení strany, které koalice s SPD vylučuje. Už to řešíme," prohlásila místopředsedkyně strany Markéta Pekarová Adamová.

Ještě přísnější je předseda strany Jiří Pospíšil. "Dotyčný člen kladenské topky má jen dvě možnosti - vystoupit z koalice nebo vystoupit ze strany. Jinak bude vyloučen pro porušení hodnot TOP 09," napsal na Twitter.

Aktuálně.cz se zatím stanovisko Haška nepodařilo získat, lídr sdružení Kladeňáci Tomáš Kutil ale uvedl, že všichni jejich kandidáti včetně Haška za koaliční smlouvou stojí. "Je to pro nás velmi těžký kompromis, ale ten, kdo žije v Kladně a zná místní atmosféru, tak ví, že Kladno nutně potřebuje na postu primátora změnu, Milan Volf z mnoha důvodů městu neprospívá," sdělil Aktuálně.cz Kutil.

Okamura se z Kladna raduje, rýsují se další dohody, tvrdí

Jeho sdružení se snaží povolební postup vysvětlovat i na Facebooku. "Dříve než nás začnete kamenovat za to, že jsem šli do koalice s SPD, se prosím zamyslete a navrhněte, jak jinak byste to vyřešili vy, abyste splnili program," stojí v textu. Podle autorů by odchod do opozice sice znamenal, že by Kladeňáci zůstali "čistí", ale "Volf by devastoval Kladno dále".

Primátor Volf zatím na výtku nereagoval a nevyjádřil se k dalšímu vývoji. Aktuálně.cz sdělil, že je nyní zaneprázdněný. Volf volby v Kladně jasně vyhrál, se svou Volbou pro Kladno získal 34,23 procenta hlasů, což znamená 13 křesel v zastupitelstvu. Pro zajímavost: druhá ODS má 7 křesel.

Nejspokojenější je patrně předseda SPD Tomio Okamura, který sice s výjimkou Kladna neuspěl například v téměř žádném středočeském městě, ale díky Kladnu začal své hodnocení voleb na Facebooku velmi optimisticky.

"Dobrá zpráva - SPD bude součástí vládnoucí koalice v prvním velkém městě - je to středočeské Kladno. A jednání právě probíhají v mnoha dalších ze 111 měst a obcí, kde má SPD nově zastupitele, a rýsuje se účast dalších našich zastupitelů přímo ve vedení měst či obcí," tvrdí Okamura. Že by šel s jeho lidmi do vedení většího města někdo další, není zatím známo.