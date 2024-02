V ODS roste naštvání na STAN, snaží se ho ale skrýt. Musíme být jednotní, velí Fiala

I když nedávná schůzka vládních stran zažehnala zatím největší spor v koalici, klid v ní rozhodně není. Členové ODS mají pocit, že až příliš dlouho ustupovali STAN. Drží se ale vesměs prosby svého šéfa a premiéra Petra Fialy, aby se mírnili v zájmu jednoty a opětovného vítězství nad opozičním hnutím ANO Andrejem Babišem.

Když jihočeský hejtman za ODS Martin Kuba v nedělní debatě na České televizi kritizoval ministra školství za STAN Mikuláše Beka, odchýlil se od "stranické linie", která velí: Pokud možno žádné útoky na STAN ani na další koaliční partnery, jednom jednota povede k úspěchu.

"Jen jsem popsal situaci, která je zcela očividná," hájí se Kuba, podle kterého Bek svým mediálním neumětelstvím znejišťuje školy, učitele a veřejnost tím, jak tvrdí, že nejsou peníze pro uklízečky, školníky a další nepedagogické pracovníky.

"Lidé si tak pořád o vládě čtou jen negativní zprávy, jak nejsou peníze na to a to. Přitom problém s penězi pro nepedagogické pracovníky je fakticky drobnost, kterou měl pan ministr dávno vyřešit a vůbec se o ní nemuselo tak moc mluvit a psát," domnívá se Kuba.

Postavil se tak nepřímo proti taktice premiéra Fialy, podle kterého je třeba všechno podřídit udržování jednoty v koalici s cílem vyhrát sněmovní volby a udržet vládu minimálně do roku 2029.

Postoj šéfa ODS byl vidět v momentě, kdy předseda Starostů Vít Rakušan ve svém spotu ze sportovní kabiny nepřímo kritizoval dosavadní vládní politiku nebo když ministr za STAN Martin Dvořák jmenoval národního zmocněnce pro přijetí eura, aniž by se na tom domluvil s ostatními stranami. Následně se sice uskutečnilo poprvé od nástupu vlády koaliční dohodovací řízení, které bylo hodně rušné, ale impulz k němu nedala ODS.

"Hodnota sestavení další vlády má pro nás největší prioritu. I proto si v ODS říkáme, že příliš nebudeme reagovat na výstupy STAN a nebudeme jim vracet jejich výpady," říká Jiří Nantl, který je premiérovým poradcem a zároveň náměstkem ministra školství.

Ne všichni členové ODS ale takový postoj zastávají. Podle informací z poslaneckého klubu jsou někteří straníci přesvědčení, že na snahu o koaliční jednotu nejvíce doplácí právě jejich strana. "Někteří kolegové jsou naštvaní, protože mají pocit, že se stále někomu podřizujeme. Chtějí, abychom náš program ještě více prosazovali. Jenže premiér a další je upozorňují, že musíme brát ohled na čtyři zbývající strany," prozrazuje jeden z poslanců, který nechce být jmenovaný.

První místopředsedkyně poslaneckého klubu Eva Decroix uznává, že členové ODS se mnohdy musí ovládat, aby upozadili své názory a nereagovali na kritiku ostatních koaličních stran, zejména Starostů. "Jsme strana silných individualit, které se netají svými názory, ale zároveň věřím, že jsme díky tomu schopni většího nadhledu než mnohdy mladí kluci z jiných stran, kteří musí dát své ego na první místo," prohlašuje.

Nesnáším stranické pokyny, říká Kuba

Hejtman Kuba patří v ODS k výjimkám v přesvědčení, že je nutné mluvit o výhradách veřejně. "Nesnáším stranické pokyny o tom, že se něco neříká, i když víme, že je to pravda. Protože jestli někdy přestane lidi politika bavit, tak tehdy, když uvidí, že je očividně nějaký problém a vy se tváříte, že není, protože máte pokyn ze stranického sekretariátu," hájí svůj postup Kuba.

Poslanec ODS Jiří Havránek vysvětluje, že i když strana často nedává svoje rozezlení na koaliční partnery veřejně najevo, vše si s nimi vyříkává. Ale v soukromí. "Mohl bych koaliční partnery natírat veřejně. Ale komu tím pomůžu? Jen opozici. Prádlo se má prát doma," říká. Zároveň popisuje, že podobný přístup razí i premiér Fiala.

Předseda Starostů, kteří se od Nového roku vymezují proti vládě z koaličních stran nejviditelněji, ale odmítá, že by narušovali jednotu koalice. "Vždy hájím práci celé vlády a zastávám se jak premiéra, tak konkrétních kolegů a kolegyň," říká Rakušan. Své tvrzení dokazuje tím, že Starostové nakonec ustoupili ve sporu o Dvořákova zmocněnce pro euro a funkci zrušili.

Naši bývalí voliči náš nakonec podpoří, věří koalice

První větší spor v koalici se odehrává v době, kdy se blíží evropské volby. Ty se konají letos v červnu a mohly by napovědět, jak voliči jejich vládu po dvou a půl letech ve funkci vnímají.

Podle posledního průzkumu společnosti Median z ledna by každý devátý volič koalice Spolu, kterou tvoří ODS, TOP 09 a lidovci, nyní k volbám nešel, ačkoliv jí posledně hlas dal. Podobné to je i u Pirátů a Starostů. Všech pět stran aktuální vládní koalice by získalo dohromady zhruba 94 poslaneckých křesel. Většinovou vládu by ve 200členné sněmovně tedy nevytvořily.

Navzdory tomu zůstávají vládní politici optimističtí. Věří, že mnozí voliči to nakonec koalici "hodí". Podle hejtmana Kuby by takové spoléhání mohlo dopadnout špatně. "Lidé nám musí hlavně důvěřovat. Jestli dojdeme k volbám v jednotě, kdy se budeme utvrzovat, že to vesměs děláme dobře, tak to může dopadnout špatně," říká.

Ani předseda Starostů Rakušan nechce spoléhat na to, že voliči se nakonec stejně rozhodnou pro strany vládní koalice. "Je dost možné, že až přijdou volby, tak nakonec skutečně podpoří, často bez valného nadšení, znovu některou ze stran koalice. Jenže já bych nechtěl, aby nás lidi volili jen jako menší zlo, jako výsledek taktizování, aby tu nevládli extremisti. Přál bych si voliče, kteří s námi třeba nesouhlasí ve všem, ale jsou v zásadě přesvědčení, že jsme ti správní," upozorňuje Rakušan.

Video: Nejsem zlobivé dítě. Rakušan popsal vypjaté chvilky v koalici, "vyčinil" mu i Fiala (14. 2. 2024)