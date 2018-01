V baště ANO dostal Zeman 94 procent. Zdravím bývalé kolegy z prasečáku, vzkázal do Lišan Babiš

před 3 hodinami

Ve vesnici Lišany na Lounsku dříve volili republikány, nyní zde drtivě vítězí Miloš Zeman a také Andrej Babiš, jehož bývalý podnik Agrofert v obci provozuje masokombinát.

Lišany - Obyvatelé Lišan na Lounsku se zřejmě rozhodli, že se zapíší do historie tím, jak volí. Při sněmovních volbách před třemi měsíci zde drtivě vyhrálo hnutí ANO současného premiéra Andreje Babiše, když získalo takřka nejvíc hlasů v republice - 60,41 procenta. Pokud vynecháme obce s méně než sto obyvateli, tak zde hnutí ANO dosáhlo úplně nejlepšího výsledku.

A při současné volbě prezidenta v obci s necelými 200 obyvateli, které dominuje velký areál masokombinátu, současná hlava státu získala úplně největší podporu z celé republiky. Hlas Miloši Zemanovi zde hodilo 93,93 procenta voličů. Ti se navíc ve druhém kole ještě zmobilizovali a přišlo jich o pětinu víc než v prvním. Zatímco před dvěma týdny v Lišanech přišlo k volbám 79 lidí, ve druhém pak 99. A hned 93 jich dalo hlas současné hlavě státu.

"Jsou tu starší lidi, ti volí, jak volili dříve, divím se, že ještě chodí tolik k volbám," říká starosta Josef Hořejší (ČSSD). "Nemám proti panu profesorovi nic, je to vzdělaný člověk, ale je pro mladé lidi," přemítá starosta.

Babišova jatka

Před třemi měsíci přitom vítězství hnutí ANO spojoval s tím, že v obci je masokombinát Animo Žatec ze skupiny Agrofert, kterou Andrej Babiš vložil do svěřenského fondu. "Je to jednoznačně tím, že tady máme Agrofert. Pracuje tam devadesát procent místních," uvedl tehdy starosta.

Nyní si ale není jist, zda doporučení hnutí ANO hlasovat pro Zemana mělo na výsledek prezidentských voleb v Lišanech vliv. "Prostě tehdy volili pana Babiše, dnes pana prezidenta," krčí rameny. "Lidi vědí, co mají volit," dodal.

Mimořádné podpory v Lišanech si všiml i Andrej Babiš a své "bývalé" zaměstnance pozdravil. "V Lišanech u Žatce žije 180 obyvatel a právě tam měl Miloš Zeman nejlepší výsledek: 93,94 procenta. Naše hnutí tam ve volbách získalo 60,41 procenta. Zdravím své bývalé kolegy z prasečáku," vzkázal Babiš na Twitteru.

V Lišanech u Žatce žije 180 obyvatel a právě tam měl Miloš Zeman nejlepší výsledek: 93.94 %. Naše hnutí tam ve volbách získalo 60.41 %. Zdravím své bývalé kolegy z prasečáku 👍 — Andrej Babiš (@AndrejBabis) January 28, 2018

Mimochodem: ani před pěti lety zde při prezidentských volbách nebyl tak výrazný rozdíl. Po prvním kole byl dokonce Miloš Zeman až na třetím místě. Počtem hlasů jej přeskočili Jiří Dienstbier a Jan Fischer. Až ve druhém kole "deklasoval" Karla Schwarzenberga poměrem hlasů 61 ku 9.

Staromilci, komunisté…

"My jsme staromilci, i ta komunistická strana tady má větší zastoupení než jinde," říká další z místních obyvatel Jaroslav Šustera. Muž, který pracuje ve školství, naráží na komunální volby v roce 2014, kdy zde kandidátka komunistů získala přes 42 procent hlasů.

"Zeman je náš, toho Drahoše nikdo nezná, nevíme o něm nic. Přece nebudeme volit někoho, koho neznáme, a dáme starýho dobrýho Zemana, i když má nějaké nedostatky," vysvětluje uvažování místních Šustera.

"Pana Drahoše tady většina lidí nezná a neví, co si má o něm myslet. Na internetu o něm kolovaly různé zprávy. Takže to může být i tím," přemítá zase Filip Salfický, který v Animo Žatec pracuje.

Sám byl ale mezi těmi, kdo v obci k volbám nešeli. "Ani jednoho z finalistů jsem neměl jako favorita," vysvětluje. Ani on přitom nezaznamenal v obci nějakou zvýšenou kampaň či to, že by je v Animu k volbě Zemana přemlouvali.

… a republikáni

"Kampaň tady žádná nebyla a kdo chtěl, šel a volil, koho chtěl," říká zase důchodkyně, která si nepřeje říct své jméno. Je přesvědčena, že volby v její obci výrazně ovlivnilo rozdělení společnosti.

"Pražáci řekli, že Zemana volí jen nevzdělanci a lidi z vesnic, tak lidi to nakoplo, naštvalo. Jsem z vesnice a jestli oni mají takový názor na nás vesničany, tak mně to osobně není milé," naznačuje, co mělo na její volbu vliv.

A vytahuje dvacet let starou paralelu: Když do parlamentu kandidoval extrémista Miroslav Sládek se svými republikány, tak ho obec taky volila. "To víte, měl názor na ty, však víte koho myslím, že s nimi něco udělá," říká žena.

A pohled do historických výsledků jí dává zapravdu: V roce 1996 zde Sládkovci vyhráli sněmovní volby s 36 procenty a o dva roky později měli ještě o sedm procent více. V roce 2002, kdy už republikáni s necelým procentem hlasů celorepublikově propadli, v Lišanech dostali dokonce 45 procent. Přes 21 procent zde v témže roce získali komunisté.