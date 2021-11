Obrazem: Uplynulo 10 let od úmrtí legendy českého undergroundu Ivana "Magora" Jirouse

Básník, publicista, výtvarný kritik a spolupracovník rockové skupiny The Plastic People of the Universe Ivan Martin Jirous přerostl po roce 1989 v legendu. Přispělo k tomu několik faktorů: básníkova minulost vůdce českého undergroundu a člověka téměř devět let nespravedlivě vězněného komunisty. Jirous zemřel před deseti lety, 9. listopadu 2011. Připomeňte si ho prostřednictvím několika fotografií.

