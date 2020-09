ODS chce prosadit návrh, aby odběry vzorků na covid prováděly lékárny

K místům, na kterých si lidé nechávají odebrat vzorek na covid - 19 by mohly nově přibýt lékárny. S návrhem přišla ve čtvrtek na pražském zastupitelstvu ODS, která návrh oficiálně představila v pátek ráno na tiskové konferenci. Její iniciativu podpořili také zástupci lékárníků. Aby ale mohly lékárny skutečně vzorky odebírat, musí poslanci změnit zákon.

Je to návrh, který by mohl navýšit počet míst, kde si můžou lidé nechat odebrat vzorky na onemocnění covid-19. Jestli ale tento návrh začne skutečně platit, se teprve uvidí. Podle návrhu by si mohli lidé nechat odebírat vzorky v lékárnách po celé České republice - tedy v těch, ve kterých by se lékárníci dobrovolně rozhodli vzorky odebírat.

"Lékárna je v podstatě v každém menším městě, a pokud by se podařilo zákon rychle přijmout, mohlo by to přetíženým odběrovým místům i pacientům znatelně pomoci," říká místopředseda ODS Martin Kupka. "Obrovský problém s dlouhými frontami nebo čekacími lhůtami na testy není jen věcí Prahy, ale prakticky všech větších měst. Doplácí na něj třeba také Středočeši," dodal.

Podle poslance ODS a zároveň předsedy ústavně právního výboru Marka Bendy je potřeba, aby Poslanecká sněmovna upravila zákon o zdravotních službách tak, aby takové odběry a případně také testování, umožnil.

"Novelu tohoto zákona máme hotovou, můžeme ji uvést v účinnost co nejdříve. Bylo by nejlepší, aby si vláda návrh osvojila, v pondělí ho v legislativní nouzi podpořila a my jsme ho schopni schválit příští týden ve Sněmovně," řekl Benda. Druhou možností je podle něj tuto novelu přidat jako pozměňovací návrh k jinému zákonu. "Pokud vše půjde dobře, mohla by novela vstoupit v účinnost do 14 dnů," tvrdí Marek Benda.

Další poslanec ODS Bohuslav Svoboda upozornil, že podobně řešili nedostatek odběrových míst v New Yorku. "Testování a trasování je základ. Přetíženým odběrovým místům by taková možnost rozhodně pomohla," řekl Svoboda.

Návrh na využití lékáren v Česku poprvé zazněl - jak ukazuje stenozáznam - ve čtvrtek na pražském zastupitelstvu od předsedy pražské ODS Tomáše Portlíka. Následně ho podpořilo celé zastupitelstvo, ve kterém sedí také poslanec za ANO Patrik Nacher. Právě přístup hnutí ANO bude nejdůležitější, protože ANO má ve Sněmovně zdaleka nejvíce poslanců.

Nacher sdělil Aktuálně.cz, že už návrh poslal předsedovi poslaneckého klubu Jaroslavu Faltýnkovi i všem dalším poslancům ANO. "Podporuji takovou změnu zákona. Předpokládám, že na začátku příštího týdne se v klubu o této věci pobavíme a rozhodneme se, jak budeme postupoval," avizuje Nacher.

V této chvíli předal poslanec Benda návrh na změnu zákona předsedkyni výboru pro zdravotnictví Věře Adámkové hnutí ANO. "Ve zmiňovaném zákoně o zdravotních službách se musí vymezit, že mohou lékárníci provádět odběry a následně to musíme dát do úhradového předpisu. S tím, že pokud by lidé měli odběr nařízený obvodovým lékařem, tak by měli odběr zadarmo," vysvětlil Benda Aktuálně.cz.

Lékárníci jsou za určitých okolností pro

Už na tiskové konferenci ODS vystoupili dva zástupci lékárníků, kteří iniciativu podpořili.

"Lékárny jsou zdravotnická zařízení, která jsou připravena pomoci v době krize," oznámila majitelka votické lékárny Kristýna Pilátová. "Pokud bude lékárna schopna splnit požadavky na technické a personální zabezpečení, rádi se zapojíme a nabídneme tuto službu veřejnosti. De facto kopírujeme stejnou službu, která je nabízena pacientům v lékárnách v Anglii, Irsku, Portugalsku a nyní to například řeší v Itálii," uvedla.

Podobně zareagoval Petr Krpálek z Grémia majitelů lékáren. "Nové druhy testů umožní zapojení lékáren, které by tak mohly přispět k řešení zvýšených požadavků na testování na koronavirus. Naší hlavní náplní je poskytování lékárenské péče, pokud však bude poptávka, lékárny se mohou testování zúčastnit," řekl.

Pokud jde o čtvrteční zasedání zastupitelstva Prahy, jeho členové přijali k lékárnám hned několik usnesení.

"Podporuje návrh zřídit odběrová místa v síti lékáren v České republice. Významné procento lékáren má pro odběr na vyšetření COVID - 19 potřebné vybavení, kvalifikovaný personál a prostorové podmínky," zní jeden z návrhů. Zastupitelstvo zároveň žádá, aby lékárny, "které požádají, prošly kontrolou svého věcného a personálního vybavení a po schválení oprávnění získaly. Aby byla dále zajištěna standardní kontrola výsledků jejich odběrů k jejich validaci. Žádáme hygienickou službu o urychlené projednání, dopracování a akceptování tohoto návrhu."

Prošel také návrh, ve kterém zastupitelstvo uložilo radě prověřit možnost nabídnout Hygienické stanici hlavního města Prahy personální a technologické kapacity ze strany magistrátu "za účelem výpomoci s trasováním či obvoláváním".

