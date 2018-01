Zemanův sponzor z Teplic poprvé promluvil: Prezident mi pomohl s miliardovým projektem na Jadranu

před 1 hodinou

Teplický developer Jaroslav Třešňák patří mezi největší dárce v kampani Miloše Zemana. Nechal vytisknout letáky s životním příběhem prezidenta, které se objevily v poštovních schránkách po celém Česku. Rozhodl se tak krátce poté, co Zeman podpořil Třešňákův miliardový projekt v Chorvatsku.

Praha/Teplice - Teplický developer Jaroslav Třešňák patří mezi nejštědřejší sponzory kampaně Miloše Zemana. Podle údajů, které prezidentův štáb zveřejnil k financování kampaně, přispěl 3,2 milionu korun na čtyřstránkový leták s životním příběhem prezidenta. Ty se loni v říjnu objevily ve schránkách po celém Česku. Tehdy ještě prezident tvrdil, že kampaň nepovede.

"Je to moje soukromá záležitost," odpovídal dosud Třešňák na otázky novinářů. Teď poprvé udělal výjimku a s reportérem Aktuálně.cz se v Teplicích sešel. Developer už na první pohled nepředstavuje klasického voliče prezidenta Zemana. Sám také přiznává, že celý život volil pravicové strany.

Když Třešňák projíždí ve svém luxusním Lexusu lázeňským městem, může téměř v každé ulici ukázat na dům, který vlastní nebo ho v minulosti prodal.

"Tam jsem nechal udělat okna v Německu, krása, co?" ukazuje. U dalšího domu si povzdychne: "Copak ten člověk neví, že se nejdřív dělají okna a pak fasáda? To je rekonstrukce k ničemu." V hlavě už má developer plán, že v Teplicích postaví osmdesátimetrový mrakodrap Šanovská věž. Ten by měl dominovat panoramatu města.

Třešňák se ambiciózních plánů nebojí. Za miliardu a půl korun chce v Chorvatsku na Jadranu postavit obří letovisko Costabella. To by dokonce mělo obsahovat největší prostor s wellness v této balkánské zemi. Projekt se výrazně pohnul, když se za něj přemluvil prezident Zeman.

"Pan prezident o projektu řekl všem. Jak paní prezidentce Chorvatska, tak předsedovi vlády a předsedovi parlamentu a dostal se do povědomí tamní veřejnosti," vzpomíná developer loňskou březnovou návštěvu Chorvatska, kam zástupci Třešňákovy firmy Zemana doprovázeli. O půl roku později pak vznikly letáky s příběhem prezidenta, které ho podpořily v kampani. Resort by měl být postaven nejpozději do roku 2020.

"Cítím se jako neplacený agent České republiky ve prospěch českých podnikatelů a zejména českých investorů," řekl podle Blesku Zeman při návštěvě Chorvatska, kde se řešila i integrace banky J&T do tamního bankovního systému.

Půjčka od banky s vazbami na Čínu

Tu vlastní skupina J&T Finance Group a akcionáři jsou slovenští podnikatelé Ivan Jakabovič a Jozef Tkáč. Podíl ve společnosti má i čínská firma CEFC, které Česká národní banka odmítla navýšení podílu, protože pochybovala o původu peněz. Číňané v J&T Finance Group usilovali minimálně o padesátiprocentní účast.

Právě banka J&T má na projekt luxusního resortu Costabella půjčit. "Bude to financovat banka J&T. Chorvatská a česká pobočka," popsal Třešňák.

Developer Třešňák vidí v Teplicích byznys za vším. Začal s nemovitostmi obchodovat už v devadesátých letech. Tehdy se zchátralé vily prodávaly i za 300 tisíc korun. Ty začal podnikatel za úvěry rekonstruovat a prodávat dál za vyšší cenu. Dnes už podobné domy stojí i kolem deseti milionů korun.

Když Třešňák postavil v centru Teplic obchodní dům s kasinem, hned naproti začal plánovat hotel. Podnikatel také tvrdí, že když nevydělá milion denně, kvůli úvěrům na projekty zkrachuje.

Teď ho ale začaly trápit negativní nálady proti muslimským hostům ve městě. Arabská klientela se dostala pod drobnohled protiislámských aktivistů a nyní jich v lázeňském městě ubývá. "Když pan Martin Konvička přijel do Teplic, řešili, že tu máme arabské turisty. Ale to nejsou migranti. Mají tu omezené vízum, utrácí tu peníze a léčí zde své postižené děti, potom odejdou. Teplice jsou lázně a sem vždy jezdili lidé a bohatí," argumentuje Třešňák. Kritikem muslimů ve městě byl i Tomio Okamura (SPD).

Zeman je jeden z velkých kritiků islámu a kampaň v závěru postavil na údajné hrozbě ze strany uprchlíků. "Stop imigrantům a Drahošovi", hlásaly letáky i velké reklamní plochy s podobiznou prezidenta. V roce 2015 Zeman vystoupil při oslavách 17. listopadu na Albertově právě s Konvičkou. Také přišel podpořit konferenci Svobody a přímé demokracie Tomia Okamury. Tento politik se s ním objevil na pódiu i po vyhlášení výsledků prezidentské volby.

Příklad, jak by se měli Češi chovat k turistům, si Třešňák půjčuje ze Spojených arabských emirátů. Tam byl se Zemanem v roce 2015 jako člen podnikatelské mise. "Koupil jsem si pivo v hotelu i v době ramadánu a nikdo to neřešil. Jsme turisté, platíme, tak nás nikdo neomezoval," míní podnikatel.

Třešňákovi se Zemanova ekonomická diplomacie i přes jiný pohled na určité otázky líbí. Prezident prý na rozdíl od jiných politiků obejde na misi všechny podnikatele a ptá se jich, s čím může pomoci. Také projde celým letadlem a každého pozdraví. I v tom vidí developer Zemanovu sílu.

Hodnota nepeněžitého bezúplatného plnění od Zemanových příznivců přesáhla před prvním kolem 16,8 milionu korun. Nejvíce daroval spolek Přátelé Miloše Zemana, který vede kancléř Vratislav Mynář. Třešňák dal za jednotlivce největší jednorázový nepeněžní dar v podobě letáků za 3,2 milionu korun. Kampaň hlavy státu byla dlouhodobě kritizována za netransparentnost.

