Zeman jmenoval rektory, ceremoniál ale zrušil. Ještě po mně na Hradě chtěli SPZ, diví se Zima z UK

Slavnostní ceremoniál se podle mluvčího Univerzity Karlovy uskuteční v úterý ve 14:00 v pražském Karolinu.

Praha - Prezident Miloš Zeman v pondělí jmenoval do funkce 12 rektorů veřejných vysokých škol a univerzit, kteří mají nastoupit do úřadu v únoru a v dubnu. V tiskové zprávě o tom informoval jeho mluvčí Jiří Ovčáček. Jmenování neprovázel ceremoniál, který se v minulosti u těchto příležitostí obvykle konal na Hradě. Někteří jmenovaní rektoři minulý týden uvedli, že byli na Hrad telefonicky pozváni.

Místo toho se ceremoniál za účasti ministra školství Roberta Plagy uskuteční v úterý od 14 hodin v Karolinu. "Pan ministr Plaga bude na základě pondělní žádosti kanceláře pana prezidenta jmenovací dekrety rektorům zítra předávat osobně. Další dotazy nejsou na nás," komentovalo situaci ministerstvo školství.

Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima Aktuálně.cz potvrdil, že do pondělka počítal s konáním ceremoniálu na Hradě. "Minulý týden ve středu mi volali z Kanceláře prezidenta republiky, že v úterý zhruba ve 13:30 se tam máme dostavit a že slavnostní akt má proběhnout ve 14 hodin. To je informace z minulého týdne. Ještě chtěli SPZ služebního auta, abychom vjeli přímo do areálu Hradu," řekl rektor.

To, že bude akt nakonec v Karolinu, se dozvěděl z rektorů asi jako první. "Volal mi kolem poledne ministr Plaga, který mi sdělil, že zítra to nemá být na Hradě. Že to má předávat on a ptal se mě na prostory v Karolinu, které jsme okamžitě pro tento akt vyčlenili… Ptal se mě, jestli je Karolinum volné, nebo kde ten akt může proběhnout," dodal. Důvod změny mu ministr neřekl.

Nově jmenovaný rektor České zemědělské univerzity Petr Sklenička Aktuálně.cz sdělil, že minulý týden obdržel telefonicky pozvání na úterní ceremoniál na Hradě. O tom, že se předání dekretů uskuteční v Karolinu, se akademik dozvěděl až v pondělí od novinářů.

"My jsme oficiálně neměli nic ani předtím. Před týdnem zavolala nějaká paní z Hradu, kterou my neznáme, a říkala, že to bude tedy ve dvě hodiny zítra na Hradě a že už nebudou nic posílat, protože by se to nestihlo," dodal rektor.

"My to ještě nevíme. Nám se to ještě nedoneslo. Zaslechli jsme něco, snažili jsme se volat, nikdo to na Hradě nebere a nikdo to nebere ani na ministerstvu," řekl Sklenička.

Rektor Univerzity Palackého v Olomouci Jaroslav Miller k tomu řekl, že mu v pondělí odpoledne volalo ministerstvo školství, že se akt v úterý uskuteční v Karolinu. "Ještě včera jsme počítali s tím, že máme jet na Hrad. Podívejte, já bych byl úplně nejradši, kdybych ten dekret dostal poštou, protože já hospodařím s veřejnými penězi a takhle bych ušetřil nějaké finance přepravou do Prahy. A Národní kontrolní úřad by měl ze mě radost," reagoval.

Pozvánka přišla jeho sekretariátu minulý týden z odboru protokolu Kanceláře prezidenta republiky. "Ta paní, se kterou jsme korespondovali, se jmenuje Bláhová. Mail byl odeslán z Hradu 25.1. v 11:29 hodin," dodal.

Tisková mluvčí Vysoké školy ekonomické v Praze Martina Mlynářová Aktuálně.cz řekla, že rektorka VŠE Hana Machková zatím na úterý počítá s ceremoniálem na Hradě a se jmenováním od prezidenta Zemana. "Žádné nové informace nemáme. Možná ale potom, co jste nám toto řekla, se o to začneme zajímat," reagovala. Pozvání na Hrad měla Machková z minulého týdne.

Nová rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová se o změně místa předávání dekretu dozvěděla také až z médií. "Tento způsob komunikace přes tisk považuji za dost nešťastný, protože se domnívám, že tahle informace měla být komunikována dříve lidem, kterých se týká," řekla Aktuálně.cz.

I ona byla na Hrad pozvána telefonicky minulý čtvrtek pracovníkem hradního protokolu. "Dokonce volali, že máme přijet v 13:30, že tam máme být dříve o půl hodiny," dodala.

To, že se původně měla akce odehrávat na Hradě, potvrdil i rektor Vysokého učení technického v Brně Petr Štěpánek. Od své sekretářky však již dostal informaci, že se místo konání předávání dekretů v pondělí změnilo.

Také ministerstvo školství podle informací Aktuálně.cz dostalo informaci o změně místa ceremoniálu až v pondělí.

"Rozhodli jsme se pro tuto zcela legitimní variantu. Mohu pouze zopakovat, že jsme žádnou takovou akci neavizovali. Před volbami, minulý týden, jsem napsal ČTK, že otázku týkající se rektorů mi mají položit v pondělí," napsal Aktuálně.cz mluvčí Hradu Jiří Ovčáček.

Rektory zvolily akademické senáty škol a poté schválila vláda. Funkce se mohou ujmout až poté, co je jmenuje prezident. Jedenácti rektorům začne funkční období 1. února, staronové rektorce Vysoké školy ekonomické v Praze Haně Machkové 1. dubna.

Rektoři měli se Zemanem v posledních letech napjaté vztahy. Podle nich znevážil akademickou obec, když odmítl podepsat jmenování tří navržených profesorů. Nelíbilo se jim také to, že prezident kvůli osobním sporům nepozval na předávání státních vyznamenání 28. října na Pražský hrad rektory Masarykovy a Jihočeské univerzity Mikuláše Beka a Libora Grubhoffera. V roce 2014 se proto slavnostního ceremoniálu přestali účastnit.

Někteří z rektorů také vyjádřili zklamání z toho, že Zeman o víkendových prezidentských volbách porazil akademika Jiřího Drahoše. Podle nich hrozí další vyhrocení už tak napjatých vztahů mezi prezidentem a vysokými školami.