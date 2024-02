"Starostové dostali kartáč". Popisujeme zákulisí usmiřovací schůze vládní koalice

Vláda řeší první větší krizi. V úterý se vůbec poprvé sešla na dohodovacím řízení. Podle jeho účastníků byla debata náročná a vyhrocená, své si vyslechli především Starostové. Spory v koalici vygradovaly poté, co ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák ze STAN jmenoval svého zmocněnce pro euro bez dohody s dalšími stranami.

V potemnělém předsálí kuloárů sněmovny byly v úterý večer slyšet zvýšené hlasy i vzrušené debatování. Ozývaly se z jednání špiček koaličních stran, které trvalo až do večerních hodin. Strany několik hodin jednaly o jmenování zmocněnce pro euro a podle informací Aktuálně.cz to byla ostrá a náročná debata.

"Starostové dostali kartáč. Je to další přešlap v pořadí po marketingových tazích s Rakušanovým videem a podobně. Ostatní koaliční strany naštvalo, že se ve STAN na včerejším setkání tvářili jako teflonová pánev, po které vše steče, a nedali najevo pokoru nebo nějakou omluvu," popisuje jeden z účastníků jednání pod příslibem anonymity.

Že diskuse mezi špičkami koaličních stran byla emotivní, potvrzují i další zdroje blízké jednání. Předseda pirátských poslanců Jakub Michálek se však domnívá, že atmosféra na úterním jednání byla pozitivnější, než předpokládal na základě předchozích vystoupení politiků do médií. Poklidněji situaci komentoval ve středu i ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09, na jejíž popud premiér Petr Fiala jednání svolal.

Přestože Válka jeho spolustraníci vybízeli, aby proti Rakušanovi vystoupil rázněji, rozhodl se spíše pro smířlivý tón. Ve středu popsal, že na schůzi panovala přátelská atmosféra. Zároveň na ní varoval, aby marketingové kroky koaličních stran neohrožovaly jednotu vlády.

Předseda Starostů Vít Rakušan průběh debaty komentovat nechtěl. "Na tom jsme se s jejími účastníky shodli a já dohody ctím. Jen bych rád upřesnil, že zmocněnec pro euro Martina Dvořáka nebyl PR krok, leda bychom tím měli na mysli lepší PR společné evropské měny," říká pro Aktuálně.cz.

Zasedání koaličních špiček začalo před pátou hodinou odpoledne, politici museli ale několikrát odejít do jednacího sálu sněmovny kvůli hlasování. Až před osmou hodinou na jednání špičky koalice přizvaly i ministra pro evropské záležitosti Dvořáka. Dohodovacího jednání, které skončilo zhruba o půl desáté večer, se zúčastnili předsedové stran a další dva zástupci z každé strany.

Pád vlády kvůli názvu funkce

Výsledkem jednání je mimo jiné dohoda, že ministr Dvořák stáhne jmenování svého zmocněnce pro euro Petra Zahradníka. Výměnou za to si ale vláda do října vyžádá stanovisko Národní ekonomické rady vlády, která zhodnotí, zda je pro Česko výhodné postoupit směrem k přijetí eura.

S prvotním návrhem, který vyřešil rozpory ohledně náměstka, přišel na úterním jednání pirát Michálek. "Navrhl původní verzi a pak už jsme jenom doladili kompetence a data," popisuje ministr Dvořák.

Starostové vnímají dohodnuté řešení jako posun dobrým směrem. "Máme najednou konkrétní úkoly, osoby a instituce, které do toho zapojíme, a konkrétní závazek, že se euru koalice bude adekvátně věnovat," popisuje poslanec STAN Lukáš Vlček, který se jednání také účastnil.

Přestože ještě před úterní schůzí stran ministr Dvořák tvrdil, že svého zmocněnce pro euro nestáhne, protože má na jeho jmenování právo, nyní pro Aktuálně.cz říká, že neměl jinou možnost. "Čtyři z pěti koaličních stran tvrdily, že jsem na to neměl právo, takže jsme mohli pana Zahradníka přejmenovat zpět na poradce, nebo říct, že odcházíme z vlády. A to by mi kvůli názvu jedné funkce připadalo nesmyslné," říká Dvořák.

O případném odvolání ministra Dvořáka se však podle účastníků jednání vůbec nemluvilo. "Pokud si pamatuju, nic takového nepadlo. Zaznamenal jsem výrok pana premiéra na tiskové konferenci, kde říkal, že jeho důvěru mají dosud všichni ministři," uvedl i Dvořák.

V úterý večer se debatovalo také o marketingu jednotlivých stran. Starostové se po Novém roce začali proti některým krokům vlády vymezovat, nejznatelnější to bylo na Rakušanově videu, ve kterém ministr vnitra tvrdí, že "tohle nebylo dobrý" a že je potřeba "českou politiku přitvrdit a důrazně dělat jen to, co je správné".

Ostatní strany na jednání žádaly ujištění, že kampaně jednotlivých stran nebudou destabilizovat vládu. Že hrozí rozbití koalice, pokud by Starostové neslíbili, že nebudou podnikat další autonomní kroky, řekl už v úterý před jednáním Aktuálně.cz i jeden z vysoce postavených členů lidovců.

Rakušan by na minutu letěl! Vondra ostře zajel do předsedy STAN ve vyhrocené debatě (5. 2. 2024)