Ze stovek do tisíců. Česko zaplaví balíkomaty, připravují se i robotické výdejny

Radek Novotný

Lidé nakupující na internetu budou mít od příštího roku mnohem více možností, jak si vyzvednout zásilky v čase, který si sami vyberou. A navíc bezkontaktně. Dopravci a e-shopy v Česku urychlují zavádění balíkomatů, tedy samoobslužných boxů pro ukládání zásilek. Příští rok stoupne počet těchto automatických výdejních boxů v ulicích tuzemských měst a obcí z pěti stovek minimálně na dva tisíce.

Česko dotáhne státy jako Finsko, Polsko či Estonsko, v nichž jsou podle studie mezinárodní poštovní asociace IPC sítě balíkomatů v přepočtu na počet obyvatel nyní nejhustší.

On-line obchody Alza a Mall, které balíkomaty využívají pro doručení vlastních zásilek, je zároveň chtějí nabízet i dalším firmám. Díky tomu zvýší vytížení schránek a zároveň na tom vydělají. V konečném důsledku se tak sníží, především ve městech, objem nákladní přepravy.

Kvůli pandemii koronaviru roste zájem i o další formy bezkontaktního doručení. Dopravci zavedli místo podepisování a kontroly totožnosti předání zásilek jen na základě zaslaného kódu. "Bezkontaktní doručení bude hrát nadále prim," myslí si Milan Loidl, marketingový ředitel balíkového dopravce PPL. Ten příští rok rozmístí první tisícovku svých balíkomatů, v dalších letech pak bude jejich počet navyšovat. Letos v zimě firma oznámila, že jich do roku 2025 chce mít pět tisíc.

Sdílené balíkomaty

V Evropě boxy pro ukládání zásilek zpravidla provozují národní poštovní společnosti. Nejvíce jich je nainstalováno ve státech jako Polsko, Španělsko a Německo.

V některých zemích ale převládají balíkomaty soukromých doručovatelů. K nim patří i Česko. V tuzemsku pošta v současnosti žádné balíkomaty neprovozuje, přestože byla v roce 2012 první, kdo je tu zkoušel. Úmysl je zavést ale neopustila. Pošta nyní zvažuje, jestli si pořídí vlastní výdejní boxy, pronajme si je, nebo začne spolupracovat s někým, kdo už je provozuje.

Nejpočetnější sítě balíkomatů v současnosti v Česku provozují on-line obchody Alza a Mall a zpracovatel nepotřebných oděvů TextilEco. Všechny tři firmy se chystají nabídnout své výdejní boxy i dalším zájemcům.

Alza, která chce do příštího roku zpětinásobit svou současnou síť zhruba na tisíc balíkomatů v Česku, na Slovensku a v Maďarsku, do ní už pustila doručovací firmu Zásilkovna. Ta zároveň loni otevřela první robotickou výdejnu v obchodním centru na pražském Chodově a nyní se chystá vlastní síť rozšířit. Další balíkomaty s logem Zásilkovny se už objevují na parkovištích pražských supermarketů.

Alza umožní podle ředitele expanze Jana Moudříka využívat své výdejní schránky vedle Zásilkovny i dalším zájemcům, musí si ale sami zajistit distribuci zásilek do balíkomatů. Proto Alza oslovila především balíkové dopravce. Jedná ale také s obchodními řetězci, u kterých část výdejních schránek stojí. Ty by tak mohly v budoucnu využívat schránky Alzy pro doručování svých zásilek.

Také e-shop Mall chce do svých balíkomatů pustit další firmy. Nyní už to umožňuje sesterským obchodům CZC.cz a Vivantis. "Do budoucna chceme nabídnout možnost doručovat do MallBoxů i všem partnerům z našeho marketplacu," říká šéf logistiky Mall Group Pavel Knap s odkazem na on-line tržiště internetové skupiny, přes které prodává zboží kolem tisícovky obchodníků.

Mall poté zváží, jestli svou síť balíkomatů otevře i dalším prodejcům. Nyní má necelou stovku výdejních boxů, příští rok chce jejich počet zdvojnásobit.

Společnost TextilEco provozuje kontejnery pro sběr nepotřebných oděvů a obuvi, z nichž vznikly schránky připomínající tučňáky. Po Česku jich stojí už více než sto, zatím je ale využívá jen sesterský e-shop Genesis. Firma podle produktového manažera Petera Anderleho počítá s tím, že bude síť výdejních boxů nabízet k doručování obcím, regionálními prodejcům a menším e-shopům. Zařízení může být vybaveno i nejrůznějšími čidly. Obce by je tak mohly využívat vedle distribuce například roušek nebo jiné pomoci občanům i pro sledování prašnosti či hlučnosti.

Zákazníci chtějí být svobodní

Balíkomaty umožňují bezkontaktní, a tedy při stále trvající pandemii koronaviru i bezpečnější formu doručení. Například vytíženost AlzaBoxů se díky tomu zvedla od března do června o 130 procent.

Koronavirus ale není jediným důvodem, který vede dopravce a e-shopy k zavádění výdejních schránek. Jedním z nich je flexibilita. Ze studie zaměřené na doručování, kterou zpracovala společnost Perfect Crowd, je pro 66 procent lidí důležité, aby si mohli sami svobodně rozhodnout, kdy si zásilku vyzvednou. Podle Ozhana Zurela, ekonoma belgického poštovního institutu BIPT, si nakupující vybírají doručení přes automatickou schránku i proto, že obvykle patří k levnějším variantám. To platí i v Česku, kde si e-shopy účtují za odběr přes balíkomat do 50 korun.

Pro doručovatele jsou výdejní boxy zase výhodné tím, že zvyšují úspěšnost doručení, což vede podle Zurela ke snížení počtu vráceného zboží. To je významné zejména proto, že rozvoz balíků je nejdražší částí dodavatelského řetězce on-line prodeje. Na celkových logistických nákladech se podílí až polovinou.

Úspěšnost prvního doručení zvyšuje také rychlost. Proto e-shopy doručují do balíkomatů i pár hodin po objednání zásilky a některé je zásobují i třikrát denně.

Na rychlost sází i on-line supermarket Rohlík.cz. Ten zatím provozuje přes tři desítky výdejních boxů s chlazenou částí pro čerstvé potraviny. Většina z nich stojí v kancelářských budovách a je určena jen pro zaměstnance firem, které v nich sídlí.

Nyní ale Rohlík začne zkoušet i venkovní samoobslužné výdejny. Ty budou veřejné a do roka by jich mělo stát v ulicích měst přibližně sto. "Cílem je vytvořit superrychlou službu v rámci Prahy a do budoucna možná Brna. Budeme takto doručovat plný sortiment už do 60 minut od objednání," říká Ladislav Janckulík, projektový manažer strategických projektů Rohlík.cz. Tento e-shop v současnosti doručuje expresní zásilky do dvou a standardní do tří hodin.

Balíkomaty také snižují náklady na pracovní sílu při doručení zásilek, protože vydávají zboží automaticky po zadání kódu. Navíc do nich kurýr doručí najednou více zásilek, obvykle několik desítek. Podobný počet balíků přitom rozveze při dodávkách domů za celou směnu. "Tento typ dopravy nám také umožní zvládnout další očekávaný růst v počtu zásilek," dodává Loidl z PPL.

Podle dat publikovaných na serveru Statista.com jsou provozní náklady u balíkomatů zhruba poloviční ve srovnání s jinými formami doručení. Při vyšším vytížení se díky tomu vyplatí i přes investici do pořízení balíkomatu, která se pohybuje v řádech nižších statisíců korun.

Balíkové schránky do plotů

Zatímco zmíněné doručovací schránky cílí na vyzvednutí zásilek ve veřejném prostoru, společnost Furtodo se zaměří na doručení až domů. Bude instalovat balíkové schránky, které mohou mít i chlazenou a mraženou část, k domům nebo přímo do jejich plotů. V současnosti jedná spolumajitel Furtoda Robert Boček s několika developery, kteří chtějí schránky zahrnout do výstavby nových budov.

Bočkovi tak hraje do plánů i nedávno schválená studie městské logistiky, kterou pro Prahu připravil Institut plánování a rozvoje hlavního města. Ta mimo jiné doporučuje prověřit variantu, kdy by bylo vybudování balíkomatů povinné pro novou rezidenční výstavbu, což by přispělo ke snížení provozu dodávek po městě.

K podobnému závěru dochází také vědecký projekt, který zkoumá udržitelné zásobování měst. "Jedna z věcí, o kterých uvažujeme, je, aby balíkomaty byly součástí nových bytových domů. Měla by to být podmínka, aby prošly kolaudací," říká Libor Švadlenka, děkan Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice, která na studii pracuje spolu s Vysokou školou ekonomickou.

Do budoucna se předpokládá zavádění i dalších forem bezkontaktního doručení. Testuje se například dodání do kufrů zaparkovaných aut nebo automatické vozíky, které by jezdily s výdejními schránkami za zákazníky. Na takovém projektu pracuje v zahraničí například firma Starship Technologies, již založili spolutvůrci Skypu Janus Friis a Ahti Heinla, nebo automobilka Renault. V Česku pak chce robotické doručovatele nasadit lékárenský e-shop Pilulka nebo brněnský start-up BringAuto.

Vzhledem k tomu, že zákony zatím nepovolují jízdu bezpilotních vozidel v běžné dopravě, počítá spolumajitelka BringAuto Andrea Najvárková s tím, že se ze začátku robotické doručovací vozy prosadí hlavně v uzavřených továrních nebo technologických areálech.