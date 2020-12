Obrat v kauze stíhání zbrojařů vyvážejících do Ázerbájdžánu, policie neměla nabito

Čtyři roky Národní centrála proti organizovanému zločinu vyšetřovala údajný nelegální vývoz materiálu na výrobu munice do Ázerbájdžánu, v kauze uvízl i tehdejší šéf státního podniku Explosia. Jak ale zjistil deník Aktuálně.cz, kauza u soudu neskončí. Státní zástupce rozhodl o zastavení stíhání. Žádný trestný čin se nestal.

Podle vyšetřovatelů z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) se na údajném nelegálním vyvážení vojenského materiálu podílelo šest lidí včetně špičkových manažerů exponovaných zbrojařských firem. Byl mezi nimi i někdejší generální ředitel státního podniku Explosia Josef Tichý a spolumajitelé společnosti CZ Hermex Emil Markup a Jiří Vávra.

Obvinění podle NCOZ plnili kontrakt s ázerbájdžánským ministerstvem obrany na vybudování závodu pro výrobu bezdýmného střelného prachu, povolení však platilo jen pro vývoz technologie nezbraňového charakteru. Manažeři se proto podle policie vyhnuli licenčnímu řízení, aby před českými úřady zakryli vojenskou povahu materiálu. Delikt se měl odehrát roku 2012.

"Předměty obchodu (konstrukční dokumentace, know-how, stroje a strojní zařízení, stavební části, potrubí a rozvody, chemická a balistická laboratoř) byly vyváženy z České republiky skrytě, aby se o jejich vývozech nedozvěděla celní správa, která by mohla odhalit konečného uživatele a zboží posoudit jako vojenský materiál," popsali povahu možného trestného činu vyšetřovatelé.

Žalobce zablokoval půl miliardy

Podle zjištění Aktuálně.cz však NCOZ neposbírala důkazy, aby kauza obstála před soudem. Dozorový žalobce z Městského státního zastupitelství v Praze Jiří Zdražil proto stíhání zastavil. "Jak bylo zjištěno z nashromážděných důkazů, uvedené jednání nenaplnilo znaky skutkové podstaty trestného činu. Zjištěné skutky nejsou trestným činem," potvrdil Aktuálně.cz mluvčí pražských žalobců Aleš Cimbala.

Skupiny se týkalo obvinění z provedení zahraničního obchodu s vojenským materiálem bez povolení nebo licence, ze zkreslení údajů a nevedení podkladů ohledně zahraničního obchodu s vojenským materiálem a z účastenství na tomto zkreslení. Žalobce zbavil manažery obvinění na konci října, pravomocným se jeho rozhodnutí stalo v listopadu.

Kriminalisté začali prověřovat podezření kolem obchodu s Ázerbájdžánem v roce 2014, kdy zadržela několik podezřelých včetně spolumajitele CZ Hermex Emila Markupa. Následovaly domovní prohlídky, žalobce navíc nechal zmíněné firmě zablokovat téměř půl miliardy korun. Další dva roky se zdánlivě nic nedělo, policie vyhodnocovala zajištěné důkazy. Případ akceleroval v roce 2016.

Impulsem bylo rozhodnutí Městského soudu v Praze na sklonku předchozího roku, jímž nařídil peníze uvolnit. Vysvětlil, že není možné tolerovat zabrání peněz na tak dlouho bez sdělení obvinění. V říjnu 2016 zahájili kriminalisté stíhání. Vyšetřování vedl končící Útvar pro odhalování organizovaného zločinu, případ po něm převzala NCOZ. Rozkrývání kauzy vedl kriminalista, který se na obdobné případy specializoval.

V hlavní roli znalecké posudky

Podle informací Aktuálně.cz vedly k obratu v kauze znalecké posudky. Zmíněný vyšetřovatel zadal dvěma znalcům analýzy, jež měly prokázat vojenskou povahu technologií dodaných do Ázerbájdžánu. Jeden z expertů, Ladislav Lehký, přitom dříve prošel několika vrcholnými pozicemi ve struktuře Explosie, s níž se poté dostal do sporu. Druhý, Karel Hel, se svému oboru více než 10 let nevěnoval. Oba potvrdili podezření policie.

Původní vyšetřovatel se z případu stáhl poté, co nedokázal úspěšně dotáhnout jiné podobné případy. Z útvaru odešel. Jeho nástupce i vzhledem k možné podjatosti jednoho ze znalců zadal expertizy nové, jejich zjištění vyvrátila poznatky předchozích expertiz. Policie letos koncem srpna seznala, že jejich konstrukce případu padla. Sama uzavřela vyšetřování s návrhem, aby státní zástupce stíhání zastavil. Žalobce Zdražil tak učinil.

Problematický Ázerbájdžán Kvůli válce Ázerbájdžánu s Arménií o Náhorní Karabach vyhlásila OSN embargo na vývoz zbraní a obdobného materiálu do Ázerbjádžánu roku 1992, svým doporučením se k embargu připojila i Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě i EU. OSN roku 2001 své embargo zrušila, ale OBSE i EU své doporučení ponechala v platnosti.

Na základě tohoto doporučení se v rámci české zahraniční politiky neumožňuje vývoz vojenského materiálu do zemí, kam by to bylo vzhledem k bezpečnostní situaci nevhodné. To platí i pro Ázerbájdžán. Ačkoliv s Arménií podepsal příměří, vzájemné vojenské výpady trvají dosud. Letos na podzim se obě země střetly ve válce znovu.

Na podzim 2017 vzbudila v Česku rozruch informace, že navzdory české zahraniční politice má Ázerbájdžán k dispozici české houfnice. Techniku pocházela od zbrojaře Jaroslava Strnada. Původně ji přitom prodala izraelskému obchodnímu partnerovi. Nicméně podle projektu Investigace.cz české ministerstvo obrany vědělo, že houfnice skončí v Ázerbájdžánu.





"Závěry znalců doc. Ing. Ladislava Lehkého, CSc., a Ing. Karla Hela, CSc., jejichž posudky významně odůvodnily zahájení trestního stíhání všech (…) obviněných, považuje za vyvrácené závěry dalších znaleckých posudků, (…), které jsou podporovány i dalšími opatřenými důkazy, zejména výpověďmi svědků a listinnými materiály shromážděnými při správních řízeních o udělení licence (…) Licenční správou Ministerstva průmyslu a obchodu," zní klíčová pasáž rozhodnutí žalobce Zdražila, s níž se Aktuálně.cz seznámilo.

Právní zástupce Emila Markupa Radek Ondruš uvedl, že zastavení stíhání odpovídá postoji jeho klienta od počátku vyšetřování. "Pokud by nebyl soud při zajištění majetku a státní zástupce při rozhodování o stížnostech uveden v omyl nepravdivým znaleckým posudkem předloženým tehdejším vyšetřovatelem, pak by trestní stíhání ve věci vůbec neprobíhalo," řekl Aktuálně.cz s tím, že jeho klient bude žádat náhradu za nemajetkovou újmu.

Jeden ze zbrojařů přišel o průkaz

Z kauzy vyvstala ještě dílčí větev vůči spolumajiteli CZ Hermex Emilu Markupovi. Během objasňování případu u něj policie zajistila velké množství zbraní. Bylo mezi nimi i 306 kusů zakázané munice a pyrotechnických iniciátorů. Podle policie nebyly zbraně zapsané v centrálním registru, Markup na ně neměl výjimku ze zákona, případně je podle legislativy coby fyzická osoba neměl vůbec držet.

Policejní prezidium mu proto odebralo zbrojní průkaz. Vzhledem k povaze vyšetřované kauzy se obávalo, že by v rukou Markupa mohly představovat riziko. Sám podnikatel naopak takové rozhodnutí považoval pro svůj byznys za likvidační. Na policejní prezidium proto podal žalobu. Jak už Aktuálně.cz dříve informovalo, pražský městský soud ji zamítl.

"Obava z páchání další trestné činnosti však v odůvodnění uvedena byla - možné užití zbraně ve stresu, zapojení žalobce (myšlen Emil Markup, pozn. red.) do obchodu s vojenským materiálem," uvedl jeden z argumentů pro zamítnutí žaloby soudce Ladislav Hejtmánek, který spor rozhodoval. Zbrojař proti němu podal kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Nyní je otázka, do jaké míry vezme soud při rozhodování v potaz aktuální zastavení stíhání.