STAN trvá na koordinátorovi pro euro. Přestaňte porušovat dohody, zní od koalice

Koaliční strany se v úterý schází na dohodovací řízení. Budou řešit, jak pokračovat ve vládě dál. Posledním impulsem ke svolání schůzky bylo, když ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák jmenoval zmocněnce pro euro, aniž by to odsouhlasily ostatní strany. Ty teď odmítají vyjít Starostům vstříc a vyzývají je, aby přestali porušovat dohody.

Kvůli jmenování ekonoma Petra Zahradníka zmocněncem pro euro se přou koaliční strany. Ty Starosty obviňují z porušení koaličních dohod, protože s nimi svůj krok nekonzultovali. Někteří koaliční poslanci to vnímají jako snahu STAN se zviditelnit na úkor ostatních.

Starostové, se kterým Aktuálně.cz mluvilo, však tvrdí, že Dvořákova zmocněnce pro euro zruší jen v případě, že vláda obdobný post sama zřídí. Česko naposledy mělo národního koordinátora pro euro v roce 2017. "Pokud se dohodneme na koordinovaném postupu, tak by pan Zahradník mohl přejít do jiné vládní pozice, která se bude více zabývat eurem. Pro nás je důležitý výsledek, ne kdo to bude dělat," řekl poslanec Starostů Josef Bernard.

Zatím to ale nevypadá, že by STAN ohledně vládního přístupu k euru dosáhlo svého. "Prosazení 'velkého' koordinátora pro euro, kterého by vybrala celá vláda, teď nepřipadá v úvahu, protože takový vývoj by hnutí STAN mohlo vydávat za svůj velký úspěch," sdělil pod příslibem anonymity jeden z poslanců TOP 09.

"Zároveň není na pořadu dne ani odvolání ministra Dvořáka, ale od STAN musí zaznít příslib, že nadále nebudou porušovat koaliční dohody," dodal politik. Že hrozí rozbití koalice, pokud by Starostové neslíbili, že nebudou podnikat další autonomní kroky, řekl Aktuálně.cz i jeden z vysoce postavených členů lidovců.

Ti sice podporují vznik vládního zmocněnce pro euro, nemá to ale být poradce ministra a musí na něm být shoda v celé vládě. "Nejpozději na konci roku budeme stoprocentně vědět, jestli plníme maastrichtská kritéria, jejichž splnění je nutné k přijmutí společné měny. Takže nejpozději v této chvíli by mohl být vládní zmocněnec ustanovený," řekl Aktuálně.cz ministr práce a předseda lidovců Marian Jurečka.

Ministr Dvořák v úterý Aktuálně.cz vysvětlil, že ve STAN dospěli ke jmenování zmocněnce pro euro poté, co koalice dlouhodobě nechce zřídit funkci vládního koordinátora. "Rozhodli jsme se zaimprovizovat s časem a řešit situaci na vlastní pěst. Snažíme se voličům ukázat, že euro je pro nás zásadní a nechceme v tématu ustoupit. Uznávám, že to asi nevyvolalo úplně pozitivní reakce," řekl Dvořák.

Šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová nicméně podotkla, že na dohodovacím řízení se nebude řešit jen euro, ale celkové fungování koalice. Například poslanec Starostů Josef Bernard tvrdí, že jeho strana si mohla stěžovat při projednávání konsolidačního balíčku. "Několikrát jsme ustoupili. A nikde o tom nemluvíme," řekl Bernard.

Předseda pirátských poslanců Jakub Michálek si zase stěžuje na chování ODS a KDU-ČSL. "Chceme na dohodovacím řízení promluvit o tom, že tyto strany přišly s návrhy, které s námi nekonzultovaly," řekl Michálek. Chtějí podle něj řešit i neplnění dohod o tom, že mají mít za Piráty náměstka dopravy, ale i porušování dohod ze strany lidovců.

Piráti na úterním jednání podle Michálka chtějí navrhnout kompromis, že by se "velkým" národním koordinátorem pro euro stal sám ministr pro evropské záležitosti Dvořák. "Nebyla by tím zřizována nová funkce, ale vykonával by ji ministr Dvořák, který má k agendě blízko," doplnil Michálek.

Premiér Petr Fiala (ODS) před začátkem úterního jednání uvedl, že vláda má jiné problémy a úkoly, než aby zaměstnávala veřejnost spory uvnitř koalice. "Budeme jednat o celé situaci. Máme dohodovací řízení v souladu s koaliční smlouvou. Myslím, že máme jiné problémy a úkoly, než abychom zaměstnávali veřejnost spory uvnitř koalice," citovala premiéra ČTK. "Pro mě je důležité, aby naše vláda dělala to, co má, ve prospěch českých občanů a nezatěžovala je zbytečnými diskusemi uvnitř," řekl Fiala.