Babiš zpochybnil, že na Václaváku bylo 120 tisíc lidí. Protesty jsou hloupé, řekl

Premiér Andrej Babiš v sobotu na konferenci GLOBSEC v Bratislavě lákal investory do Česka, podle něj je Česká republika nejúspěšnější zemí v Evropě a patří mezi nejbezpečnější země světa. Protesty proti jeho údajnému konfliktu zájmů, na který poukazuje i návrh auditu Evropské komise, označil za "naprosto hloupé".

"České republice se daří. Jsme nejlepší nejen v regionu, ale v celé Evropě. Pokud chcete investovat, (Česko) je nejlepší místo, je to místo budoucnosti," řekl Babiš v panelové diskuse na konferenci věnované mladým podnikatelům a talentům.

Podle Babiše jsou Češi inovativní a v mnoha profesích patří ke špičce. Připomněl období předválečného Československa, které označil za jednu z nejúspěšnějších zemí a lídrem v řadě sektorů.

"Česká republika není Slovensko. V České republice se nebude měnit vláda na základě demonstrací," řekl Babiš na dotaz moderátora odpolední diskuse, ve které Babiš vystoupil spolu se slovenským kolegou Peterem Pellegrinim.

Zároveň Babiš, který založil koncern Agrofert, uvedl, že se necítí jako politik a že jeho profesí je obchodník. Vstup do politiky se svým hnutím ANO zdůvodnil snahou o potírání korupce. Uvedl rovněž, že mnohokrát litoval, že se stal politikem, označil to za katastrofu pro svoji rodinu. Přítomným řekl, že opozice kvůli němu přijala zvláštní zákon, takzvaný "lex Babiš", a že musel převést majetek do svěřenského fondu.

Politické strany selhaly, tvrdí Babiš

Předseda vlády v návaznosti na obří demonstrace v Praze uvedl, že změnu chtějí lidé, kteří prohráli volby.

Podle Babiše není žádný důvod, aby lidé protestovali, protože se mají skvěle. "Chápu, že jsou protesty, já to akceptuji. V tomto prostoru je plno nepravd. Za to období, co jsem v politice, se nashromáždilo ohromné množství lží," řekl Babiš. Dodal, že pokud pokud by neselhaly tradiční politické strany, nikdy bych nešel do politiky.

Český premiér již dopoledne na jiné konferenci v Bratislavě zpochybnil, že by za jeho demisi tento týden v Praze protestovalo 120 000 lidí. Řekl, že podle policie se demonstrace zúčastnilo na 70 000 osob.

Západní agentury Reuters, DPA či APA v den protestu psaly o desítkách tisíc účastníků demonstrace, agentura AFP o zhruba stovce tisíc.

Evropská unie stojí podle Babiše na křižovatce, a to i v souvislosti s vystoupením Británie z EU či migrací. Uvedl, že brexit bez dohody by byl problémem nejen pro Británii, ale i zbývající členské země EU. Kritizoval, že Evropská komise navrhuje zvýšit unijní rozpočet v době brexitu a kritizoval hospodaření unijního rozpočtu.

Video: Babiš hájí zájmy Česka, tvrdí ministryně Klára Dostálová