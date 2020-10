Odešla z ANO a šije pro nemocnice. Jsem ráda, že nejsem v politice a pomáhám, říká

Kristýna Zelienková jako poslankyně ANO kritizovala politiku předsedy Andreje Babiše a nakonec - v roce 2016 - se rozhodla opustit sněmovnu i hnutí. V posledních měsících založila malou šicí dílnu a s několika švadlenami šije jednorázové zdravotní pláště pro nemocnice. Jsem šťastná, že už nejsem v politice a můžu takto pomáhat," řekla Aktuálně.cz.

Náměstí v Uherském Ostrohu není nijak velké a působí spíše opuštěným dojmem. Jedním z nemnoha míst, kam tady lidé chodí, je místní prodejna potravin. Pokud do ní člověk vejde a místo do samotné prodejny se vydá po schodech do prvního patra, najde tady neobvyklou šicí dílnu. Založila ji bývalá poslankyně hnutí ANO Kristýna Zelienková, která se v roce 2016 rozhodla kvůli předsedovi Andreji Babišovi opustit sněmovnu i hnutí.

"Když začala první vlna epidemie koronaviru, chtěla jsem nějak pomáhat. Šla jsem se přihlásit na místní radnici jako dobrovolnice s tím, že bych mohla dělat cokoliv, ale nikdo se neozval. Tak jsem začala zjišťovat sama, jak bych mohla být platná," začíná svůj příběh a popisuje, že změna nastala ve chvíli, kdy se dozvěděla, že v nedaleké Uherskohradišťské nemocnici by potřebovali více jednorázových plášťů pro zdravotníky.

"Začala jsem obvolávat firmy, které pláště vyrábí, a ptala jsem se, v čem je problém, že jich nedodávají více. A dozvěděla jsem se, že je často nechávají šít v Číně nebo Indii a v době koronavirové epidemie dodávky značně váznou. Tak jsem se zeptala, co kdybych pro ně tyto pláště šila, a pokud bych to opravdu dělala, jestli by je dodávali i do Uherskohradišťské nemocnice," říká.

Zároveň přiznává, že o šití toho do té doby moc nevěděla, byť si jako dospívající dívka občas něco ušila. Teď ale poznávala, že dát dohromady šicí dílnu, vyznat se v různých druzích šicích strojů a způsobů šití plášťů nebude nijak jednoduché.

"Zpočátku se tyto firmy mému záměru smály, ale na druhou stranu se mi snažily maximálně poradit. Tvrdily, že se mi těžko budou shánět už jen samotné nitě, stejně jako šicí stroje, protože to bylo v době, kdy skoro každý šil roušky. Ale podařilo se mi to, nakoupila jsem šicí stroje i další potřebné věci a s jednou firmou, která pláště dováží i šije, jsem se domluvila na tom, že pláště pro ně budu dodávat," říká.

To ještě netušila, že možná vůbec nejtěžší ze všeho bude sehnat zaměstnance. Uherský Ostroh má bohatou historii oděvního průmyslu, mimo jiné zde měl pobočku známý státní podnik OP Prostějov - Hanačka, jenže to už je dávno. Prostory, kde podnik sídlil, slouží mnoho let k jinému účelu a šikovné švadlenky mnohdy odešly dělat něco zcela jiného.

"Kudy jsem chodila, tam jsem se ptala, jestli o někom neví. Nakonec jsem narazila na Oxanu z Ruska, která přišla, posadila se za stroj a hned bylo jasné, že je to ta pravá. Takže teď šije a zároveň dílnu vede," vysvětluje Kristýna Zelienková, která má nyní šest dalších šiček. Jak přiznává, potřebovala by jich podstatně více, protože stroje má a ráda by kvůli velké poptávce rozjela výrobu ve dvou směnách. "Jde vlastně o mezinárodní dílnu," směje se Kristýna.

"Kromě Oxany tady pracuje také Afghánec Oqab, kterého se nám podařilo dostat do Česka poté, co uvíznul v Indii, když utíkal před Tálibánem. Vždycky si vzpomenu na ty nenávistné řeči lidí, kteří mi říkali, ať si k sobě nastěhuji uprchlíky, když mi tak záleží na tom, aby netrpěli. Tak jsem to udělala. Je to super kluk, který se naučil perfektně česky, pracuje a ve volném čase chodí do místní posilovny. Dnes už ho bereme jako součást naší rodiny," říká a posteskne si, že mu někteří lidé ani neodpoví na pozdrav, přestože se k nim chová velmi přátelsky.

Vláda by měla podporovat co nejvíce české firmy

Zelienková se v této práci našla a je spokojená, že ji může s dalšími lidmi dělat. "Jsem ráda, že dělám něco pozitivního a smysluplného. Člověk dá lidem práci a ještě vykoná něco užitečného," tvrdí a o politice se poprvé zmíní až ve chvíli, kdy přijde řeč na podporu českých firem.

"Nelíbí se mi, že naši politici objednávali věci z Číny a jiných zemí, když máme v Česku šikovné firmy. Myslím, že by je vláda měla co nejvíce podpořit, dát jim úlevy a přestat jim ztěžovat život," míní.

O tom, že ji práce baví, svědčí i její statusy na sociálních sítích, kde například popisuje náplň svého víkendu. "Rozhodla jsem se celou sobotu skládat pláště, protože jich opět začíná být velký nedostatek. Během dneška a zítřka naskládám stovky nově ušitých plášťů do krabic a v pondělí brzo ráno se dostanou tam, kde je nejvíc potřebují. Třeba do naší Uherskohradišťské nemocnice. Držme se a pomáhejme si," vzkázala lidem.

18:49 Andrej Babiš znevažuje roli žen v politice, není pro něj stejně relevantní jako role mužů. Ale ve sněmovně chci zůstat, o kandidatuře jednám s TOP 09. | Video: dvtv

K dobám, kdy byla v hnutí ANO, se už příliš vracet nechce, svůj vstup do politiky vysvětluje tím, že jí třeba vadilo, jak byly zneužívané evropské dotace například k budování golfových hřišť nebo hotelů, zatímco okolní penziony krachovaly. "Dotace se často v Česku dávaly jen ze známosti, takže jsem si myslela, že vstupem do politiky budu bojovat proti korupci," říká dnes s odstupem času.

Vzpomíná na to, jak vstoupila do ANO ve středních Čechách, kde dříve žila a kde šéf hnutí Andrej Babiš vybral na lídra kandidátky do sněmovny podnikatele Tomáše Březinu. "Dvojkou byla Jaroslava Jermanová, která ale chtěla být jedničkou, tak proti němu často vystupovala. On se ze znechucení nakonec rozhodl vůbec nekandidovat," říká Zelienková, která byla na kandidátce hned za Jermanovou.

Byla zvolena poslankyní, ale brzy se s Jermanovou rozhádala. "Chtěla po mně, aby její sestra byla mou asistentkou, což jsem odmítla, protože už byla krajskou manažerkou hnutí a voličům jsme slíbili, že rodinné příslušníky zaměstnávat nebudeme. Obě měly v té době například jako jediné přehled o penězích hnutí v kraji, nikdo jiný z nás se k tomu nedostal," říká exposlankyně ANO, která podle svých slov zjišťovala, že politika hnutí a jejího předsedy Babiše je jiná, než si přála.

"Hnutí ANO jsme založili na myšlence, že nekrademe, nelžeme a budeme dělat efektivnější, zodpovědnější a férovější politiku než ti před námi. Podívejte se, co z té myšlenky zbylo dnes. Už tenkrát jsem měla z postoje pana Babiše pocit, že jen kličkuje a lavíruje, a přestala jsem mu věřit. Já nelžu a totéž čekám od ostatních," prohlašuje.

S Babišem i některými dalšími lidmi z ANO se jako poslankyně dostala několikrát do sporu. Nelíbilo se jí například to, jak měnil výpovědi k budování Čapího hnízda, nebo když odmítal jakoukoliv pomoc uprchlíkům na českém území. "Nikdy neměl zájem na tom, aby pomáhal lidem," tvrdí Zelienková.

Jako poslankyně se hodně věnovala mezinárodní politice, byla místopředsedkyní Výboru pro evropské záležitosti a členkou Parlamentního shromáždění Rady Evropy. Podporovala demokratické změny na Ukrajině a ostře vystupovala proti politice Ruska a Číny.

"O zahraniční politiku se pořád zajímám, sleduji, co se kde děje, byla jsem se nedávno podívat ve Štrasburku, protože tam mám v Radě Evropy dodnes přátele," upozorňuje.

Po odchodu z ANO v roce 2017 ovšem ještě s domácí politikou neskončila, začala být aktivní v TOP 09 a na podzim 2017 byla lídryní této strany pro volby do Poslanecké sněmovny ve Zlínském kraji. Do sněmovny ale zvolena nebyla a rozhodla se dát energii městu, ve kterém se narodila - Uherskému Ostrohu. "Přála bych si, aby se z Ostrohu stalo znovu město, do kterého se vrátí život. Chci, aby naše krásné náměstí nebylo jenom mrtvým, polorozpadlým skanzenem."

A pokud jde o budoucnost v politice? "Vím, že se do ní někdy pokusím vrátit, protože nedokážu jenom sedět, nadávat a nic nedělat. Ale teď jsem opravdu šťastná, že svou energii dávám například do projektu se šitím plášťů, do budování komunitního centra, do Nadačního fondu ZET, který jsem založila, nebo do projektů s vodou," odpovídá.