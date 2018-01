před 1 hodinou

Sobotní útok na novináře přitáhl pozornost na lidi, kteří přišli slavit vítězství prezidenta Miloše Zemana do jeho štábu. Kromě známých tváří, jako je zpěvák Daniel Hůlka či šéf polostátního podniku ČEZ Daniel Beneš, se na akci objevili i extremisté a proruští aktivisté, kteří se aktivně zapojovali i do kampaně. Pravidelně byli vidět na demonstracích či vystupovali jako komparz v pořadech na televizi Barrandov. Prakticky všichni sdílí protiimigrantské a protiunijní názory. Aktuálně.cz identifikovalo některé z lidí, kteří jako podporovatelé měli přístup do prezidentova volebního štábu.

autoři: Lukáš Prchal, Jakub Zelenka | před 1 hodinou

