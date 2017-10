Okamura zaútočil na veřejnoprávní média, chce je zestátnit. To nedovolíme, reagují politici

před 7 minutami

Zaměřit se na veřejnoprávní média a dostat je pod kontrolu Nejvyššího kontrolního úřadu chce předseda strany Svoboda a přímí demokracie Tomio Okamura. Ředitel Českého rozhlasu René Zavoral to označil za útok na demokracii.

Praha - Dotazy moderátorky pořadu Českého rozhlasu Dvacet minut radiožurnálu ohledně financování hnutí Svoboda a přímá demokracie odvracel jeho předseda Tomio Okamura výhrůžkou, že se zaměří na veřejnoprávní média, která je podle něj potřeba zestátnit.

"Jestli někdo má problémy s hospodařením, tak je to Český rozhlas a Česká televize. A my to chceme změnit. To znamená, že chceme zrušit koncesionářské poplatky, zestátnit to, a aby byl jasný dohled Nejvyššího kontrolního úřadu nad vaším hospodařením," řekl podle ČTK Okamura.

Reagoval tak na dotaz, zda v jeho straně nehrozí spory o peníze, jak tomu bylo v Okamurově původní straně Úsvit. Ta se dostala do sněmovny po minulých volbách v roce 2013, vzápětí se ale kvůli finančním sporům rozpadla.

Podle šéfa SPD například Český rozhlas Plus vytvářel z peněz koncesionářů jeho kreslenou karikaturu, která ho údajně zesměšňovala před volbami, aniž by k tomu měla redakce svolení poplatníků.

Generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral vyjádření šéfa SPD označil za ohrožení principů demokracie. "Hospodaření Českého rozhlasu bylo, je a bude vždy zcela transparentní," uvedl v prohlášení.

Zavoral doplnil, že zestátnění Českého rozhlasu a České televize by znamenalo potlačení svobody projevu, narušení objektivního a pravdivého informování veřejnosti.

Okamurova slova už také odmítl Syndikát novinářů, ale i politické strany - piráti či Starostové.

"Jakékoliv zestátnění veřejnoprávních médií rezolutně odmítáme. Veřejnoprávní média musí zůstat svobodná a nezávislá," sdělil mluvční Starostů Karel Kreml.

Okamurovy výroky jsou nebezpečné. Jakákoliv cenzura je nepřípustná. Je třeba se proti tomu ohradit. https://t.co/cngZr8L0dp — Piráti (@PiratskaStrana) October 24, 2017

"Okamurovy výroky jsou nebezpečné. Jakákoliv cenzura je nepřípustná. Je třeba se proti tomu ohradit," sdělili na Twitteru piráti.

"To nedovolíme!" reagoval zas na Twitteru místopředseda KDU-ČSL Jan Bartošek.

Zestátňovat nemíní podle ČTK ani vítěz voleb hnutí ANO. "Samozřejmě nikdo tady nic nechce zestátňovat. Máme jasný systém a my nic nechceme měnit," uvedl předseda Andrej Babiš.